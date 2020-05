Kolik jaké auto utáhne: Velké nutně neznamená silné!

Pamatujete časy, kdy ještě nebyla slunná Itálie zakázaným zavirovaným místem? Dalo se odtud přivézt třeba vysněné auto. Dojet legálně „po ose“ je prakticky nemožné, takže se nabízí odtah. Úkol zněl jasně: přivézt 1800 kg těžký jaguar na dvouosém sklopném vleku vážícím 750 kg, celkem tedy nálož 2550 kg. To není zas tak moc, říkali jsme si a začali se rozhlížet po vhodném tahounovi – dostatečně robustním a současně pohodlném na dva tisíce kilometrů dlouhou cestu. Ukázalo se to obtížnější, než jsme si původně mysleli. Rovnou můžeme zapomenout na běžná SUV střední třídy. Jeden příklad za všechny – nejudatnější Škoda Kodiaq zvládne nanejvýš 2500 kg a vážně se nehodláme nechat v Německu policisty stáhnout z kůže za 50 kg nadváhy. Tak jsme se ponořili do technických údajů a zjistili, že nemáme zas tak moc na výběr a musíme nutně lovit ve vyšších segmentech trhu. Až ulovíme, splníme misi a následně se s vámi podělíme o poznatky zjištěné při mapování tažné schopnosti módních rádoby siláků.

Turek to vyřeší

Mezi Itálií a Tureckem to v minulosti několikrát pořádně zajiskřilo, aktuální výprava Turka na Apeninský poloostrov se však ponese v ryze přátelském obchodním duchu. Jako ideál projektu „odtah“ se totiž ukázal Volkswagen Touareg, v žargonu dovozců aut známý jako Turek. Bez ohledu na zvolený motor utáhne 3500 kg, tedy legislativní maximum pro osobní auta, a pohodlný je víc než dost. Nepočítáme-li pracovní pick-upy, ale čistě osobní SUV, pak je z aut schopných utáhnout plnou porci také nejdostupnější. A to navzdory základní ceně 1,5 milionu.

Za Brennerský průsmyk tedy vyráží Touareg 3.0 TDI 210 kW a záhy potvrzuje, že to byla skvělá volba. Prázdný vlek si vzadu žije vlastním životem a dvoutunovému SUV je všechno jedno – 750 kg na kouli absolutně nevnímáme. To se dalo čekat. Méně už, že nevnímáme ani naložený jaguar. Sázka na mohutné výkonné auto s povolenou zátěží o tunu převyšující náklad přinesla ovoce. Třílitrový šestiválec šplhá Alpami bez známek zadýchání a při sjezdech je touareg krásně stabilní a nenechává sebou vlekem cloumat jako před časem naplno zatížený Kodiaq RS v reportáži kolegy Martina Vaculíka. Mít rezervu je v případě tahání přívěsu mnohem komfortnější a bezpečnější než jít takzvaně na doraz. Spousta lidí by to asi riskla a v naší situaci se škodováckým tahounem klidně vyrazila, byť by bylo jeho tažné přetížené o pouhých 50 kg. Jenže za cenu neustále odlehčených předních kol, honění čtyřválce do otáček, vlnobití soupravy na nerovnostech a permanentního strachu z policejní kontroly. Ta přišla na hranicích mezi Itálií a Rakouskem, kde touareg samozřejmě prošel bez ztráty kytičky.

Největším „problémem“ cesty se nakonec ukázala omezená rychlost přívěsu – náš vlek má sice národní schválení na 130 km/h, ale nemá dodatečnou atestaci pro svižnější jízdu za hranicemi, takže se přes Německo vlečeme osmdesátkou. Vyloženě znuděný touareg by bez problémů jel i dvakrát rychleji, ale co naplat, zákon je zákon. Tak nám to vrací alespoň na spotřebě, která se v rovinatých úsecích ustaluje kolem osmi a půl litru, celou cestu do Itálie a zpět jsme nakonec zakončili s obdivuhodným průměrem 10,5 l/100 km. Takže až budete hledat auto na tahání, Volkswagen Touareg má naše doporučení.

MINIVOZY Hmotnost brzděného přívěsu Fiat Panda Cross 800 kg Suzuki Ignis 1000 kg Suzuki Jimny 1300 kg

Zdání klame

Jak už jsme naznačili v úvodu, lidé často podlehnou robustnímu dojmu crossoverů a SUV a mají přehnaná očekávání už od těch nejmenších. Přitom ty obvykle sdílejí techniku s výchozím hatchbackem a není tedy důvod, aby zvládly víc. Pro příklad uveďme Peugeoty 208 a 2008, které utáhnou shodných 1200 kg, stejně jako španělská dvojice Seat Ibiza/Arona.

