Minulý týden jsme se v jihovýchodní Francii kousek od Ženevy zúčastnili jízd se zamaskovanými prototypy dvou nových modelů Škody: Kodiaqu II a Superbu IV.

Obě auta ještě nebyla hotová. Výroba superbu v Bratislavě se rozjede až v listopadu, kodiaqy z českých Kvasin začnou vyjíždět v lednu příštího roku.

Ale v obou případech už přesně víme, jakou techniku obě auta přinesou a do jakého designu a uživatelského rozhraní ji zabalí.

A můžeme rovnou říci, že oba modely nebudou v ničem horší než jejich předchůdci. A to ani pro lidi, kteří moderním technologiím nefandí a klimatickou změnou se nestresují. Pojďme se nyní věnovat kodiaqu. Podrobný materiál o superbu přineseme v červenci.

Svébytný model

Především je zajímavé, že v případě nového kodiaqu Škoda nešla snadnou cestou. Co tím myslíme? Ve stejné době se představuje i třetí generace Volkswagenu Tiguan a leckdo by čekal, že kodiaq bude vznikat na stejné lince a lišit se bude maximálně povrchovými panely.

Ale nikoliv – mimořádný úspěch předchůdce, který například v německém motoristickém tisku vyhrál čtyři pětiny srovnávacích testů a celosvětově se jej dosud prodalo 792.000 kusů, umožnil samostatně vyvíjený projekt.

Takže ano, nový kodiaq se technicky podobá novému tiguanu, ale je to zcela svébytný model, kde stejný není ani jeden povrchový díl karoserie. Má také kompletně vlastní naladění podvozku a podstatně odlišný interiér včetně ovládání topení, komfortních funkcí a infotainmentu.

Kufr? Zase větší!

Šířka, výška a rozvor náprav jsou na milimetr stejné jako u předchůdce. Na délku však vyrostl o 61 mm, vesměs v zadním převisu. Výsledkem je dalších 75 litrů prostoru pro zavazadla, takže úchvatných 910 u pětimístné varianty a 340 až 875 litrů u té s příplatkovou třetí řadou sedaček.

Nad třetí řadou sedaček se podařilo zvětšit prostor o 15 mm. Vzhledem k tomu, jak zde bylo dosud těsno, to není nepodstatná informace.

Auto je postaveno na vylepšené platformě MQB s přídomkem Evo. Úpravy jsou překvapivě více než dílčí.

Podmotorový rám je nově hliníkový místo plechového. Konstruktéři si na něm cení lepší tuhosti a nižší hmotnosti, nám se hlavně líbí, že nebude reznout. Hnědý mor zakusující se do „nápravnic“ moderních škodovek, kde se na něj nevztahuje dvanáctiletá záruka na neprorezavění, nás velmi trápil.

Přepracovaná je i zadní náprava, čímž není myšleno jen ladění či tuhost pružných lůžek, ale opravdu i tvary ramen a jejich kinematika. Má prý zásluhu na přesnějším příčném vedení zadních kol, o němž ještě bude řeč.

Rozměry ve srovnání s předchůdcem Délka (mm) 4758 (+ 61) Šířka (mm) 1864 Výška (mm) 1657 Rozvor (mm) 2791 Efektivní prostor pro hlavu v třetí řadě sedadel (mm) 920 (+ 15) Objem zavazadlového prostoru (l) 910 (+ 75)

Novinka DCC Pro

Standardem budou mechanické tlumiče, v rámci takzvaného paketu Performance i elektronicky regulovaná varianta DCC.

Pokud teď zíváte, že tedy vše zůstalo při starém, tak zadržte. Systém se nyní jmenuje DCC Pro a je zásadně přepracovaný. Zatímco dříve průtok oleje škrtil jeden elektromagnetický ventil a útlum se měnil stejně ve stlačení i roztažení, tak nyní jsou ventily dva. Každý pro jeden směr. Řídicí jednotka systému může tedy například tlumič přitvrdit jen ve stlačení, ale nikoli v roztažení. To se při prvních jízdách s prototypy projevilo jako zcela zásadní věc, která pocitově udělala z kodiaqu zcela jiné auto.

