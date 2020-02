Konec burácejících motorů? Umělý zvuk sporťáků je nevyhnutelný, říká BMW

Uměle vytvořený zvuk se objevil v mnoha vozech už před lety a modely BMW nejsou výjimkou. Pokud vám to přijde postavené na hlavu, raději nečtěte další řádky. Zdá se totiž, že reproduktory budou nahrazovat opojný řev motoru čím dál častěji, vyžaduje to totiž zpřísňující se legislativa emisí hluku. Příkladem budiž nové BMW X5 M a X6 M.

Axel Theiling, který je u mnichovských zodpovědný za pohonné jednotky, mimo jiné říká, že akustický projev je nedílnou charakteristikou emkových modelů. Zároveň však přiznává, že nové bavoráky budou v budoucnu vydávat jiné zvuky, než na které jsme byli zvyklí například u poslední generace M5 Competition.

Ve zbrusu nových sportovních SUV najdeme systém Active Sound, jenž je odpovědí na zpřísňující se legislativu ohledně emisí hluku. Theiling říká, že nová pravidla pro Evropu brání výrobcům aut tvořit hlasité sportovní vozy s výrazným burácením pohonných jednotek. Tvůrci se to alespoň z části snaží kompenzovat umělým zvukem v interiéru, jenž má imitovat akustiku sporťáku, kterou jsme znali dříve.

Automobilky si musí dávat pozor nejen na hluk motorů a výfukových systémů, ale co nevidět také na hlučnost pneumatik. Všechny tyto aspekty budou příslušné úřady co nevidět kontrolovat a případné porušení stanovených decibelů tvrdě trestat.

BMW tak vlastně nastínilo situaci, se kterou se musí vypořádat všechny automobilky prodávající v Evropě, hlavně pak výrobci sportovních vozů. Něco podobného ostatně před časem potvrdila i divize Mercedes-AMG, která avizovala, že její příští vozy už budou tišší a kultivovanější.

Zpřísnění v EU se přitom dotkne celého světa. Němci by sice mohli vytvořit odlišný výfukový systém pro konkrétní trhy, to by ale znamenalo značné zvýšení konečné ceny. Ve Stuttgartu se s tím poperou tak, že reálný zvuk výfuku pošlou alespoň do interiéru, zatímco zvenčí bude sporťák jen nenápadně ševelit.