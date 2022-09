Kardiochirurg Jan Pirk miluje velorexy: Huga nikdy nedám!

Je několik oblastí, o nichž dokáže s vášní mluvit hodiny. Kromě pražské Slavie a běhání to jsou auta. Uznávanému kardiochirurgovi Jan Pirkovi tluče srdce hlavně pro velorexy.

Shodujeme se, že na nejlepší nápady často přicházíme při běhání. „Když byl konkurz na přednostu, celou řeč jsem si promýšlel u běhu,“ říká čtyřiasedmdesátiletý kardiochirurg z pražského IKEM Jan Pirk. Ve vršovické kavárně Café Mana si objednává espreso na ledu a jablečný džus, ještě chvíli vypráví o nových běžeckých botách, načež plynule přechází k motorům.

Pane profesore, kdybyste si měl vybrat: Slavia, nebo motory?

To začínáme hodně složitou otázkou. Já bych si vybral obojí!

Co vás při řízení hodí do klidu?

Hudba. Ale jednu dobu jsem jezdil za doprovodu audioknihy. Poslouchal jsem ji tak vehementně, až jsem odřel nárazník v jednom nákupním centru. Byl jsem do toho tak „zažraný“, až jsem jaksi přestal zatáčet.

Která kniha vás takhle dostala?

Jsem mrtvý, neplačte od Heleny Rytířové. Perfektní román z první světové války. Fascinující příběh začíná v pražské pitevně lékařské fakulty a v sále umírajících pardubického lazaretu končí. Naprosto úžasná kniha.

Vzpomenete si na svou první jízdu?

V autě ne, ale na mopedu ano. Protože jsme měli Stadion S11 – takzvaný kozí dech. Na něj jsem mohl dělat řidičák od patnácti. Víte, my bydleli na pražských Vinohradech a u žižkovského Nákladového nádraží byla obrovská škvárová jáma, kde parkovaly náklaďáky. Tam se absolvovaly jízdy. Mám pořád před očima, jak říkali, tak přijeďte z Vinohrad rovnou na mopedu, tady nám ukážete, jak umíte jezdit – a my vám dáme papíry. To se psal rok 1963.