Z nástupce spíš obavy

Psali jsme už vícekrát, že z úvodních dětských nemocí se stávající kodiaq dobře vylízal a většina uživatelů je s ním dnes spokojena. Mnozí z nich se nové generace spíš bojí.

Byť dle marketingových průzkumů je cílová skupina modelu mladší než v případě superbu, typicky prý kolem 44 let a nebojí se objevovat nové věci, tak podle našich zkušeností jsou to lidé spíše starší a konzervativní, kteří dotykovým displejům či hlasovému ovládání nefandí.

Nechtějí, aby se někam do hloubi nějakého menu ponořily i tak často používané funkce, jakými je ovládání klimatizace. Vždyť je přece nádhera, když si člověk dokáže přitopit otočením kolečka napravo, aniž by musel spustit oči z vozovky.

Zázrak: Otočné ovladače!

Takže pozor, můžeme jásat! Kodiaq zachovává otočné ovladače klimatizace. Ale ne ledajaké. Kdo nechce nic než upravit teplotu, otáčí levým ze tří koleček. Po prvním stisku lze otáčením regulovat vyhřívání sedaček, po druhém odvětrání. Dlouhým stiskem se synchronizuje teplota napravo s tou nalevo.

Prostřední ovladač je multifunkční. Implicitními funkcemi jsou manuální nastavení rychlosti otáčení ventilátoru a směru proudění vzduchu. V centrálním rozhraní si lze nastavit i čtyři funkce, které lze prostředním „kolečkem“ ovládat.

Tedy přepínání funkcí chytré klimatizace – takové to „zahřát nohy“, „zahřát ruce“, ale i věci, které s ní nesouvisí: hlasitost audiosystému, volbu jízdního režimu či zoom mapy. Pokud se teď trochu ztrácíte, tak můžete využívat jen snadno nahmatatelnou regulaci teploty a zbytek funkcí si v případě potřeby normálně „naklovat“ v dotykovém displeji.

Pravý ovladač slouží pro nastavení teploty na straně spolujezdce a vyhřívání či odvětrání jeho sedačky. Stav dané funkce – tedy třeba teplota, rychlost ventilátoru – se vždy zobrazuje na malém displeji uvnitř kruhového ovladače, ale také na vyskakovacím okně v hlavním 10- či 12,9palcovém displeji systému HMI, jak dnes škodováci centrálnímu displeji říkají.

Dobrému nápadu, kterým se nové velké škodovky budou odlišovat od technicky podobných volkswagenů, říkají Smart Dials. Pokud jste se po prvotním jásání v popisu ztratili a věc považujete za příliš komplikovanou, buďte fakt v klidu.

Pokud na levý či pravý ovladač nebudete mačkat, bude na otáčení reagovat vždy změnou teploty – další funkce nemusíte používat.

A pokud nyní zběsile listujete stránkami tam a zpět, kde že je fotka toho zázračného řešení, tak opravdu zde není. A nemůžeme za to my, ale výrobce, který nám na prezentaci sebral mobily a fotoaparáty a uvolnil jen několik fotek od svých vlastních fotografů.

Interiér není na žádné. Kompletních fotografií a ještě podrobnějších informací se pak dočkáte v říjnu, kdy proběhne klasické mezinárodní testování finálních vozů. První zákazníci se dočkají počátkem roku 2024.

Nové složení výbav: Ceník se hodně zkrátí

Do skladby výbav nového modelu nás nechala nakouknout produktová manažerka Andrea Pfeiferová: „Naším cílem bylo volbu pro zákazníky zjednodušit, ale zároveň, to vám nebudu nalhávat, snížit komplexitu výroby, kterou měly vozy Škoda dosud velmi vysokou. Toto řešení by mělo přispět k hladkým a rychlým dodávkám vozu na trh,“ vysvětlila nám. Druhá generace Škody Kodiaq se tak vzdává klasických výbavových stupňů, tedy Active, Ambition a Style. „Nyní máme jednu úroveň Selection, k níž si volíte ze čtyř provedení interiéru, třinácti výbavových paketů a sedmi samostatných výbav,“ vysvětlila Andrea Pfeiferová.

