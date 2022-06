Nová Kia Niro dorazila do Česka. Prohlédli jsme si ji a známe ceny

České zastoupení automobilky Kia nedávno uspořádalo českou premiéru druhé generace modelu Niro, který má v nabídce značky významné postavení. Ostatně mezi lety 2020-2021 se jednalo dokonce o nejprodávanější model Kia v Evropě, takže očekávání od druhé generace rozhodně nejsou nízká.

Kia představila druhou generaci modelu Niro již před několika měsíci, v rychlosti si však pojďme shrnout alespoň základní informace. Nové Niro oproti minulé generaci citelně povyrostlo (délka 4420/+65 mm, šířka 1825/+35 mm a výška 1545/+10 mm), čistě elektrická verze je navíc oproti hybridu a plug-in hybridu ještě nepatrně vyšší (1570 mm). Uživatelsky zřejmě nejdůležitější změnou je však nárůst rozvoru na 2720 mm (+20 mm), což se samozřejmě pozitivně projevilo na vnitřním prostoru.

Po stránce designu exteriéru zaujme nové Niro především výrazným světelným podpisem hlavních světlometů s výraznou linkou světelného podpisu. Naopak vzadu vidíme dvojici ostře řezaných výškově orientovaných svítilen. Je ovšem trochu podivné, proč automobilka integrovala směrovky do zadního nárazníku a nepřipojila je k vertikálně orientovaným světlům, zvlášť když pracovala s LED technologií.

Pokud se podíváme na nabídku motorizací, najdeme dva elektrifikované spalovací motory, 1,6litrový full hybrid a plug-in hybrid, které doplňuje jedna čistě elektrická verze. S ohledem na elektrifikaci pak nejspíš už nikoho nepřekvapí, že nové Niro už nepořídíte s manuální převodovkou. Jednou perličku spojenou s řazením je navíc fakt, že nové Niro nemá převodový stupeň na zpátečku a couvá tak pouze na elektromotor. Tohle řešení umožnilo technikům ušetřit na převodovce pár kilogramů, což se samozřejmě vždy hodí. A to i s ohledem na spotřebu/emise.

Vraťme se ale k motorizacím. Základ nabídky tvoří 1,6litrový full-hybrid s označením 1,6 GDI HEV GPF 6DCT, tedy přímovstřikový zážehový čtyřválec s filtrem pevných částic a šestistupňovou automatickou dvouspojkovou převodovkou, který doplňuje synchronní elektromotor s permanentním magnetem.

Spalovací motor nabízí nejvyšší výkon 77 kW při 5700 min-1 a nejvyšší točivý moment 144 Nm při 4000 min-1. Elektromotor navíc asistuje nejvyšším výkonem 32 kW a 170 Nm točivého momentu prakticky od nulových otáček. Elektromotor je napájen z Lithium-ion polymerové baterie s kapacitou 1.32 kWh / 5.5 Ah. Baterie je uložena pod zadními sedadly a částečně zasahuje také do kufru, přesto je možné objednat hybridní Niro (jako jediné) i s rezervním kolem. Jedinou výjimkou je nejvyšší výbavový stupeň, kdy prostor pro rezervu zabírá subwoofer prémiového audio-systému.

Systémový výkon automobilka spočívala na 104 kW a 265 Nm točivého momentu, díky čemuž vůz akceleraci z 0 na 100 km/h za 10,4 sekundy a jeho maximální rychlost je až 165 km/h. Bavíme se však o parametrech na 16” základních kolech. Pokud vůz dostane příplatkové 18” disky, zhorší se jeho akceleraci na 10,8 sekundy, respektive nejvyšší rychlost na 162 km/h. Důležitější než dynamické parametry však budou spíše informace o spotřebě, která by se podle automobilky měla pohybovat v rozmezí 4,4 až 4,7 l/100 km. Na hybridní crossover to není zas tak špatné, zvláště při provozní hmotnosti pohybující se v rozmezí 1474 až 1565 kg.

Plug-In hybridní motorizace s označením 1.6 GDI GPF PHEV vychází z identického spalovacího motor a opět je vybavena filtrem pevných částic i šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Výkon elektromotoru nicméně vzrostl na 62 kW a 203 Nm točivého momentu. Systémový výkon pak automobilka uvádí na úrovni 135 kW a opět 265 Nm točivého momentu (stejně jako u hybridu). Kapacita Lithium-ion polymerové baterie narostla na 11,1 kWh / 30,8 Ah. Baterie plug-In hybridu je navíc umístěna pod vozem, konkrétně pod místem řidiče, zatímco v kufru je palivová nádrž, která znemožňuje instalaci rezervy. Pohotovostní hmotnost navíc stoupla na rozmezí 1594 až 1685 kilogramů.