Podobně o segment výš zvládnou Škody Scala a Kamiq shodně 1250 kg. Někdy dokonce může být hatchback větší silák než adekvátní SUV. Takový Renault Mégane utáhne až 1650 kg, zatímco kadjar jen 1500 kg. Jedinou výjimkou je silný diesel s pohonem všech kol, který mégane nenabízí – ten zvládne 1800 kg.

Tím jsme se dostali k dalšímu faktoru, který je potřeba při výběru auta na tahání zvážit. Tím je volba motoru, převodovky a pohonu. Pokud počítáte s častějším využitím přívěsu, určitě si technická data zvažovaného auta dobře prostudujte. V rámci jednoho modelu létají limity o několik metráků sem a tam, najde se i víc než tunový rozptyl. Objevili jsme i vyložené extremisty, tentokrát opustíme řady SUV. Třeba Opel Astra 1.4 Turbo s variátorovou převodovkou. Jako jediná svého rodu nesmí tahat přívěs vůbec. Proč, to nevědí ani zástupci dovozce. Snad z obavy o životnost CVT? U jiných značek přitom vlekům stopku nevystavuje.

Automatická převodovka i jiného typu ovšem může být zdrojem oslabení. Rozměrný Peugeot 5008 může mít pod kapotou skromný tříválec 1,2 litru. S manuálem utáhne 1280 kg, s osmistupňovým planetovým automatem už pouhých 950 kg.

MALÉ VOZY Hmotnost brzděného přívěsu Audi Q2 1500 až 1800 kg Citroën C3 Aircross 840 až 870 kg Citroën C4 Cactus 950 kg DS3 Crossback 1200 kg Fiat 500X 800 až 1200 kg Ford EcoSport 400 až 750 kg Ford Puma 900 až 1100 kg Honda HR-V 1000 až 1400 kg Hyundai Kona 1200 až 1300 kg Jeep Renegade 1200 až 1500 kg Kia Stonic 800 až 1110 kg Mazda CX-3 1200 kg Mazda CX-30 1300 kg Nissan Juke 1250 kg Opel Crossland X 650 až 870 kg Peugeot 2008 1200 kg Renault Captur 1200 kg Seat Arona 1200 kg SsangYong Tivoli 1000 až 1500 kg Suzuki Vitara 1200 kg Škoda Kamiq 1150 až 1250 kg Volkswagen T-Cross 1100 až 1200 kg Volkswagen T-Roc 1500 až 2000 kg

Čím větší, tím lepší

Jakmile se začneme bavit o střední třídě a ještě větších SUV, dostáváme se už nad hranici dvou tun „na kouli“ a jednoznačnému doporučení silného dieselu a verzí s pohonem všech kol, které zkrátka utáhnou víc. Opět příklad: základní benzinový kodiaq s předním pohonem si poradí s 1800 kg, naftový 4x4 odveze o sedm metráků víc. A to už je rozdíl.

SUV tohoto typu skvěle poslouží k tahání karavanu, velkého chalupářského vozíku a jistě zvládnou i příležitostný transport středně velkého auta, nicméně o systematické tahače pořád nejde. Za ty můžeme považovat až velká SUV, která dokážou naplno využít legislativní limit pro přívěs za osobní auto, tedy 3500 kg. Sem patří kromě reportážního touaregu třeba Mercedesy GLE, GLS a G nebo většina verzí Range Roveru. U dalších obrů, jako je Audi Q7 nebo BMW X5/X6, pak hovoříme o silnějších motorizacích. Ty základní nabídnou nanejvýš 2700 kg.

V nepřeberné nabídce SUV všech velikostí a střihů jsme nakonec napočítali pouhých třináct borců, kteří se nebojí naložit na bedra 3500 kg, a to počítáme zvlášť modely rozdvojené na klasické SUV a SUV kupé.

