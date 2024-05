Limitované edice Audi RS 4 Avant a RS 5 Sportback jsou výkonnější a okruhů se nebojí

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Audi v poslední době výrazně zapracovalo na svých ostrých modelech RS. K některým si můžete objednat třeba manuálně stavitelný podvozek, který skvěle funguje nejen na okruzích, ale také hladkých okreskách. Tohle odpružení najdeme také u dvou limitovaných edic, které Audi představuje.

První je RS 4 Avant edition 25 years, která odkazuje na čtvrt století existence modelu RS 4 (zpočátku označeného jako RS4). Manuálně seřiditelný podvozek nabízí nejširší možný rozsah nastavení mezi komfortem a sportovními výkony. Jubilejní edice má díky němu o dalších 10 milimetrů nižší světlou výšku proti modelu RS 4 Avant. Světlou výšku lze vedle toho manuálně snížit ještě o dalších 10 milimetrů.

Součástí sériové výbavy je rovněž sportovní diferenciál quattro, který zajišťuje ještě vyšší míru agility s větším důrazem na pohon zadní nápravy. Přepracovaný software v řídicí jednotce převodovky zkracuje doby řazení a citelně zvětšuje rozdíly nastavení v jednotlivých jízdních režimech. Zapomenout nesmím na zvýšení výkonu 2,9litrového šestiválce s dvěma turbodmychadly ze 450 na 470 koní.

Ještě ostřejší kombi

Exkluzivně pro speciální edici Audi RS 4 Avant edition 25 years byl zvětšen negativní odklon kol na přední nápravě, a to na dva stupně. Přední náprava kromě toho obdržela tužší ložiska příčných ramen. Tím se zvýšila adheze a zlepšila ovladatelnost. Vůz dokáže projíždět zatáčky ještě vyššími rychlostmi. Pevně připevněný pomocný rám zadní nápravy zajišťuje ještě preciznější reakce podvozku a vyšší celkovou úroveň sportovních výkonů. K ní přispívá také vylepšený mezinápravový diferenciál Torsen.

Audi RS 4 Avant edition 25 years je sériově vybaveno vysoce výkonnými pneumatikami Pirelli P Zero Corsa, které byly vyvinuty jak pro silniční provoz, tak pro jízdu na závodním okruhu. Pneumatiky jsou namontovány na broušených 20“ ráfcích v matném odstínu Palladium. Tato kovaná kola známá z paketu competition dodávaného pro model RS 4 Avant mají optimalizovanou hmotnost a jejich vzhledu prospělo intenzivní frézování. Jejich sportovní charakter ještě umocňuje hloubka zálisu ET 18 místo ET 22.

Zákazníci navíc obdrží druhou sadu kol se sportovními pneumatikami Pirelli P Zero Trofeo RS s dezénem s menším množstvím výrazných drážek, které disponují systémem monitorování stavu pneumatik Pirelli Track Adrenaline. Tyto pneumatiky byly vyvinuty speciálně pro jízdu na závodním okruhu a budou dodávány na exkluzivních matně černých 20“ kolech.

Systém Track Adrenaline používá velmi vyspělé senzory v pneumatikách, které řidiči poskytují informace o tlaku v pneumatikách a jejich teplotě v reálném čase. Další součástí systému je výkonná řídicí jednotka a speciální aplikace pro chytré telefony, která podporuje systémy Apple CarPlay a Android Auto.

Dalším highlightem je pár rukavic určených pro použití na závodním okruhu, který zákazníci obdrží se speciálními sportovními pneumatikami Pirelli P Zero Trofeo RS. Rukavice Alpinestars byly navrženy speciálně pro jubilejní edici a jejich vzhled zvýrazňují rovněž žluté ozdobné prvky.

Speciální edice připomíná barevný design modelu RS4 Sport žlutým odstínem Imola. Vedle toho jsou k dispozici barvy šedá Nardo a černá Mythos. Exteriér zdobí ozdobná lišta na zadních sdružených svítilnách, která je u speciální edice poprvé černá. Leskle černou povrchovou úpravu mají i kruhy Audi a nápisy, zatímco světlomety Matrix LED jsou osazeny tmavě tónovanými krycími skly ve specifickém stylu RS. Silueta vozu je ještě nižší a sportovnější, protože z vnější výbavy byly vyškrtnuty podélné střešní nosiče.

Sériová výbava zahrnuje tmavě tónovaná skla oken v zadních dveřích a zadní části karoserie. Nechybí ani nápis RS 4 edition 25 years vyrytý do skel oken mezi střešními sloupky C a D. Speciálně pro tuto edici byl sestaven paket ozdobných prvků z matného uhlíkového kompozitu. V tomto případě jsou z matného uhlíkového kompozitu vyrobeny přední a boční aerodynamické prvky, ozdobný prvek na rozšířených bočních prazích, ozdobná lišta na difuzoru a kryty vnějších zpětných zrcátek.

Také interiér se žlutým ozdobným prošíváním připomíná černo-žluté čalounění kombinací kůže a Alcantary z modelu RS4 Sport z roku 2001. Tradiční červený kosočtverec Audi Sport a černý nápis RS jsou ve speciální edici rovněž žluté.

Prošívání v této barvě zdobí také věnec volantu, kůží obšité loketní opěrky ve výplních dveří, tmavě černou Alcantarou obšitou středovou konzolu a manžetu kolem páky voliče převodovky. Skořepinová sedadla RS s prošíváním ve voštinovém vzoru a opěradlem z uhlíkového kompozitu jsou vyvedeny v kombinaci tmavě černé kůže a tkaniny Dinamica se žlutým kontrastním prošíváním. Stejnou barvu má i nápis RS 4 bezprostředně pod opěrkou hlavy. Loga na prahových lištách a diody LED promítající logo RS při nastupování jsou bílé.

Matné pořadové číslo na středové konzole odkazuje na pouze 250 vyrobených exemplářů. Prostřednictvím MMI si zákazníci mohou v modelu RS 4 Avant edition 25 years vybrat otáčkoměr a rychloměr na bílém podkladu, jejichž design je inspirován modelem Audi Avant RS2 z roku 1994, u něhož byly stupnice analogových přístrojů poprvé bílé. Funkce Launch Control ukazuje ideální okamžik pro rozjezd pomocí symbolicky ztvárněné světelné signalizace.

Při příležitosti uvedení tohoto modelu se na trh dostanou také nové hodinky s číselníkem z uhlíkového kompozitu a žlutými detaily, jakými jsou logo RS 4, centrální sekundová ručička stopek a kontrastní prošívání na koženém náramku. I chronograf je limitován na 250 exemplářů.

Limitka i pro sportback

Také pětidveřová varianta Audi RS 5 se dočkala speciální edice s totožným počtem vyrobených aut. I provedení s RS 5 Sportback performance edition dostalo výkonnější šestiválec s 346 kilowatty místo původních 331 kW a 600 newtonmetry a sportovní podvozek RS pro včetně dynamického řízení a vylepšeného mezinápravového diferenciálu Torsen.

Zákazníci mohou speciální edice Audi RS 4 Avant edition 25 years a RS 5 Sportback performance edition objednávat od června 2024. Ceny začínají na 3.683.900 Kč za Audi RS 4 Avant edition 25 years a 3.160.900 Kč za Audi RS 5 Sportback performance edition.