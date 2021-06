O co otravnější bylo papírování před cestou, o to snadněji v sobotní prosluněné ráno 15. května 2021 prolétneme po silnici I3/D3 tedy E55 Českem směr Dolní Dvořiště. Svítání je úchvatné, kolem jihočeské Kaplice nás zdraví od silnice kravky, jednou nám do ní vběhne bažant a v lese – pozor na ně! – srnka s mláďaty.

Že vládne éra kovidu, poznáváme na hranicích. Před přechodem v Dolním Dvořišti před námi stojí v půl deváté ráno šest osobáků a osm kamionů. Dvacet minut si počkáme. Kontrola po nás chce kromě občanek certifikát s negativním testem. Ptá se, zda se jedeme slunit k moři. Po naší odpovědi, že pracovat a Rakouskem jen proletíme, jsme vpuštěni dál.

Cesta směr Salcburk a Villach utíká báječně, sluníčko se hádá s deštěm, táhlé úseky dálnic A7, A1, A10, A11 střídají tunely. Už na začátku jsou i víc než čtyřkilometrové. Ty nej přicházejí ve Vysokých Taurech. Tam kromě desetidenní známky, kterou jsme si koupili za 9,50 eura (242 Kč), platíme po šesti hodinách a necelých 495 kilometrech jízdy 12,50 eura, tedy tři stovky, za průjezd Tauernským a Katschbergským tunelem.

To však není z hor zdaleka všechno. Do Slovinska přijíždíme dalším z obřích tunelů – tím 7864 metrů dlouhým pod Karavankami. Znamená to další skoro dvě stovky stažené z kreditní karty (7,60 eura), zato však hladký příjezd do třetí země naší cesty. Bez kontroly, bez ukazování průkazů, bez potvrzení negativního testu.

Svět motorů 22/2021

Bohinj = průzračná krása Julských Alp

Jen pár kilometrů za Karavankami sjíždíme z dálnice A2 směr Bled. Nejslavnější slovinské jezero po 615 kilometrech a sedmi a půl hodinách jízdy z Prahy je však pouze malou zastávkou. Míříme ještě dál a ještě výš. Do samotného nitra Julských Alp. Bohinjské jezero, to vůbec největší v celém Slovinsku, leží v hlubokém údolí obklopeném vysokými horami. Už cesta = romantika: silničky uzoučké, do toho prší, stírače na čelním skle se nezastaví. Všude najdete nespočet parkovišť, z nichž je první půlhodinka zdarma, dvě hodinky stojí do dvou eur. Z nich se můžete pěšky vydat k samotnému přes čtyři kilometry dlouhému a přes kilometr širokému jezeru, napájenému krasovými prameny. Nebo na divoké kaskády horního toku Sávy zvaného Bohinjka. Či k úchvatnému, osmdesát metrů vysokému vodopádu Savica. Anebo do Pokljuky, kterou znají příznivci lyžování a biatlonu. Celkem nás tenhle výlet zastaví na cestě k moři na tři hodiny, zajedeme si přes 70 kilometrů, ale nelitujeme ani v nejmenším. Plíce naplněné horským vzduchem, duše zážitky a my můžeme čerství a nadšení dál.

Poplatky na cestě 9,50 eura 242 Kč Rakouská známka 12,50 eura 319 Kč Tauernský & Katschbergský tunel 7,60 eura 194 Kč Tunel pod Karavankami 15 eura 383 Kč Slovinská známka

Slovinsko provokuje odbočkami

Proletět Slovinskem k Jadranu by byla velká škoda. Kolem dálnic jsme našli tolik úžasných míst!

Když na to přijde, nepotřebujete na průjezd Slovinskem z tunelu pod Karavankami k hranicím Chorvatska na Istrii ani dvě hodinky. Téměř neustále po hezkých dálnicích A2 a A1 to totiž není ani dvě stě kilometrů.