NIŽŠÍ STŘEDNÍ TŘÍDA Hmotnost brzděného přívěsu Audi Q3 1800 až 2000 kg BMW X1/X2 0 až 2000 kg Citroën C5 Aircross 1250 až 1650 kg Dacia Duster 1100 až 1500 kg Hyundai Tucson 1400 až 2200 kg Jaguar E-Pace 1600 až 1800 kg Jeep Compass 1000 až 1900 kg Kia Xceed 1200 až 1500 kg Kia Niro 1300 kg Kia Sportage 1400 až 2200 kg Lexus UX 750 kg Mazda CX-30 1300 kg Mercedes-Benz-GLA 1600 až 2000 kg Mercedes-Benz GLB 1600 až 2000 kg Mini Countryman 0 až 1800 kg Mitsubishi ASX 1300 kg Mitsubishi Eclispe Cross 1600 kg Nissan Qashqai 1300 až 2000 kg Opel Grandland X 1200 až 2000 kg Peugeot 3008 1150 až 2000 kg Range Rover Evoque 1600 až 2000 kg Renault Kadjar 1500 kg Seat Ateca 1500 až 2100 kg SsangYong Korando 1500 až 2000 kg Subaru XV 1270 kg Suzuki S-Cross 1200 kg Škoda Karoq 1400 až 2100 kg Toyota C-HR 725 až 1300 kg Volkswagen Tiguan 1900 až 2500 kg Volvo XC40 1500 až 2100 kg

Líní pracanti

Specifickou kategorií jsou terénní pick-upy, pořád hlavně pracovní vozy, byť čím dál luxusnější a pohodlnější. Ani ty však nezůstávají bez překvapení, když zdaleka ne všechny utáhnou očekávané tři a půl tuny a zbylé se nechají zahanbit zmíněnými noblesními SUV.

PICK-UPY Hmotnost brzděného přívěsu Ford Ranger 2500 až 3500 kg Isuzu D-Max 3500 kg Mitsubishi L200 3000 až 3100 kg Nissan Navara 3500 kg SsangYong Musso Grand 2600 až 3000 kg Toyota Hilux 3050 kg Volkswagen Amarok 3300 až 3500 kg

Elektřina dělá trable

Několik let byl silným tématem downsizing, tedy zmenšování objemu motorů, a aktuálně hýbe světem motorů elektrifikace. Jak možná tušíte, tahačům přívěsů přinášejí obě strategie jen komplikace. Nejlépe to dokládají poměry mezi největšími SUV. Volvo vsadilo výhradně na přeplňované dvoulitrové čtyřválce, a aby toho nebylo málo, zcela zavrhlo diesely, jejichž hospodárnost mají nahradit plug-in hybridy. Pak se nemůžeme divit, že mamutí XC90 utáhne jen 2400 kg nebo 2700 kg podle verze. S benzinovým čtyřválcem laborují i u Land Roveru: modely Discovery a Range Rover Sport s ním utáhnou 3000 kg, plnotučné motorizace o půl tuny víc.

Obdobný „přínos“ vlekařům přináší elektřina. Audi Q7 s benzinovým třílitrem zvládne 3500 kg, plug-in hybrid už jen 2700 kg. Dobíjecí Range Rover dokonce utáhne jen 2500 kg, tedy o tunu méně než bez elektřiny. Discovery Sport sice vypadá jako kus auta, ale když od něj vedou dráty do zásuvky, zvládne na kouli odvézt 1600 kg, tedy méně než vzpomínaný Renault Mégane. Také nový Ford Kuga, jinak schopný tahat 2100 kg, nedokáže s plug-in hybridním pohonem víc než 1200 kg.

VYŠŠÍ A LUXUSNÍ TŘÍDA Hmotnost brzděného přívěsu Audi Q7 2700 až 3500 kg BMW X5/X6 2700 až 3500 kg BMW X7 2200 až 2700 kg Bentley Bentayga 3500 kg Cadillac Escalade 2575 kg Jeep Grand Cherokee 2949 až 3500 kg Kia Sorento 2000 až 2500 kg Lexus RX 1500 až 2000 kg Land Rover Discovery 3000 až 3500 kg Range Rover 2500 až 3500 kg Range Rover Sport 2500 až 3500 kg Range Rover Velar 2400 až 2500 kg Mercedes-Benz GLE/GLE kupé 3500 kg Mercedes-Benz GLS 3500 kg Rolls-Royce Cullinan 3300 kg SsangYong Rexton 2700 až 3000 kg Toyota Land Cruiser 3000 kg Volkswagen Touareg 3500 kg Volvo XC90 2400 až 2700 kg

Ani hybridy samočinně kombinující spalovací a elektrický motor na tom nejsou nejlépe. Lexus RX si poradí nanejvýš se dvěma tunami. Hybridní Honda CR-V utáhne jen 750 kg, čistě benzinová přitom až 2000 kg. Podobně Toyota RAV4: hybridní předokolka odveze 800 kg, benzinová dvě tuny. Světlou výjimkou je hybridní Hyundai Kona, který utáhne 1300 kg, o padesát víc než čisté spalovací verze.