Niro PHEV potěší lepšími dynamickými parametry, v závislosti na velikosti kol totiž akceleruje z 0 na 100 km/h za 9,6 až 9,8 sekundy, zatímco maximální rychlost dosahuje až 168 - 161 km/h. Mnohem zajímavější jsou však informace o spotřebě a elektrickém dojezdu. V kombinovaném režimu (dle WLTP) by totiž Niro PHEV mělo zvládnout na jedno nabití 59 až 65 km. V městském režimu se navíc hodnota zlepšuje na 76 až 84 km. Není tedy divu, že průměrnou spotřebu (dle WLTP) uvádí automobilka s hodnotou 0,8 až 1,0 l/100 km. Kombinované emise se přitom mají pohybovat v rozmezí 19 až 23 g/km, díky čemuž dosáhne Niro bez problému i na nízkoemisní značky. Plné nabití baterie z klasické 230 V (AC) zásuvky z 10 na 100 % by pak podle automobilky mělo trvat zhruba jen 2 hodiny a 55 minut.

Zajímavostí hybridních modelů by pak měla být schopnost rozeznávat tzv. „Zelené zóny,“ které již vznikají v zahraničí a vymezují oblasti, kam by měly mít přístup jen nízkoemisní či zcela bezemisní vozy. Elektrifikované vozy Kia Niro tak po zadání adresy v tzv. Zelené zóně začne šetřit elektrickou energii, aby jí byl dostatek právě pro pohyb v těchto oblastech. Za tzv. Green zone oblast by navíc měly být určeny i adresy, které si řidič v navigaci určí jako domov či práci.

Čistě elektro

Vrcholem nabídky je čistě elektrická verze, osazená synchronním AC elektromotorem o výkonu 150 kW s nejvyšším točivým momentem 255 Nm. Automobilka ovšem v oficiálním ceníku uvádí také maximální 30-minutový výkon elektromotoru, zde už se však bavíme pouze o 50 kW. Oproti verzím se spalovacím motorem je čistě elektrická verze dostupná pouze na 17” kolech, to však usnadňuje výpis technických parametrů. Z 0 na 100 km/h totiž vůz zrychlí za 7,8 sekundy a jeho maximální rychlost je až 167 km/h.

Lithium-ion polymerová baterie má u čistě elektrické verze kapacitu 64,8 kWh / 181 Ah a spotřeba vozu by se měla pohybovat okolo 162 Wh/km. V kombinovaném režimu (dle WLTP) by se tak dojezd měl pohybovat okolo 460 km na jedno nabízí. V městském režimu se však dostáváme na ještě zajímavějších 604 km na nabití.

Vůz přitom podporuje rychlonabíjení při výkonu až 100 kWh, kdy je u rychlonabíječky možné nabít baterii z 10 na 80 % kapacity již za 45 minut. Při nabíjení z wallboxu výkonem 50 kW se doba nabíjení prodlužuje na 1 hodinu a 5 minut, zatímco při nabíjení z wallboxu při výkonu max. 11 kW si posádka počká na plné nabití asi 27 hodin a 40 minut.

K čistě elektrické verzi se přitom vztahuje jedna zajímavost. Zatímco klasický hybrid má objem zavazadelníku v rozmezí 425 - 451 litrů a plug-In hybrid 348 litrů, čistě elektrická verze nabídne 475 litrů. Zhruba 20 litrů přitom připadá na přední zavazadelník, tedy tzv. Frunk. Jeho přítomnost je přitom poměrně nevšední, neboť Kia Niro nestojí na “čistě elektrické” platformě a navíc i v čistě elektrické verzi sází na pohon předních kol. Navzdory přítomnosti elektromotoru se dopředu podařilo vtěsnat úložný prostor o objemu asi 20 litrů, který by měl bezpečně postačit například na kabely.

