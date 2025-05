Když ještě Cadillac sportoval. Pamatujete na roadster XLR?

Když dnes zabrousíte na webové stránky automobilové značky Cadillac, najdete na nich vcelku bohatou paletu u nás prakticky neznámých modelů. Nechybějí elektrická auta stejně jako dnes povinná SUV v čele s poslední generací známé Escalade.

Jde možná o jediný Cadillac, který v Evropě trochu známe. Často se totiž objevuje jako vozidlo bezpečnostních složek v amerických akčních filmech, kde mu zdatně sekunduje konkurenční Lincoln Navigator. Oběma vozy ovšem v zámořských „akčňácích“ nepohrdnou ani gangsteři. Nabídka Cadillacu ale zahrnuje také nízké sedany, a dokonce i sportovně laděný CT5 V-Series. Přesto, pokud se o auta zajímáte déle, možná si ve spojení s Cadillacem vzpomenete na ještě jeden ikonický model, a sice XLR.

Vzhledem k rozmanité nabídce modelů Cadillacu se čas od času vyrojí otázky, zda se model XLR nevrátí v druhé generaci. Vzhledem k tomu, že auto využívalo techniku z Corvette C6, nabízí se využít základ ze současné Corvetty C8. Ta má však poprvé motor uložený před zadní nápravou, tudíž uprostřed. Pokud by tedy XLR na jejím základě vzniklo, jednalo by se koncepčně o jiné auto než to původní. To však ničemu nevadí, vždyť přechod z Allanté na XLR byl podobně turbulentní.

Cadillac XLR: facelift pro modelový rok 2009

Úvahy jsou věc jedna a skutečnost druhá. Jak to bude s XLR, prozradil nedávno americkým novinářům Mark Reuss, prezident General Motors. Na budoucnost a možný návrat XLR se stočila diskuse původně vedená o elektroautech a také možnosti výroby luxusních vozidel. A zatímco s nimi se u Cadillacu do budoucna vesměs počítá, s XLR to vypadá bledě.

Na dotaz, zda by mohlo budoucí XLR využít platformu z Vette C8, odpověděl Reuss: „Cadillac XLR je mrtvý a mrtvým už zůstane.“ Na dotaz, proč to tak je, odpověděl trochu překvapivě, že „XLR nebylo dostatečně exkluzivní“. Následně potvrdil, že původní XLR bylo vyvinuto jako druhé sportovní auto ke Corvette, přestože se XLR uvedlo na trh o dříve než šestá generace Vette, tedy C6. V podstatě tak XLR ukázalo techniku tehdy budoucí Corvette před jejím představením. Odmítl také možnost, že by nové XLR zachovalo konvenční techniku s motorem vpředu. Tady by se mohlo chytře využít některého modelu Chevroletu, Buicku nebo GMC. Vždyť modely XT5 a zmíněný Escalade tenhle koncept využívají. Jenže Cadillac v současné době odmítá půjčovat si hardware z méně exkluzivních značek skupiny GM.

Vzpomínka na Allanté

XLR se poprvé objevilo v roce 2003. S desetiletým odstupem šlo o náhradu za jiný slavný model, a sice Cadillac Allanté. Ten proslul nesmírně drahou výrobou, neboť karoserie se kompletovaly v Itálii u Pininfariny a hotové putovaly leteckým mostem do Detroitu (jednou ze společností, která je „přelétávala“ Boeingem 747, byla německá Lufthansa Cargo), kde do nich Američané montovali mechanické skupiny. Historicky patrně nenajdete auto s dražší sériovou výrobou než Allanté. Model proslavil film Tango & Cash se Silvestrem Stallonem a Kurtem Russelem v hlavní roli dvou svérázných policistů.

Cadillac XLR - high tech krasavec z USA

Allanté bylo americkou odpovědí na Mercedes-Benz SL, v době uvedení coby řada R107, později novější R129. V porovnání s německým roadsterem měl však jednu zcela zásadní odlišnost, a sice koncepci. Allanté sice vypadalo draze, avšak jeho motor osmiválec Northstar byl v přídi uložený napříč a tedy poháněl přední kola. Výbava i interiér ovšem byly opulentní, stejně jako kabina s optitronovými přístroji (z tekutých krystalů, neboli LCD). Výroba byla ukončena v roce 1993.

Luxusnější Vette

V případě XLR už Američané pochopitelně nezopakovali drahou a náročnou výrobu předchozího Allanté, jinak ovšem bylo XLR mnohem dále. Předně mělo tu správnou koncepci, tedy osmiválec uložený podélně vpředu a pohon zadní nápravy.

Opět šlo o přímého soupeře Mercedesu SL, tentokrát ale již řady R230, která v roce 2000 vystřídala R129, neboli žehličku. A hlavně mnohem schopnějšího. Konstruktéři neponechali nic náhodě a sáhli v případě XLR po té nejsportovnější technice, kterou měl GM k dispozici.

Základem XLR je tak Corvette C6. To znamená, že auto využívá prostorový a zároveň velmi tuhý rám, hlavně však koncepci transaxle, kdy pětistupňová nebo šestistupňová samočinná převodovka není uložena hned za motorem, ale až vzadu před diferenciálem zadní poháněné nápravy. V tomhle ohledu tak bylo XLR dokonce pokročilejší než zmíněný Mercedes SL R230, který je klasické koncepce (s převodovkou hned za motorem). Vůz si zachoval dvoumístnou karoserii, plátěnou skládací střechu předchůdce nahradila plechová, stejně jako u Mercedesu SL při přechodu z R129 na R230.

Cadillac STS-V a XLR-V jdou do Evropy

XLR poháněl již zmíněný osmiválec Northstar (a tedy jiný motor než Corvette) ve dvou verzích: s atmosférickým plněním a objemem 4,6 litru (239 kW), respektive přeplňovaný mechanicky poháněným kompresorem Eaton se sníženým objemem na 4,4 litru, ale s výkonem skvělých 330 kW. Druhá jmenovaná jednotka poháněla XLR-V, čili sportovní verzi modelu. Obě mají na americké poměry nezvyklý rozvod 2×DOHC s variabilním časováním VVT. Motory V8 Corvetty využívají starší rozvod OHV.

Výroba XLR byla ukončena po šesti letech v roce 2009 bez uvedení nástupce. Vzniklo pouhých 15.460 kusů, přičemž auta se doprodávala ještě v roce 2010 a jednotky kusů dokonce v následujícím roce, tedy po téměř dvou letech od ukončení výroby.

Více komfortu

Ačkoliv XLR sdílelo techniku s Corvette C6, ve skutečnosti bylo jiným autem. S technikou na úrovni německé prémiové čtyřky (elektronicky řízený adaptivní podvozek Magnetic Ride, adaptivní xenonové světlomety, pokročilé bezpečnostní systémy nebo podvozek jak okopírovaný z Porsche Panamera), ale zároveň spolehlivostí blízkou spíše někdejším luxusním italským vozům. Dnes údajně představují velký problém selhávající zadní skupinové svítilny. Už tehdy byly diodové (LED) a po letech odchází jejich řídicí elektronika.

Cadillac CT5

Závad bude přirozeně mnohem více, jakkoliv mechanika bude ve svém základu odolná, jelikož je tomu tak i u mnohem rozšířenější sesterské šesté generace Corvetty. I přes velmi malý počet vyrobených kusů lze na XLR narazit dokonce i v české kotlině. Musíte mít ale velké štěstí. Jeden je na prodej v Praze za 459 000 korun. A mimochodem, název XLR je původně označení pro konektory audio systému.

