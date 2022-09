Kia Niro se představuje ve velké galerii v Česku. Máme za sebou i první kilometry

Model Kia Niro se světu představil v roce 2016 s hybridním pohonem. Následoval plug-in hybrid a čistě elektrická verze. Roku 2019 pak přišlo omlazení kompletní modelové řady. Za těch pár let se v Evropě prodalo přes 350.000 kusů, přičemž pětačtyřicet procent prodejů představovala čistě elektrická verze. Slušně zastoupen byl však i hybrid (35 %), plug-in hybridní varianta oslovila dvacet procent kupců.

V České republice je situace odlišnější. Tady naopak převládá hybrid s jednaosmdesáti procenty. Sedmnáct procent zastupuje elektromobil, pouze 2 % plug-in hybrid. Všechny tři varianty nabízí Kia Niro i ve druhé generaci.

Co do rozměrů si Niro mezigeneračně polepšilo takřka ve všech směrech. S vnějšími rozměry 4420 x 1825 x 1545 mm je o 65 milimetrů delší, 25 mm širší a shodně vysoké. Neplatí to jen pro elektrickou verzi, která je o pětadvacet milimetrů vyšší. Dáno je to uložením akumulátoru ve spodní části vozu. Protáhl se i rozvor, konkrétně o dvacet milimetrů.

Nové Niro je po designové stránce znovu hodně extravagantní. O vzhledu a dalších schopnostech se v rámci české statické premiéry bohatě rozepsal Ondra Mára. Pokud vás novinka zajímá do posledního šroubku, rozhodně doporučuji jeho dřívější text. Já bych s dovolením zmínil unikátní aerodynamický C sloupek s otvorem pro proudění vzduchu v oblasti zadních svítilen. I díky tomu se povedlo udržet součinitel odporu vzduchu na hodnotě Cd 0,29, což je na crossover s vyšší stavbou skvělé číslo.

Elektrická verze disponuje systémem V2D, díky němuž můžete auto využít jako obrovskou power banku pro napájení dalších elektrických zařízení, třeba grilu, elektrického kola, v krajním případě i jiného elektromobilu. Armádu pokrokových bezpečnostních a asistenčních systémů doprovází nové funkce v oblasti konektivity. Multimediální systém je připraven na bezdrátové aktualizace a kromě dopravních informací či počasí vám přehledně zobrazí i sportovní výsledky. Režim Greenzone zase umí aktivovat čistě elektrickou jízdu v bezemisních zónách, kolem škol či v podzemních parkovištích. To vše díky datům z navigace.

První kilometry v Česku

Ač jsme si už Niro prohlédli dříve a známe i kompletní český ceník, první kilometry v tuzemském prostředí jsme absolvovali až nyní. Protože nám k testu co nevidět dorazí hybridní varianta, pro první svezení jsme zvolili plug-in hybrid. Ten má mimochodem akumulátor s kapacitou 11,1 kWh a slibuje čistě elektrický dojezd v kombinovaném cyklu až 65 kilometrů.

Srdcem pohonu je 1,6litrový čtyřválec vybavený filtrem pevných částic a šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Té zmizela zpátečka, čímž se povedlo snížit hmotnost o 2,3 kg. Couvání teď zajišťuje elektromotor. Spalovací jednotka poskytuje 77 kW, elektromotor pak 62 kW. Systémové hodnoty tedy činí 135 kW a 265 newtonmetrů točivého momentu. Stovka pod deset sekund a maximální rychlost 168 km/h avizují, že Niro bude spíše šetřílkem než atletem. Však se také díky průměrným emisím CO 2 s přehledem vejde do hodnot, které v Česku umožňují „elektrické“ registrační značky, tedy třeba parkování v Praze na modrých zónách zdarma.

Auto nám na začátku cesty avizuje 77 % baterie, což by mělo vystačit na 44 čistě elektrických kilometrů. Před námi je kilometrů zhruba pětasedmdesát. Nejprve se potřebujeme vymotat z centra města, kde se auto chová vlastně jako elektromobil. Rozjezdy jsou hladké, plynulé a spalovací motor se za celou dobu připojil jedinkrát. Už v uličkách města si všímáme solidního cestovního komfortu, a to má auto větší osmnáctipalcová kola. S novou generací však víceprvkovou nápravou vzadu nedisponuje jen elektromobil, ale všechny typy pohonu.

Abychom poznali i chování spalovacího motoru, přepínáme za městem do hybridního režimu, který šetří energii uloženou v baterii. Dynamika odpovídá papírovým parametrům. Do sedačky vás nezarazí, pro bezpečné předjetí však máte síly dostatek. Hlavně je ale cestování plynulé a přepínání mezi jednotlivými jízdními režimy neznatelné. Ačkoliv se bavíme o autě s pohotovostní hmotností nad 1,6 tuny, i při svižnějším tempu mi v zatáčkách nepřijde nikterak těžkopádné. Naopak se ochotně stáčí do zatáček a moc hezky se řídí. V cíli nám nakonec počítadlo ukazuje ještě dvacet elektrických kilometrů, spotřeba se ustálila na 3,9 litrech.

Byla to však jen první ochutnávka nového Nira. Jak už jsem avizoval, brzy k testu dorazí hybridní provedení a co nevidět vyzkoušíme další elektrifikované pohony. Jen připomeňme, že Niro druhé generace startuje na částce 729.980 Kč za hybrid v úvodní výbavě Comfort. Plug-in hybrid stojí minimálně 1.029.980 Kč (k dispozici až od druhé výbavy), elektromobil přijde na 1.119.980 Kč. Zejména hybridní verze by u českých zákazníků mohla znovu slavit úspěch!

Ceník: Nová Kia Niro 1,6 GDI HEV (104 kW) 1,6 GDI PHEV (135 kW) EV (150 kW) Comfort 729.980 Kč - 1.119.980 Kč Style 799.980 Kč 1.029.980 Kč 1.199.980 Kč Premium 909.980 Kč 1.129.980 Kč 1.319.980 Kč