Díky přítomnosti frunku je navíc přední kapota všech motorizací standardně vybavena předními plynovými vzpěrami, které jsou jednou z mnoha novinek v rámci nové generace. Další novinkou jsou elektricky ovládané páté dveře, dostupné ve vyšších výbavách. Komu by ale nestačil prostor v zavazadelníku, může využít i tažné zařízení. Elektrifikované modely se spalovacím motorem utáhnou brzděný vlek o hmotnosti až 1300 kilogramů, zatímco čistě elektrická verze zvládne nebrzděný vlek s nejvyšší hmotností 750 kilogramů. V minulosti přitom Niro EV dostalo tažné zařízení hlavně pro možnost nanejvýš připojit nosič na kola a podobné příslušenství.

Prostorná, moderní a eko

Už nabídka pohonných jednotek ukazuje, jak velkou roli hrála při vývoji ekologie. Zajímavý byl však i přístup k designu, který je z větší části funkční. Například v přední masce by měly být aktivní žaluzie, zatímco C-sloupek (volitelně v odlišné barvě) ukrývá funkční průduchy, které zlepšují obtékání vzduchu. Nová Kia Niro by tak měla dosahovat součinitele aerodynamického odporu Cx 0,29, což je velmi hezká hodnota.

Velký důraz na ekologii byl ovšem kladen také v interiéru, který umí nabídnout i veganskou kůži, stropnici ze čtvrtiny vyrobenou z recyklovaného papíru a čalounění vyrobené z recyklovaných plastů, jako jsou například staré rybářské sítě. Z tohoto materiálu je vyrobeno například i nové plato v kufru, které není pevné, ale ohebné. Snadno se tak přizpůsobí nákladu, případně lze velice jednoduše složit a uklidit.

Vůz, který automobilka přivezla na českou premiéru, byl hybrid v nejvyšší výbavě Premium, což bylo patrné již na první pohled. Na palubní desce se vyjímala dvojice displejů s úhlopříčkou 10,25”, před řidičem byl umístěn nový head-up displej, sedadla nabízela funkci vyhřívání i ventilování, v předních opěradlech byly připraveny USB-C nabíjecí porty pro zadní cestující, sedadlo řidiče se při nastartování/zhasnutí motoru automaticky odsouvalo a přispívalo, spolujezdec vpředu si mohl sklopit sedadlo do tzv. komfortní polohy (převzato z modelu EV6) a pro zadního cestující byly přichystány opěráky s nastavitelným sklonem.

Automobilka přitom evidentně nešetřila na materiálech ani na čalounění, upřímně největším překvapením však byl prostor pro posádku vpředu i vzadu. Sednout si sám za sebe při mých 183 cm nebyl žádný problém - a to dokonce ani v momentě, kdy se sedadlo řidiče po zhasnutí motoru automaticky odsouvalo o pár čísel dozadu. Vždy mi zbýval dostatek prostoru před koleny, tak nad hlavou. A to bez ohledu na úhel sklopení opěráku. Na přední i zadní sedadla se navíc příjemně nastupuje a vzadu nechybí ani dostatek prostoru na nohy pod přední sedačkou.

Na první jízdní dojmy si ještě budeme muset nejspíš nějakou chvíli počkat, zákazníci však mohou již nyní objednávat všechny motorizace, přičemž hybridy a plug-in hybridy už automobilka pomalu začíná navážet na sklad, zatímco čistě elektrická verze se objeví až někdy v průběhu července.

A ceny? Základní hybrid v nejnižší výbavě Comfort začíná od 729.980 Kč. Ve stejné výbavě pak lze pořídit také nejdostupnější čistě elektrickou verzi, začínající od částky 799.980 Kč. První plug-in hybridní motorizaci ale najdeme až ve vyšší výbavě Style, kde nechybí hybrid ani EV, za cena startující od 1.029.980 Kč. V nejvyšší výbavové linii Premium pak najdeme hybrid, PHEV i EV za ceny uvedené níže v tabulce.

Ceník: Nová Kia Niro 1,6 GDI HEV/ 104 kW 1,6 GDI PHEV/135 kW EV/150 kW Comfort 729.980 Kč - 1.119.980 Kč Style 799.980 Kč 1.029.980 Kč 1.119.980 Kč Premium 909.980 Kč 1.129.980 Kč 1.319.980 Kč

Ve výbavě na přání pak nechybí metalický lak, Paket Winter pro základní výbavu, C-sloupek lakovaný v kontrastní barvě, 18“ litá kola, světlé provedení interiéru nebo elektrické střešní okno a LED osvětlení kabiny.