My ale volíme jinak. Slovinsko nám zabere přes sedm hodin. Jak to? Po tříhodinové odbočce do nitra Julských Alp, to totiž dálnicí neženeme hlava nehlava ani pak. Za necelou půlhodinku od návratu na A2 u Bledského jezera přejíždíme na obchvatu Lublaně na dálnici A1, na ní ale vydržíme jen čtyřicet kilometrů. Zláká nás totiž odbočka na Postojenskou jeskyni, podzemní chloubu země. Zajížďka je to na kilometry malinká, ale další dvě krásné hodinky nám Postojna a po ní ještě Predjama i tak zabere. Pak už ale nemůžeme jinak: chceme vidět moře! Přání je to splnitelné za půlhodinku. Přístavní Koper neleží od Postojny ani šedesát kilometrů. Že jsme na pobřeží, nám okamžitě ukazuje dravec ze vzduchu. Snese se až k našemu tarraku a sezobne živáčka přímo z dálnice.

S ní se loučíme a dál po pobřeží se kocháme mořem a jedním přímořským městečkem hezčím než druhým: Izola, Strunjan, Portorož… ani se nenadějeme a je před námi Sečovlje, hraniční přechod na chorvatskou Istrii. Ale ouha! Zákaz vjezdu, cedule „popolna zapora“ – přechod je do 31. května uzavřen.

Naštěstí hned další průjezd Dragonja/Buje leží jen o čtyři kilometry dál. Na něj ostatně dojedete, pokud si ve Slovinsku neužijete pobřeží a vydáte se z Koperu na hranice po E751 přímo.

Na chorvatské čáře si přes deset minut postojíme. Auta se štosují ve dvou řadách. My máme dopředu vyřízené „ohlášení o vstupu do Chorvatské republiky“, což má údajně čas na hranicích zkrátit, a sice díky zařazení do speciálního pruhu pro ty, co formulář mají za čelním sklem. Jenže v květnu 2021 tento pruh na přechodu Dragonja chybí.

Nevadí. Po rychlé kontrole, při níž nás policie žádá pouze o občanský průkaz, žádné další potvrzení, tedy ani to o negativním testu, po nás nechce, vjíždíme do Chorvatska.

Predjama = ve skalách nejsou jen jeskyně

Jen pět minut od dálnice A1 leží Postojna s 24 kilometrů dlouhým krasovým podzemím zvaným Postojenská jeskyně. Lidstvo ji zná minimálně přes osm set let, první zdokumentovaná návštěva je z roku 1213. Systém je vytvořen řekou Pivka a zahrnuje jeskyně Postojna, Otok, Pivka, Črna jama a Magdalena. To ale není zdaleka všechno. Stačí popojet 9 kilometrů a v obci Predjama se před vámi rozprostře další úžas: skalní hrad. Nedobytný středověký klenot se na 123 metrů vysokém skalním útesu tyčí také přes 800 let. Podle Guinnessových světových rekordů se za největším jeskynním hradem světa se nachází síť tajných tunelů, ze kterých se prý rytíř Erazem vydával na loupeživé výpravy. Jeskyně pod hradem je dnes domovem kolonie netopýrů. Archeologické nálezy dokazují, že jeskyně pod hradem byla obývána už v době kamenné. Ve vstupní části Konjiski hlev se našly pozůstatky Římanů, zatímco jeskyně Imenski rov obsahuje rytiny jmen ze 16. století.

Naše cesta k Jadranu 0 km 0:00 Praha 190 km 2:20 Dolní Dvořiště/Rakousko 240 km 3:00 A7 257 km 3:15 A1 350 km 4:00 Zastávka u Mondsee (30 minut) 390 km 5:00 A10 Villach 470 km 5:50 Tauernský tunel 495 km 6:00 Katschbergský tunel 570 km 7:00 A11 585 km 7:15 Tunel pod Karavankami 593 km 7:20 Slovinsko 615 km 7:40 Zastávka u Bledu 645 km 8:10 Bohinjské jezero (3 hodiny) 735 km 11:30 Lublaň 780 km 11:55 Postojenská jeskyně (1 hodina) 789 km 13:30 Predjamský hrad (30 minut) 840 km 14:15 Koper 865 km 14:35 Dragonja/Chorvatsko

Autor: David Šprincl