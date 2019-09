Jízdní dojmy s Porsche Cayenne Coupé: Umí klamat tělem?

Naučit obří SUV alespoň nějakým sportovním základům není nic jednoduchého. V případě Porsche ale tak nějak předpokládáme, že se i jeho velké modely budou chovat podobně jako devětsetjedenáctka. Cayenne nám již dříve ukázal, že závodní geny zdědil. Provedení kupé chce ale svůj sportovní potenciál rozvinout naplno.

Když v roce 2002 představilo Porsche své první SUV Cayenne, mnozí si klepali na čelo. Do sportovní dynastie se tohle odulé monstrum příliš nehodilo, ale zákazníci byli jiného názoru. Po druhé generaci v roce 2007 přišla třetí a předloni čtvrtá, která svěžím vzhledem už nikoho neuráží. A nyní před námi stojí provedení kupé. Svěží styl, 20 mm nižší střecha a zadní sloupek připomínající 911 nemá chybu. Proti konkurenčním SUV se splývavou zádí působí naprosto přirozeně a z estetiky dostává jedničku. Uvnitř je téměř stejně místa. Rozvor se nezměnil a zadní řada – standardně dvoumístná – je ukotvena o 30 mm níže, což kompenzuje pozvolnější střechu.

To pravé ořechové

Pro první svezení volíme zlatou střední cestu. Tedy provedení S s dvakrát přeplňovaným šestiválcem 2,9 l o výkonu 324 kW. Vylepšené je o odlehčující paket Lightweight Sports, zahrnující karbonovou střechu, která srazí hmotnost o 21 kg a sníží těžiště, 22palcová kola v designu GT nebo sportovní výfuky z Turba.

S tímto paketem zvládne stovku za 4,9 s, tedy o desetinu rychleji.

Standardem Cayenne Coupé je paket Sport Chrono s možností volby jízdních režimů i nastavení tuhosti tlumičů. V normálním umí být mimořádně pohodlné a jemně ševelící šestiválec ladí s příplatkovým 3D ozvučením Burmester. Jenže s Coupé jsme si dali dostaveníčko proto, abychom zjistili, jak se jeho vlastnosti přiblížily sportovním kupátkům. Přepínáme na mód Sport+. Otáčky vyskočí nahoru, výfuk se rozprská a podvozek i řízení ztuhnou. Pod plným plynem vystřelí za řádného burácení jako raketa. Dynamika je okouzlující, a navíc míříme do kopců – Slovinsko je jich plné. Úzké serpentiny s utaženými zatáčkami a spoustou vraceček odhalují, že konstruktéři Porsche odvedli skvělou práci. Pneumatiky s rozměrem 285/35 R22 vpředu a 315/30 R20 vzadu drží jako přilepené. Dvě tuny hmotnosti nejsou vůbec znát, protože auto hbitě reaguje na pokyny od volantu a na obří SUV se až neuvěřitelně hladce proplétá strmými stoupáními. Takovou suverenitu jsme nečekali. Snad jen osmistupňovému automatu občas déle trvalo podřazení na správný stupeň. Pádla pod volantem ale tento nedostatek vyřešila a my stylem plyn-brzda ukrajujeme jeden kilometr za druhým z téměř 200 km dlouhé trasy. Příplatkové keramické brzdy jsou k neutahání, takže jedeme naplno i z kopce. Navíc kotouče váží o polovinu méně než klasické, takže vůz je dále o nějaký kilogram lehčí a snižuje se tím i neodpružená hmota. Se zpocenými zády a rozesmátým obličejem přijíždíme po třech hodinách do cíle.

Dusot kopyt

Potom už na nás čeká dvakrát přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec ve verzi Turbo. Výkon 404 kW, točivý moment 707 Nm, ale také hmotnost 2,2 tuny, což je o 150 kg více než v případě „eska“. Navíc má standardní prosklenou střechu i brzdy s mimořádně tvrdým povlakem z karbidu wolframu a speciálně vyvinutými brzdovými destičkami – proti konvenčním brzdám mají mít lepší vlastnosti a až o 30 procent delší životnost. Možná je tedy o dva metráky těžší – a to už je na jízdě i dynamice znát. Brumlavý osmiválec sice dostane Cayenne Coupé na stovku za 3,9 s, ale že by byl o tolik rychlejší než předchozí coupé, nám nepřijde, protože i to nás dokázalo pořádně zatlačit do sedadel. Velkou výhodou je obří síla od nějakých 2000 otáček, takže ho nemusíme tolik vytáčet – předchozí třílitr se nejlépe cítil nad čtyřmi tisíci. To znamená, že automat může mít lehce delší převody, a přitom zbytečně nepodřazuje. Ví, že i s plynem na podlaze jsou tři tisíce otáček dostatečné.

Porovnání rozměrů Cayenne Cayenne Coupé Délka (mm) 4918 (4926) 4931 (4939) Šířka (mm) 1983 1983 (1989) Výška (mm) 1696 (1673) 1676 (1563) Rozvor (mm) 2895 2895 Objem kufru (l) 770 (745) 625 (600) Údaje v závorce platí pro provedení Turbo

Takže první změna. Nemusíme řadit pádly, ale necháváme vše na automatu. A ta druhá? To je všechno ostatní. Turbo se standardními adaptivními vzduchovými tlumiči umí být ještě plavnější a komfortnější. Zrychlení ze stovky na dvě stě je brutální, ale radost z řízení jsme u něj nenašli. Tedy ne takovou jako u předchozího „eska“. Připadá nám, že si adaptivní podvozek dělá, co chce, a řidič je tu jen do počtu. Hravost, se kterou se vrhalo slabší kupé do zatáček, nahradila nejistota a občas i nedotáčivost. Standardní sedadla nemají patřičnou boční oporu, jakou měla předchozí sportovní, a kloužeme po hladké kůži. Ani brzdy, leč lepší než ocelová klasika, nedávají potřebnou jistotu. V cíli nám palubní počítač ukazuje spotřebu 22 l/100 km, a to jsme cayenne poslední kilometry šetřili. Určitě je tedy dobře, že turbo má standardně nádrž na 90 litrů paliva, a ne jen 75 l jako u slabších verzí.

Rozhodně ale nechceme říci, že by nás turbo zklamalo. Na velké a těžké SUV jezdí také neuvěřitelně a osmiválec je famózní ve všech směrech. Jen se slabším a o nezanedbatelných jeden a čtvrt milionu levnějším šestiválcem jsme si užili více zábavy.

Porsche Cayenne Coupé v číslech Coupé S Coupé Turbo Coupé Zážehový motor přeplňovaný V6 dvakrát přeplňovaný V6 dvakrát přeplňovaný V8 Zdvihový objem (cm3) 2995 2894 3996 Výkon (kW/min-1) 250/5300-6400 324/5700-6600 404/5750-6000 Točivý moment (Nm/min-1) 450/1340-5300 550/1800-5500 770/2000-4500 Hmotnost (kg) 2030 2050 2200 Převodovka 8AT Maximální rychlost (km/h) 243 263 286 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 6,0 5 3,9 Průměrná spotřeba (l/100 km) 9,3 9,2 11,3 Cena (Kč) 2 258 000 2 688 000 3 955 000

Plusy

Elegantní silueta

Síla zkoušených motorů

Jízdní vlastnosti „eska“

Fungování keramických brzd

Slušný prostor

Minusy

Těžkopádnější verze Turbo

Malá opora běžných sedadel

Lesklý dotykový středový panel