Výbavy

Selection (1. kvartál 2024)

Sportline (3. kvartál 2024)

Samostatné příplatkové výbavy

Sedmimístné provedení

Příprava pro tažné zařízení

Elektricky sklopné tažné zařízení

Dvojitá podlaha v zavazadelníku

Nezávislé topení

Panoramatické střešní okno

Síťový program

Paket pro špatné cesty

Pakety

Assisted drive basic (například sada jízdních asistentů obsahující například nový asistent odbočení dávající samočinně přednost protijedoucím vozidlům a crossroad asistent pro nájezdy do křižovatek, do nichž nevidíte, mikroradary jsou v předních rozích nárazníku)

Assisted drive high (zde se nachází i novinka – vzdálené ovládání parkování vozu přes mobil, po naučené trase umí jet až 50 m, nesmíte však být od něj dále než pět metrů)

Performance paket (progresivní řízení, volba jízdního profi lu a podvozek DCC Pro)

Simply Clever family (odpadkový koš, držák na tablet, zadní konzola nasaditelná na středový tunel)

Simply Clever cargo (síťový program, hliníkové fixační elementy)

Light and View basic (světlomety LED Matrix, nyní s dvakrát vyšším rozlišením a o 40 procent vyšší intenzitou)

Light and View high (krom jiného například prosvětlená maska Crystal Face)

Design Chrome (vnější doplňky karoserie z matného chromu UDC)

Technology paket basic (displej 12,9 místo 10 palců, navigace, hranolek Display Cleaner na čištění obrazovek)

Technology paket high (navíc head-up displej)

Winter paket (vyhřívaný volant, vyhřívané čelní sklo, vyhřívané zadní sedačky – přední jsou už v základu)

Convenience basic (například Kessy Advanced samočinně odemykající auto už při příchodu k němu)

Convenience high (navíc virtuální pedál, sound systém Canton s nyní dvěma reproduktory navíc, dvojitá skla a další akustická opatření)

Barvy

Bronx Gold Metalic (jediný nový odstín, komunikační barva)

Modrá Energy

Šedá Steel

Šedá Grafitová

Černá Magická

Modrá Race

Červená Velvet

Bílá Moon

Stříbrná Briliantová

Interiéry (takzvané designové světy)

Loft (šedá tkanina hrubší struktury podobná někdejší „pytlovině“ vozů Fiat, prý však mnohem kvalitnější)

Lounge (interiér potažený syntetickou imitací broušené kůže Suedia – interní název Artisin)

Suite černá (potahy sedaček z lesklé přírodní kůže, činěné však ořechovými skořápkami)

Suite koňaková (lesklá přírodní kůže v koňakové barvě – někdo by možná řekl medová)

Nabídka motorů: Zase o stupínek přísnější

Jak nám vysvětlil Jan Svoboda z managementu agregátů, tak všechny motory byly upraveny na nový emisní standard Euro 6EA, který opět zpřísňuje emise v reálném jízdním cyklu a například konstruktéry nutí lépe ověřovat schopnost automobilu nahlásit řidiči sebemenší nesrovnalost v čistotě výfukových plynů. „Motory vycházejí z předchozích, ale jsou na nich četné změny. Například diesely mají jiné uspořádání snímačů – vypadla jedna sonda lambda, naopak přibyl další senzor oxidů dusíku. Musely též dostat větší druhý SCR katalyzátor, což v případě vrcholné verze znamená mírné snížení výkonu. Točivý moment však zůstal stejný, naopak u obou verzí je nyní dosahován v širším spektru otáček,“ vysvětluje Jan Svoboda.

2.0 TDI DSG7, 110 kW, 360 Nm, pohon 4x2: Litinová verze čtyřválce 2.0 TDI bude na rozdíl od minulosti už kombinována jenom s pohonem předních kol. S přísnějšími emisemi se vyrovnal bez jakékoliv ztráty vnější charakteristiky, v otáčkových extrémech je dokonce lepší než předchozí verze.

2.0 TSI DSG7, 150 kW, 350 Nm, pohon 4x4: Oblíbená úsporná podladěná verze litinového motoru Audi EA 888 čtvrté generace s přepínáním sací vačky mezi úsporným režimem a plným výkonem je nyní naladěna na své fyzikální maximum 150 kW (v současném modelu 140 kW).

