Technika nového VW Touareg detailně: Teorie super, ale co praxe?

Začátkem letošního léta Volkswagen uvedl modernizaci populárního SUV Touareg, které se prodává už ve třetí generaci. Automobilka už při oficiálním odhalení uvedla, že se inspirovala hlavně zpětnou vazbou od zákazníků a představila vlajkový model s celou řadou technických vylepšení, díky nimž je populární volkswagen do města i terénu ještě luxusnější.

České zastoupení Volkswagenu pro nás při příležitosti uvedení omlazeného touaregu připravilo speciální workshop, v němž nám podrobněji přiblížilo zásadní technické inovace vylepšeného modelu.To nás inspirovalo, abychom se na modernizaci podívali netradičním pohledem „teorie versus praxe“. Znovu vám představíme ty nejdůležitější vlastnosti a srovnáme je s našimi subjektivními zkušenostmi a dojmy z testování.

Modernější design s novým světelným podpisem

Jednoduše viditelnou novinkou faceliftovaného Volkswagenu Touareg je inovovaný design. Návrháři automobilky vyvinuli novou masku chladiče s novým tvarem spodní části a přední světlomety opticky spojili horizontálním svítícím LED pásem pokračujícím až do nového stylu denního svícení. Při modernizaci se změnil i světelný podpis – z dvouokých světlometů jsou nově tříoké.

Zezadu je novinka charakteristická novými koncovými světly, která jsou nově spojena červeným LED pásem se svítícím logem. A právě tento designový prvek nám na novějším touaregu přišel trochu zvláštní. Jak se nám facelift líbí naživo?

Praxe: Touareg vzhledově rozhodně omládl na obou koncích a svítící linky napříč celou přídí či zádí se mi líbí obecně, ovšem před faceliftem byla jeho příď o něco přísnější – alespoň na mě takovým dojmem působila. Vzadu nemůžu přijít na chuť svítícímu logu – dle mého rozbíjí jednoduchý a designově čistý světelný podpis a navíc nekoresponduje s přídí, kde logo podsvícené být, pokud je mi známo, nesmí. Věřím ale, že marketingově bude tento prvek velmi efektivní.

Vzduchový podvozek a terénní jízdní schopnosti

Už v minulosti si Volkswagen Touareg udělal jméno solidními jízdními vlastnostmi v terénu. A zachovává si je dodnes. I když se většina prodaných touaregů pohybuje na volitelném vzduchovém podvozku v různých specifikacích, standardem úplně základního modelu jsou obyčejné ocelové pružiny.

Volkswagen Touareg se u nás prodává se vzduchovými podvozky ve variantách Air (vzduchové odpružení s volbou jízdních režimů), Air & Steering (vzduchové odpružení s automatickou regulací světlé výšky natáčecí zadní nápravy) a Professional (vzduchové odpružení s regulací světlé výšky, natáčecí zadní nápravou a 48voltovými aktivními stabilizátory ARC). K dobrým terénním schopnostem mu pak pomáhá i pohon všech kol se samosvorným mezinápravovým diferenciálem Torsen.

Volkswagen uvádí, že zákazníkem zvolený podvozek ovlivňuje nejen jízdní komfort a spotřebu pohonných hmot vlivem aerodynamiky, ale i základní světlou výšku – u ocelových pružin je 215 milimetrů, u vzduchových podvozků „pouze“ 190 milimetrů, zato disponuje regulací +70/-40 milimetrů. V terénu si můžete touareg snadno zvýšit pro lepší průchodnost, na dálnici naopak snížit pro zmenšení čelní plochy a odporu vzduchu.

Praxe: Nedávno testovaný plug-in hybridní Touareg R eHybrid byl vybaven „jen“ základním vzduchovým podvozkem, nikoliv natáčecí zadní nápravou či aktivními stabilizátory. I tento podvozek je však naladěný velmi dobře pro komfortní jízdu a navzdory zaměření auta i pro ostřejší svezení v zatáčkách. Zároveň s výborným filtrováním nerovností totiž nabízí víc než slušnou porci jistoty a hmotnost vozu i kol na nerovnostech skvěle reguluje.

