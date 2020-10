Konec turbodieselů za rohem. Renault končí s jejich vývojem

Turbodiesely bývaly dlouhá léta oblíbeným typem agregátů u evropských zákazníků, ostatně u větších aut zaměřených na dlouhé přesuny jsou dodnes nejvhodnější z hlediska spotřeby paliva. Jenže budoucnost vznětovým motorům není nakloněna, hlavně kvůli emisním normám a klesajícímu zájmu o ně. Například Renault dal stejně jako alianční partner Nissan najevo, že s jejich dalším vývojem nepočítá.

Krok, o kterém se v minulosti spekulovalo, nyní potvrdil přímo výkonný viceprezident pro techniku Renaultu Gilles Le Borgne. Uznávaný inženýr přiznal, že aktuální generace vznětových agregátů Renaultu je už poslední a další již nepřijdou. „Zatím udržíme diesely v nabídce, ale nové už nevyvíjíme. Blížíme se konci turbodieselů,“ prohlásil Le Borgne v rozhovoru pro francouzský server Auto Infos.

Neznamená to však okamžitý konec vznětových agregátů v nabídce značky, a to přestože je v poslední době značně seškrtala, Captur už neobjednáte s 1.5 Blue dCi a Mégane s 1.7 Blue dCi. Do SUV kupé Arkana pak vznětové motory ani nepřijdou. Jen už je automobilka nebude přizpůsobovat dalším emisním normám. Zůstanou tak pouze po dobu platnosti Euro 6d-full, pro Euro 7 už vyvíjeny nebudou.

Automobilka přitom do budoucna věří elektrifikaci nabídky. Začalo to příchodem prvních full-hybridů a plug-in hybridů, jejichž portfolio se bude postupně rozšiřovat. To samé platí také pro nově uvedené mildhybridy.

Nová strategie bude přitom patrná už na příštím Mégane, který má dorazit rovněž jako elektromobil. „Nový Mégane, který bude představen na konci roku 2021, představí naše elektrifikovaná řešení,“ prozrazuje Le Borgne s tím, že emisní pravidla chystaná pro druhou polovinu tohoto desetiletí si vyžádají různý stupeň elektrifikace všech spalovacích motorů.

Zajímavostí v tomto ohledu je fakt, že Le Borgne nastoupil k Renaultu letos v lednu, po mnoha letech strávených u konkurenční Skupiny PSA. Také ta přitom s dalším vývojem dieselových agregátů končí.

Renault mimochodem nabízel vznětové motory od roku 1979, v jeho nabídce se tak udržely přes 40 let. Poprvé takový agregát debutoval v liftbacku R20, v němž byl 2,1litrový čtyřválec s interním označením J8S dostupný v atmosférické i přeplňované verzi.