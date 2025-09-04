Kupujete třeba starší Škodu Fabia? Pozor na tuto kapalinu! Výrobci o její výměně často mlčí
O tom, že se má měnit olej v motoru, chladicí kapalina či brzdová kapalina asi většina motoristů povědomí má. Co ale takový olej v posilovači řízení?
Posilovač řízení patřil v 90. letech k nejoblíbenějším položkám výbavy auta. Alespoň tak to kdysi v jedné statistice prezentoval německý magazín Auto Bild. Časem se servořízení stalo standardem, a pokud ne, tak i u těch nejmenších aut jej bylo možné zpravidla získat za příplatek. Jelikož jejich malé motory by příliš zápasily s pohonem hydraulického čerpadla (a to by jim ubíralo výkon, kterého už tak moc nebylo), vymysleli inženýři už na začátku 90. let elektrohydraulický systém. V něm čerpadlo pohání elektromotor. Navíc může běžet pouze v době, když je potřeba.
Takový systém mají například maličký Citroën Saxo nebo Peugeot 106, ale také první dvě generace Škody Fabia a samozřejmě odvozené deriváty – VW Polo a Seat Ibiza. Jako první to však nabídlo už v roce 1991 superkupé Renault Alpine A610. U něj tím odpadlo dlouhé hydraulické vedení od čerpadla vzadu (má motor V6 za zadní nápravou) dopředu k řízení.
Záležitost ojetin
Už v první dekádě třetího tisíciletí ale začal hydraulický posilovač řízení stále častěji vytlačovat elektrický nebo elektromechanický. Odpadla hydraulika, celý systém se zjednodušil, navíc elektromotor umožnil další do té doby nevídané funkce. Třeba režim City u fiatů, kde jste mohli tlačítkem nastavit větší posilový účinek. A volantem tak i na místě otáčet doslova malíčkem. Později se přidalo poloautomatické řízení zahrnující aktivní vedení vozidla v pruzích nebo poloautomatické, či dokonce plně automatické parkování. Elektromotor umí sám otáčet volantem, což hydraulika nedokáže.
Hydraulický i elektrohydraulický posilovač řízení jsou tak dnes už historií. Spousta běžně vídaných aut jej ale stále využívá. Jen namátkově uvedu třeba Ford Focus MK1 a Mk2, první Ford C-Max nebo Ford Mondeo do roku 2014. A také Peugeoty 407 či první 508 a dále Citroëny C4 a nebo větší C5 do konce produkce.
Musí ho být dost
Klíčové pro správnou funkci hydraulického i elektrohydraulického posilovače řízení je dostatečné množství hydraulického oleje. To zjistíte pohledem na nádobku při vypnutém motoru. Bohužel u některých systémů je kontrola obtížnější. Příkladem je Škoda Fabia I a II, u které je nádobka na olej skrytá v pravém předním podběhu. Tady lze množství zkontrolovat po odšroubování víčka.
Pokud je oleje málo, začne se řízení při otáčení volantem chovat hlučně a to zejména na místě. Právě zvýšený hluk je prvním signálem, že něco není pořádku. Dolití kapaliny sice není obtížné, zároveň je ale nutné dodržet předepsaný typ. Některá auta používají hydraulickou kapalinu do automatické převodovky ATF Dexron červené barvy. I ta ale existuje v několika typech, označených římskou číslicí. Jiné značky ale mohou vyžadovat speciální kapalinu, což se týká třeba starších Volkswagenů. Ta mívala zelenou barvu.
A kdy měnit?
Je to zajímavé, ale snad u žádného auta prodávaného v Evropě výrobce neudává interval výměny kapaliny v servořízení. A ani v praxi se za běžných podmínek nemění. Pouze se kontroluje množství a případně dolévá. Ono také k výměně potřebujete odpojit hadici, žádný výpustní šroub tady není. Navíc výměna vyžaduje důkladné odvzdušnění systému, což se dělá tak, že se volantem otáčí na levou a pravdou stranu do dorazů, kdy je slyšet takový podivný zvuk, takové lehké pískání. Tímto způsobem se odvzdušňuje posilovač řízení.
Zámořské automobilky ale výměnu oleje v posilovači řízení doporučují po ujetí 80.000 km nebo po pěti letech. V Evropě se to však běžně nedělá. Pokud byste přesto chtěli olej v posilovači řízení měnit, doporučujeme se poradit s někým, kdo vaše auto dobře zná, čili ideálně s nějakým nezávislým servisním specialistou.
Zdroj: učebnice Automobily I Podvozky, technické školení Volkswagen a Ford, sercver Jalopnik, Wikipedia
