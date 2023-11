Jízdní dojmy s zmodernizovaným Audi Q8: Kukuč mění podle nálady

Diodová technologie dala designérům do rukou zásadní nástroj k práci se vzhledem auta. Důkazem toho je Audi Q8 po modernizaci, v jejímž rámci se na techniku příliš nesahalo, zato přibyla světelná show. Vyzkoušeli jsme to v Jihoafrické republice.

Ráno křížky, večer linky a přes den třeba čárky. Tak si můžete hrát s grafikou reflektorů na zmodernizovaném Audi Q8. Představilo se před pěti lety a pořád je technicky na výši. Takže motor, převodovka ani technika v rámci faceliftu nebyly změněny, zato se upravil gril chladiče, osvětlení a přibyly bohaté možnosti zákaznické individualizace včetně šikovných maličkostí. Zmodernizované Audi Q8 jsme otestovali na silnicích jihoafrického Kapského Města.

Zlaťák nadchne

V levostranném provozu jsme nafasovali auta s volantem „na naší straně“ a německými registračními značkami. Už to samo o sobě vyvolávalo údiv chodců. A co teprve výrazný zlatavý lak v zemi, kde jsou téměř všechna auta bílá – odstín je novinkou, jmenuje se Sakhir a přitahuje pozornost, zejména v kombinaci s černou mřížkou chladiče a tmavými kruhy loga.

Po modernizaci dostala osmička hned tři nové odstíny laku (kromě zlaté i modrou Ascari a červenou Chilli) a pět neznámých designů disků kol. Mimochodem vlajková loď automobilky získala jako první volitelně až 23palcové disky. Za takovou exkluzivitu nečekejte láci – zatímco za jedenadvacítky se připlácí k základnímu Q8 (přijíždí na 19 palcích) v průměru 80.000 Kč, třiadvacítky vyjdou až na 160.000 Kč. Zato pneumatikami 285/35 R23 se nemůže pochlubit každé auto…

Nové funkce

V interiéru vozu zůstalo vše při starém, až na šedé prošívání sedaček základního modelu, nové jsou ovšem tři dekory přístrojové desky: stříbrný, jasanové dřevo a matný karbon, na který jsou designéři obzvlášť pyšní. V paketu S-line a pro SQ8 přibyl kartáčovaný hliník.

To nejzajímavější se skrývá v nabídce infotainmentu, kde je možno konečně používat aplikace od třetích stran bez nutnosti pomoci si zrcadlením mobilu. Přímo v základní nabídce tak najdete oblíbené Spotify nebo Amazon music. A další prý mají přibýt v rámci aktualizaci. Zjevně se Audi chystá pracovat s předplatným jako Tesla – chcete poslouchat tento měsíc svoji oblíbenou hudbu nebo ovládat teplotu vyhřívání sedaček? Tak zaplaťte!

Novinku jsme objevili také při jízdě, kdy se na displeji před řidičem zobrazují vozidla v nejbližším okolí po stranách vozu. Nehrozí tak, že by je řidič ve slepém úhlu přehlédl. V hustém jihoafrickém provozu se nám to tuze hodilo, umíme si ale současně představit, že pohyblivé obrázky na displeji mohou někoho i rušit.

Světelná show

To nejzajímavější na zmodernizované osmičce jsou ale světlomety a zadní lampy. Zákazník ovšem musí sáhnout do kapsy, aby dosáhl na druhou a třetí úroveň výbavy. Zatímco základní model svítí diodovou technologií LED, na přání lze mít Matrix LED, nebo dokonce HD Matrix LED laser. Pod tímto označením se skrývá 24 klasických diod a mezi nimi jedna vysokovýkonná laserová. Při běžném provozu není laser funkční, ale v rychlostech nad 70 km/h se zapne a výrazně prodlouží dosvit světlometů do dálky.

Jedině s nejlepšími (nejdražšími) světlomety lze kombinovat variabilní světelný podpis, jak jsme o něm psali v úvodu – šofér si podle nálady zvolí jeden ze čtyř designů světelných pásků reflektorů. „Je pro nás výzva kombinovat design a funkci,“ svěřil se vývojář reflektorů Paul Stas a vysvětlil, že každý světelný podpis zcela změní tvář auta. Zatímco horní linka vizuálně rozšíří karoserii, křížky způsobí spíš „naštvaný výraz“. Stejný design zrcadlí zadní digitální svítilny OLED. Taky se na nich mění podpis, a ještě dostaly šikovnou funkci, která se náramně hodí v kolonách coby prevence ťukanců – pokud se k osmičce přiblíží zezadu auto na kratší vzdálenost než dva metry, rozblikají se OLED naplno coby výstraha „nelep se mi na zadek!“. Chytré, proč to nikoho nenapadlo už dávno?

V obchodech

Novinka v podobě rozsáhlé individualizace se může hodit, třeba abyste odlišili svoji osmičku od sousedovy – vždyť letos se modelu Q8 prodalo v Česku už sedm stovek kusů. O stovku víc než Q7 a Q3, dvakrát tolik než Q5. To vůbec není špatné u auta, jehož cena začíná na dvou milionech s daní.

Nejspíš se pořadí prodejů nezmění ani od Nového roku, kdy se daňové odpisy na vozy osobní kategorie M1 zastropují na pořizovací částce dvou milionů korun. Vždyť i vrabci na střeše dobře vědí, že u aut podobné kategorie je ceníková částka pouze výchozí číslo k jednání. A neexistuje jediný zájemce, co by si v ceníku nevybral další příplatky za další statisíce. Třeba právě za inovační světlomety HD Matrix LED a zadní lampy OLED s šikovnými funkcemi. Zmodernizované RS Q8 se představí později.

Plusy

Přibyly aplikace třetích stran

Výkonné laserové světlomety

Chytrá funkce zadních lamp

Minusy

Chytré lampy jen za příplatek