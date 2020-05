Kia e-Niro – Příjemně normální elektromobil

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Zmínka většího akumulátoru je důležitá, Kia totiž prodává dvě verze elektrického Nira. Základní má baterii s kapacitou 39,2 kWh, což podle oficiálních údajů automobilky stačí, aby auto zvládlo na jedno nabití ujet 289 kilometrů. Tahle varianta má také slabší elektromotor - poskytuje maximální výkon 100 kW, jede maximálně 155 km/h a z klidu na stovku zrychlí za 9,8 sekundy.

Testované provedení však spoléhá na akumulátor s kapacitou 64 kWh, který má zajistit dojezd 455 kilometrů. Silnější elektromotor o výkonu 150 kW dostane e-Niro z nuly na 100 km/h za 7,8 sekundy a požene ho až k 167 km/h.

Pozoruhodné přitom je, že Kia zákazníky jednoznačně pobízí, aby zvolili právě variantu s delším dojezdem a větší baterií. Když se totiž podíváte do ceníku, zjistíte, že cenový rozdíl není tak vysoký, jak byste vzhledem k parametrům asi očekávali. Činí "jen" 100 tisíc korun. To je pro porovnání podobný rozdíl, jaký najdete u vznětových a zážehových verzí se srovnatelným výkonem u konvenčního modelu Sportage.

U Sportage ještě chvíli zůstaneme, hezky nám poslouží ke komparaci cen vozu se spalovacím motorem a elektromobilu. Rozměry i zaměřením má totiž Sportage k e-Niru z nabídky jihokorejské automobilky nejblíž.

Protože silnější e-Niro dává 150 kW, musíme se u Sportage podívat na nejvýkonnější varianty. Přeplňovanou zážehovou jedna-šestku T-GDI se 130 kW a pohonem předních kol koupíte aktuálně už za 654.980 korun, dvoulitrový turbodiesel o výkonu 136 kW, který je k dispozici výhradně s automatickou převodovkou a pohonem všech kol, startuje na 889.980 Kč.

A e-Niro? "Naše" provedení s větší baterií stojí 1.249.980 Kč. Levné tedy rozhodně není. Ano, je to dáno částečně i tím, že u nás v podstatě neexistují státní pobídky, zvlášť pro fyzické osoby, které by nákup elektromobilu zlevnily. A nemá cenu teď řešit, jestli je absence pobídek správně, nebo špatně, prostě to tak je.

Mimochodem, elektrické Niro je drahé i ve srovnání se svými hybridními sourozenci. Klasický hybrid aktuálně vyjde na 694.980 Kč, plug-in s externě nabíjitelnou baterií stojí 999.980 Kč. Elektrická technologie holt něco stojí.

Vybavená je výborně

Aby Kia vysokou cenu co nejvíce kompenzovala, věnovala e-Niru slušnou základní výbavu. Elektrický crossover je k dispozici v jediné výbavové linii Executive, která zahrnuje například Full LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel, automatickou klimatizaci, bezklíčový vstup se startovacím tlačítkem, infotainment s dotykovou obrazovkou a navigací, zadní parkovací kameru, bezdrátovou nabíječku telefonu, audio systém od JBL, vyhřívaná sedadla vpředu i vzadu, vyhřívaný volant, parkovací senzory vpředu i vzadu a také řadu bezpečnostních asistentů.

Připlácí se jen za paket Leather, který obsahuje kožené čalounění a ventilované sedačky řidiče a spolujezdce (35.000 Kč), a za metalický či perleťový lak (15.000 Kč).

Co se týče výbavy, v interiéru by vám tedy nic zásadního chybět nemělo. Sympatické ale je, že e-Niro obstojí i v praktických záležitostech.

Vnitřek je dostatečně prostorný, v pohodě pobere čtveřici dospělých a kufr má objem 451 litrů. Po sklopení opěradel zadních sedadel zvládne až 1.405 litrů. Potěší také dostatek odkládacích prostor.

Mně se ale nejvíc líbí, jak je Kia e-Niro uvnitř normální. Je tu totiž klasická palubní deska bez designových výstřelků. A hlavně - s tradičními fyzickými tlačítky, kterými můžete ovládat nejen klimatizaci a média, ale také urychlit přístup k některým funkcím infotainmentu. V této souvislosti bych rád vyzdvihl jeden malý detail, konkrétně otočný ovladač pro přibližování a oddalování mapy. Tohle jednoduché řešení je výrazně příjemnější než ovládání dvěma prsty - tedy pich-to-zoom.

I samotný infotainment funguje skvěle, je dostatečně rychlý a přehledný. A samozřejmě přidává funkce spojené s elektromobilitou. Docela chytrým prvkem, známým ale i z ostatních elektrických aut, je možnost lokální klimatizace. Když v autě sedí jen řidič, klimatizace má účinek pouze na prostor okolo šoférova sedadla. A šetří tak energii v baterii.

Líbí se mi také přístrojový štít, který je přehledný, hezky čitelný a dokáže zobrazit řadu důležitých informací.

Abych ale jen nechválil, obecně bych vzhledem k ceně vozu přivítal hodnotněji působící materiály. Ne že by byly špatné, to ne, ale jejich výběr odpovídá zhruba tomu, co najdete třeba v modelu Ceed. Auto za více než 1,2 milionu by si podle mě zasloužilo trochu víc péče.

Asi nejvýraznějším příkladem je plastový otočný volič jízdních režimů umístěný na středové plovoucí konzoli. Jeho horní část pokrývá obyčejná stříbrná samolepka, která se v testovaném autě navíc na jednom místě už trochu odlepovala.