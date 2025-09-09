Martin Vaculík a modernizovaná Škoda Enyaq: Tohle zavání průšvihem!
Škoda Enyaq je jedním z mých nejoblíbenějších elektromobilů, na kterém velmi oceňuji prostorný interiér, komfortní podvozek, skvělý adaptivní tempomat, dobré odhlučnění a překvapivě účinné aerodynamické řešení karoserie. To ale není všechno.
Již dvakrát jsme ho ve Světě motorů měli na dlouhodobý test a pokaždé to bylo těžké loučení. Pár věcí ke kritice se samozřejmě našlo. Nejvíc jí schytala asi aplikace MyŠkoda pro vzdálený přístup, na jejíž pokyny vůz reagoval se zpožděním, a když si ráno všichni chtěli zatopit, tak pro jistotu vůbec. A která umožňovala přístup k vozidlu pouze jednomu uživateli.
Letošní modernizace Enyaqu nepřinesla technicky nic zásadního – příchod verzí 85 a 85x na konci roku 2023 byl daleko podstatnější inovací. V testu modernizovaného provedení jsem se tak zaměřil na aplikaci pro vzdálený přístup, neboť se prý velice zlepšila. Víc prozrazovat nebudu, ať máte důvod se na video podívat.
V tomto videu uvidíte, zda z toho nebude průšvih, řeším též hmotnost elektromobilů. Vícekrát jsem se už pokoušel lidem vysvětlit, že v žádném případě není pravda, že těžší auto má delší brzdnou dráhu než auto lehčí. Tedy že například Trabant zastaví ze stovky rychleji než Porsche 911. Pochopit to je pro mnohé velmi obtížné, ale zkouším to ve videu znovu včetně vysvětlení situací, kdy vysoká hmotnost negativní vliv má.
Dnešní video je celé v lehce sarkastickém duchu. Tak uvidíme, jaký máte smysl pro humor vy a jak jsou na tom zástupci Škody Auto. Kdyby se už žádné další moje video zde neobjevilo, tak aspoň budete vědět, co byla ta poslední kapka.
