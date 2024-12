Malé seaty zůstanou v nabídce. Kvůli Euro 7 dostanou trochu elektřiny

Zpřísnění emisních norem v roce 2025 bude mít za následek nasazení elektrifikace ve formě nejméně mild hybridní techniky do seatů Ibiza a Arona, stejně jako do Volkswagenu Polo.

Budoucnost španělské značky Seat stojí na vratkých nohou od té doby, co se Cupra před šesti lety osamostatnila a následně raketově rostla. Někteří spekulovali o tom, že se stane výrobcem vozítek pro mikromobilitu, jiní zase hovořili o úplném zániku.

Přinejmenším v nejbližších letech se však nic takového se nechystá. A také zůstanou v nabídce dva nejmenší modely, Ibiza i Arona. V roce 2025 je čeká druhý, větší facelift, při kterém dostanou i hybridní techniku. Uvádí to britský web Autocar s odkazem na Wayna Griffithse, šéfa značek Seat a Cupra.

Investice do dolního konce nabídky Seatu naznačují, kam se značka bude ubírat – nabídne menší a dostupnější modely v běžných segmentech. To umožní Cupře orientovat se na vyšší, ziskovější patra trhu – včetně vývoje plug-in hybridů a elektromobilů.

Ibiza a arona budou následovat Volkswagen Polo v adaptaci na novou emisní normu Euro 7. To znamená, že dostanou mild hybridní pohony. Nevypadá to jako velký krok, ale pár gramů CO 2 to ušetří a u aut takhle malých s takhle malou marží je to velká investice.

„Příští rok ukážeme nové verze ibizy a arony,“ řekl Griffiths. „Jako Volkswagen chceme prodloužit životní cyklus těchto modelů, nejen adaptací na Euro 7, ale také hybridizací, protože to je to, co tady chybí – hybridní modely,“ dodal.

Novinky pro ibizu a aronu by však podle Griffithse neměly být brány jako odklon od elektromobilů. Je to spíš ztělesnění reality „potřeby odpovědět 90 % trhu, který žádá jiné pohony – efektivní spalovací, hybridní a plug-in hybridní“.

„Musíme být flexibilní“ na cestě k nulovým emisím a „nemůžeme být dogmatičtí. Nemůžeme spotřebitele nutit jezdit elektrickými auty,“ uvědomuje si manažer.

Budoucnost větších modelů Seatu, tedy leonu a ateky, tak jistá není. Cupra Leon a Cupra Formentor, které sdílejí platformu MQB, mají před sebou ještě spoustu let – jejich životní cyklus se má prodloužit „daleko do příští dekády“, slíbil Griffiths, a to zejména pomocí různých stupňů elektrifkace.

„Můžeme očekávat facelifty a vylepšení na obou, abychom je udrželi na životě, jak dlouho bude potřeba. Ale později, další generace leonu bude rozhodně elektrická,“ dodal Griffiths. Jak to ale bude s většími seaty, tedy leonem a atecou, zcela jasné není.

Ateca se vyrábí na stejné lince v Kvasinách jako Škoda Karoq a její verze od Cupry již má nástupce v podobě terramaru, leon s logem Seatu zase dává smysl zachovat přinejmenším v levnějších verzích, jako je např. dnešní edice Vamos.