Jízdní dojmy se Škodou Enyaq: Dospívání prvorozeného syna

Model Enyaq se představil v roce 2020 a je prvním modelem Škodovky vyvinutým na modulární elektrické platformě MEB. Pro mladoboleslavskou značku to byl první důležitý krok k elektromobilitě a v některých oblastech se učila takříkajíc „za pochodu“. I proto se enyaq postupně vyvíjel, zefektivňoval a nebyl snad rok, kdy by Škodovka v jeho případě nepřišla s něčím novým.

Povedlo se jí zvýšit dobíjecí výkon o 50 kW, zrychlit dobíjení o 10 minut, prodloužit dojezd o 33 km, zvýšit maximální rychlost o 20 km/h, zrychlit akceleraci o 1,9 sekundy, představit nové elektromotory, předehřívání baterie nebo nové jízdní asistenty. A péče se jí vyplácí, protože s celkovou produkcí přesahující čtvrt milionu kusů patří enyaq k nejprodávanějším elektromobilům v Evropě. Loni mu mezi bateriovými vozy patřila třetí příčka a například v Německu obsadil s 25.000 kusy druhé místo.

V novém stylu

Nyní se enyaq dostal do poloviny svého životního cyklu a v Mladé Boleslavi mu nadělili nový vzhled přední části. Ta je vytvořena podle principů designového jazyka Modern Solid, se kterým poprvé přišel menší elektromobil Elroq. Z vozu zmizel tradiční šestiúhelníkový gril, na nějž byly napojeny velké světlomety. Předku nově vévodí úzká leskle černá maska, která ukrývá radar a přední kameru. V horní části se nacházejí „řasy“ osvětlené diodami, které opticky spojují pásy denního svícení oddělené od hlavních reflektorů. Z kapoty také zmizelo logo okřídleného šípu a nahradil ho nápis Škoda. Světlomety se přesunuly do trojúhelníkových kapes po stranách nárazníku s aerodynamickými průduchy. Spodní části nárazníku potom vládne velký nasávací otvor s vertikálními lamelami. Celkově tak enyaq působí o něco moderněji, i když podle nás ztratil něco ze svého originálního výrazu.

Změna designu má ale i praktické poslání. Užší maska, čistější přechod do kapoty, optimalizované vzduchové clony, zmenšená mezera mezi chladičem a předním nárazníkem, přepracovaný spodní spoiler nebo nová kola zlepšují aerodynamiku a snižují součinitel odporu vzduchu. Nový enyaq se nyní chlubí hodnotou od 0,245 oproti 0,256 u předchozího modelu. Enyaq Coupé se dostává dokonce na 0,225 (dříve 0,234), čímž se stává nejaerodynamičtějším modelem v současné nabídce značky Škoda. Díky tomu se výrazně zvyšuje dojezd vozů – z 569 km až na 581 km u modelu Enyaq 85 a z 581 km až na 591 km u modelu Enyaq Coupé 85.

Rozměry Enyaq Enyaq Coupé Délka (mm) 4658 4658 Šířka (mm) 1879 1879 Výška (mm) 1622 (1620) 1623 (1621) Rozvor (mm) 2766 2766 Objem kufru (l) 585/1710 570/1610 Údaje v závorce platí pro verzi 4x4

Tři verze

Startujeme v Praze na letišti. Na cestu na Lipno si bereme Coupé 85, tedy s baterií o využitelné kapacitě 77 kWh a jedním elektromotorem pohánějícím zadní kola s výkonem 210 kW. Provedení Sportline zdobí černé doplňky, které hezky ladí s modrým lakem. Uvnitř nás vítá známé prostředí s hezky tvarovanou palubní deskou a nápisem Škoda na volantu místo předchozího loga. Sportline má koženkou potaženou palubní desku s bílým prošíváním a sportovní sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami, která hezky obepínají tělo. Všude kolem cítíme dostatek prostoru, za volantem si hned najdeme ideální pozici, takže 220 km dlouhá trasa utíká v pohodové atmosféře. Té nahrává i příplatkový adaptivní podvozek DCC, tlumící i na 20" kolech většinu nerovností. Průhledový displej s rozšířenou realitou přes celé čelní okno ukazuje šipkami, kam jet.

Zkoušíme i asistent jízdy v kolonách, kde se enyaq rozjíždí a zpomaluje podle ostatních aut, a na dálnici i asistovanou jízdu 2.6 s prediktivním tempomatem a schopností samostatného předjíždění – pro sportline ve standardu. Nikam nespěcháme, kocháme se probouzející se jarní přírodou a kromě zastávky na kávu a oběd stavíme i v Husinci u rodného domu Jana Husa. V cíli nám palubní počítač ukazuje průměrnou spotřebu 19,3 kWh/100 km, což není špatné číslo, ale znamená to dojezd kolem 400 km.

Faceliftovaná Škoda Enyaq Coupé • Škoda Auto

Druhá polovina

Na kolečko šumavskými hvozdy si bereme základní verzi 60 s výkonem 150 kW a baterií s využitelnou kapacitou 59 kWh. Enyaq je v této konfiguraci téměř o 150 kg lehčí a v horských serpentinách to je znát. Coupé v utažených zatáčkách působí o něco jistěji a hbitěji mění směr jízdy. Při návratu do Prahy nám dělá společnost nejvyšší verze s dvojicí elektromotorů a pohonem všech kol oděná do nové exkluzivní barvy, zelené Olibo.

Ta v kombinaci s oplastováním spodní části v odstínu Dark Chrome vytváří dojem, že je enyaq připravený vyrazit do jakéhokoliv terénu. Volíme nejrychlejší trasu vedoucí hodně po dálnicích a nebojíme se škodovku řádně provětrat. I proto nám v cíli palubní počítač ukazuje průměrnou spotřebu 24,2 kWh/100 km, která znamená akční rádius kolem 320 km. Aby enyaq 4x4 dosáhl slibovaného dojezdu 579 km, musel by mít průměrnou spotřebu 13,3 kWh, což bude hodně složitý úkol.

Škoda Enyaq nám připomněla, že jde o přívětivý a prostorný elektromobil. Do dalších let ji bude doprovázet nejen nový vzhled, ale i řada technologií, které jsme ani neměli čas vyzkoušet. Připravují se například funkce V2H a V2G, díky kterým budete moci napájet z akumulátorů domácnost nebo posílat elektřinu do sítě.

Plusy

Prostorná kabina

Velký kufr

Kvalita materiálů a zpracování

Bohatá výbava

Komfortní podvozek

Živé motory

Minusy

Rozdíl mezi udávaným a reálným dojezdem

Ovládání některých funkcí přes displej