Samostatnou kapitolu pak představují ryzí elektromobily. Bez možnosti zapřáhnout byť jen lehký nebrzděný vozík jsou nejen prckové jako Škoda Citigoe iV, Renault Zoe, Honda E, ale i větší Hyundai Ioniq. Nepochodíte ani v případě crossoverů Peugeot e-2008 nebo Hyundai Kona Electric. Nulovou tažnou schopnost vykazuje i futuristický vodíkový solitér Hyundai Nexo.

ELEKTROMOBILY Hmotnost brzděného přívěsu Audi e-tron 1800 kg DS 3 Crossback E-Tense 0 kg Hyundai Kona Electric 0 kg Hyundai Nexo 0 kg Kia e-Niro 0 kg Kia e-Soul 0 kg Mercedes-Benz EQC 1800 kg Peugeot e-2008 0 kg Tesla Model X 2276 kg

Elektromobilita si s přívěsy rozumí až v luxusní a náležitě drahé sféře. Audi e-tron a Mercedes-Benz EQC utáhnou 1800 kg, čímž deklasují Jaguar I-Pace, schopný zapřáhnout jen 750 kg. Na tahání myslí i vizionář Elon Musk, také k jeho teslám si můžete objednat tažné zařízení. Velký Model X si poradí s 2250 kg.

Do budoucna by snad ale mohlo být veseleji i na elektrickém bojišti. Minimálně Škoda slibuje, že její elektroauta tažné zařízení nabídnou, prvním bude příští rok crossover Enyaq. Jinak už nyní můžete zapřáhnout 1900 kg za plug-in hybridní superb.

STŘEDNÍ TŘÍDA Hmotnost brzděného přívěsu Alfa Romeo Stelvio 1700 až 2300 kg Audi Q5 2000 až 2400 kg BMW X3/X4 2000 až 2400 kg Cadillac XT4 1600 kg DS7 Crossback 1200 až 1550 kg Ford Kuga 1200 až 2100 kg Honda CR-V 750 až 2000 kg Hyundai Santa Fe 2000 až 2500 kg Jaguar F-Pace 1600 až 2400 kg Jeep Cherokee 1800 až 2495 kg Jeep Wrangler 1497 až 2495 kg Land Rover Discovery Sport 1600 až 2500 kg Lexus NX 1500 kg Mazda CX-5 1800 až 2100 kg Mercedes-Benz G 3500 kg Mercedes-Benz GLC/GLC kupé 2000 až 2500 kg Mitsubishi Outlander 1600 kg Nissan X-Trail 1500 až 2000 kg Peugeot 5008 950 až 1800 kg Renault Koleos 1500 až 2000 kg Seat Tarraco 2000 až 2300 kg Subaru Forester 1870 kg Škoda Kodiaq 1800 až 2500 kg Toyota RAV4 800 až 2000 kg Volkswagen Tiguan Allspace 1800 až 2500 kg Volvo XC60 2100 až 2400 kg

Když chybějí zkušenosti nebo dar od boha

Jízda, a hlavně couvání s vlekem vyžaduje cvik, o tom nemůže být sporu. Žádný učený z nebe nespadl a Volkswagen se rozhodl začátečníkům ulehčit trápení. Hned dvakrát. Nejprve parkovací kamerou se speciálním režimem zobrazení, který výrazně ulehčuje couvání k vleku a zapřahání. To však známe i od konkurence. Druhý, tentokrát už unikátní spasitel se jmenuje Trailer Assist a my jsme si jej vyzkoušeli na testovaném touaregu. V menu parkovacího systému aktivujeme režim pro přívěs. Nápisem na obrazovce jsme vyzváni ke sledování displeje palubního počítače, kde dostáváme pokyny, jak na věc. Do prstů máme vzít kolíček elektrického ovládání zpětných zrcátek a s jeho pomocí vybrat směr, kam hodláme couvat. Aktuální i zamýšlenou pozici vleku sledujeme na displeji, pak stačí jen citlivě udávat tempo plynem či brzdou, a auto se samo postará o správné zalomení soupravy. A ono to vážně funguje! Za chvíli parkujeme mezi ostatními auty, vzorně srovnaní, bez zaváhání. Úplnému amatérovi samozřejmě zabere celý proces delší čas než profíkovi zažitý manévr, ale pořád je to lepší než se dlouho trápit a nakonec beztak něco zbořit.