Co se týče pohonu 4x4, nemám výhrady na asfaltu ani mimo něj. Do rozbláceného kopečku se s vytočenými koly rozjíždí bez náznaku nejistoty, i když zapomenu zapnout jízdní režim Offroad, na asfaltu v zatáčkách zvládá zabrat vnějším zadním kolem, aby více než dvouapůltunovému vozu pomohl zatočit.

Aktivní stabilizátory a řízení zadních kol

Už před modernizací jste si Volkswagen mohli vybavit aktivními stabilizátory a systémem řízení zadních kol. Kdysi inovativní 48voltový systém aktivních stabilizátorů ARC pro Volkswagen vyrábí německá společnost ZF a základem funkce těchto pokročilých stabilizátorů jsou senzory snímající náklony karoserie a bezkartáčové stejnosměrné elektromotory vytvářející protipohyb aktivních stabilizátorů. Ve výsledku se takto vybavený touareg v zatáčkách méně naklání a má lepší ovladatelnost i trakci kol.

Celkovou ovladatelnost a manévrovatelnost touaregu zjednodušuje i zadní natáčecí náprava, která do rychlosti 37 km/h natáčí zadní kola opačným směrem než přední, a to o 5°. Ve výsledku se poloměr otáčení zmenšuje o přibližně 1 metr oproti modelům bez zatáčení zadních kol. Při rychlostech nad 37 km/h se kola natáčí ve stejném směru jako ta přední a a zvyšují ovladatelnost a stabilitu vozu třeba při přejíždění z pruhu do pruhu na dálnicích.

Praxe: Navzdory délce téměř 4,9 metru a rozvoru 2894 milimetrů je touareg s natáčením zadních kol mrštnější než leckterá SUV s délkou okolo čtyř a půl metru. Přínos řízené zadní nápravy byl poznat zejména v úzkých prostorách, jako jsou naše redakční garáže. Parkovací místa máme hned u výjezdu do vyššího patra, tudíž pokaždé je nutné dát plný pravý rejd, abychom se vešli. U většiny aut to přesto nevyjde, takže se bez couvání neobejdeme. U Volkswagenu Touareg ovšem byla cítit snaha oblouk vykroužit, byť mu k úspěšnému splnění této „mise“ chyběly centimetry.

Trefit se do výjezdu už ovšem zařazení zpátečky nevyžadovalo. Stačilo si adekvátně najet a německé SUV se do relativně úzkého prostoru trefilo bez větších problémů. V případě častých jízd po městě bychom tuhle pomoc určitě uvítali a připlatili si za ni.

Matrix světlomety HD IQ.Light

Spolu s faceliftem se Volkswagen Touareg představil s technicky pokročilejšími předními matrix světlomety HD IQ.Light s vyšším světelným výkonem díky novým HD modelům (uprostřed) zajišťujícím potkávací a dálková světla s vysokým rozlišením 19.200 pixelů. Dálková světla navíc doplňuje druhý maticový LED modul (vnější) s 16 maticovými pixel. Třetí modul (vnitřní) s reflektorem poskytuje další šířku ve funkci potkávacích světel a realizuje světlo do zatáčky, jakož i statické a dynamické světlo do nepříznivého počasí.

Nově tak Volkswagen Touareg má celkem 14 funkcí osvětlení a inteligentně se přizpůsobuje konkrétním situacím. Světlomety současně disponují animovaným ukazatelem směru a výraznou LED signaturou denních světel. Všechny tři moduly tak tvoří nový „tříoký“ design světlometů.

Praxe: Bez debat největší změna k lepšímu na zmodernizovaném touaregu. Zatímco dřív měl Touareg R sice dobře fungující funkci LED Matrix, ale zároveň byly v kuželu jeho potkávacích světel tmavé fleky, kvůli kterým nebyla vozovka nasvícená tak, jak bych chtěl pro příjemnou a bezpečnou jízdu ve tmě, nové světlomety svítí jasněji a kužel těch potkávacích je rovnoměrný až po cutoff line. Zásadně lepší je také funkce vystínování okolního provozu. Auta vpředu – i když jich je při jízdě po dálnici spousta – dokáže vykrýt opravdu velmi přesně. Jízda v noci tak je úplně jiná káva; zlepšení je tak velké, že být majitelem dosavadního touaregu, dovedu si představit ho chtít vyměnit za ten nový jen kvůli světlometům.