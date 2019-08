Prosche Cayenne nabídne tři nové hybridy, nejvýkonnější dostal 680 koní

Stejně jako u vrcholného modelu Panamera, i pod kapotu vlajkových lodí Cayenne a Cayenne Coupe se nastěhoval plug-in hybridní pohonný systém. Ten kombinuje dvakrát přeplňovaný 4.0 litrový motor V8 o výkonu 404 kW (550 k) s elektromotorem o výkonu dalších 100 kW (136 k), který je ukryt v osmirychlostní převodovce Tiptronic S. Výsledkem je kombinovaný výkon 680 koní a točivý moment 900 Nm, který je prý dostupný již od volnoběhu. To vše se spotřebou 3,9 – 3,7 l/100 km, 19,6-18,7 kWh/100 km a s emisemi CO 2 90-85 g/km.

Cayenne i Cayenne CoupeTurbo S E-Hybrid tak mohou zrychlit z 0 na 100 km/h již za 3,8 sekundy a oba dosáhnou maximální rychlosti až 295 km/h. Není tedy divu, že každá z novinek dostala bohatou paletu sportovního příslušenství již ve standardní výbavě. Nechybí třeba vzduchový podvozek, karbon-keramické brzdy, systém PDCC s aktivními stabilizátory, zadní náprava s vektorováním točivého momentu, 21palcová litá kola, balíček Sport Chrono a mnoho dalších radostí, které řidiči zpříjemní sportovní jízdu. Připlatit však lze i za 22palcová kola nebo systém natáčení zadní nápravy.

Hybridy však nejsou jen o sportovní jízdě, ale také trochu o té ekologické. V případě hybridního Cayenne a Cayenne Coupe se o dostatek energie na čistě elektrickou jízdu v dosahu až 40 kilometrů s maximální rychlostí až 135 km/h stará Lithium-iontová baterie o kapacitě 14,1 kWh. Z 400 V zdroje s 16 ampéry může být baterie dobita již za 2,4 hodiny, při nabíjení z domácí zásuvky 230 V/ 10-amp je však potřeba počítat s nabíjením trvajícím až šest hodin.

Kromě dvou vlajkových lodí však Porsche připravilo ještě třetí elektrifikovaný model, kterým je Cayenne E-Hybrid Coupé s 3.0 litrovým přeplňovaným motorem V6 se systémovým výkonem 340 kW (462 k) a točivým momentem 700 Nm. Spotřeba této motorizace by se měla pohybovat v rozmezí 3,2 až 3,1 l/100 km, 18,7-17,7 kWh/100 km a emise CO2 automobilka uvádí v rozmezí 75 až 72 g/km. Čistě na elektrickou energii by pak tento slabší model měl zvládnout až 43 kilometrů.

Slabší model by měl potěšit výrazně dostupnější cenou, jeho majitelé se však budou muset obejít bez některých prvků standardní výbavy vrcholné motorizace, která se přesune do sekce příplatkové výbavy. I tak ale E-Hybrid v kombinaci s paketem Sport Chrono akceleruje z 0 na 100 km/h za 5,1 sekundy a po odlehčení sportovním balíčkem by čas mohl spadnout na rovných 5 sekund. Maximální rychlost se však pokaždé zastaví na hranici 253 km/h.

V interiéru se toho příliš mnoho nezměnilo. Všechny nové Cayenny nabídnou bohaté možnosti konektivity ve standardní výbavě, od nového modelového roku však přibude ještě bezdrátové připojení Apple Car Play, nový USB-C port a chybět by nemělo ani bezdrátové nabíjení. Všechny hybridní modely pak nabídnou ještě přídavné topení, které může být aktivováno i pomocí aplikace Porsche Connect.

Ve standardní výbavě pak nechybí například LED světlomety, tempomat s funkcí omezovače, systém ochrany chodců, systém Park Assist a modely Coupe nabídnou standardně i couvací kameru. Ve volitelné výbavě se pak nachází například LED matrix světlomety, Head-up display, noční vidění s termální kamerou nebo digitální kokpit Porsche InnoDrive, který kromě jiného přináší i adaptivní tempomat, rozeznávání dopravních značek, systém udržení jízdy v pruhu nebo nouzové brzdění.