1.5 TSI PHEV DSG6, 150 kW, 400 Nm, pohon 4x2: Novinkou v modelové řadě je plug-in hybrid, uvedený navíc v nové verzi s dvojnásobnou kapacitou baterie 25,7 a stejnosměrným dobíjením výkonem až 50 kW, které umožňuje baterku plně nabít za 40 minut. Tuto verzi lze kombinovat jen s pohonem předních kol.

1.5 TSI ACT mHEV DSG7, 110 kW, 250 Nm, pohon 4x2: Hliníkový motor z řady EA 211 Evo 2 s VGT turbodmychadlem a vypínáním prostřední dvojice válců až do točivého momentu 95 Nm. Pokud běží na čtyři válce, pracuje v úsporném Millerově cyklu. Zatímco v menších vozech musí tento motor vystačit s převodovkou DQ 200 se suchými spojkami, tak tady má naddimenzovanou DQ 381 s mokrými, stejně jako všechny ostatní motorizace.

2.0 TDI DSG7, 142 kW, 400 Nm, pohon 4x4: Hliníková varianta nové motorické řady EA 288 Evo se musela popasovat s nároky na lepší konverzi oxidů dusíku i při vysokém zatížení. Dostala proto výkonnější druhý katalyzátor SCR, který se však o místo ve středovém tunelu musel podělit s hnacím hřídelem. Nemohl tak mít větší průměr, ale jen délku – což znamená vyšší protitlak. Výkon silnější varianty tak poklesl o 5 kW.

Jízda s maskovaným prototypem Škody Kodiaq II: Ty tlumiče!

Statická prezentace v golfovém rezortu nebyla zdaleka tím nejzajímavějším. Nečekaně silný zážitek nám přinesla velmi svižná projížďka s maskovanými prototypy po točitých alpských silničkách.

Ze začátku to vypadalo vcelku nudně. Vpředu červený karoq a za ním kolona čtyř maskovaných nových kodiaqů. Uvnitř je všechno zakryté, včetně revolučních ovladačů Smart Dials a celé velké obrazovky. Nemůžeme si tak ani přepínat jízdní režimy, natož abychom využili možnost nastavit si individuálně tuhost odpružení v patnácti stupních.

Dva vozy jsou předokolky 1.5 TSI (110 kW) s povinným DSG a mild-hybridem, jehož 48V motor/generátor je nyní chlazený vodou a s permanentním magnetem na rotoru prý celkově účinnější než starší typ s buzeným vinutím. Další předokolka 2.0 TDI (110 kW) a čtyřkolka 2.0 TDI (142 kW).

Za chvíli se silnice začíná klikatit do hor a karoq vpředu nasazuje takřka závodní tempo. Kodiaqy za ním však visí jako jeden vláček. Práce nových tlumičů DCC Pro je naprosto fascinující. Všechny nerovnosti auto měkce filtruje, v propadlišti dějin je však houpání na nich, které u předchůdce mnoho řidičů znervózňovalo.

Zcela pryč je také známé překlápění zádě v zatáčkách. Zde se projevuje hlavní kouzlo – tlumič přitvrdí v kompresi, ale nikoli v roztažení. Takže každá nerovnost, na kterou v zatáčce najedete, pomáhá „vypumpovat“ vnější stranu zpět nahoru. Naopak na vnitřní straně se tlumiče přitvrdí v roztažení, aby odlehčená kola nemohla na nerovnostech skákat a nepřenesla to přes stabilizátor na ta vnější. Tento jev dobře známý z předchůdce řidič pociťoval jako „drkotání a uskakování vozu ke straně v nerovných zatáčkách“. Dohromady s pevnější nápravnicí a lepší zadní nápravou se jízdní vlastnosti kodiaqu posunuly neuvěřitelným způsobem – z Volkswagenu Tiguan je to nyní Alfa Romeo Stelvio.

Jak nám vysvětlil Jan Štěpánek, který má na starost právě podvozek, tak ladění takového systému bylo pro škodovácké vývojáře nepoměrně náročnější než u předchozí technologie. „Právě širší rozsah regulace a samostatné nastavení útlumu i stlačení znamená více variant, které musíte vyzkoušet. Když bychom vzájemné poměry sil nenastavili dobře, může tak vzniknout auto vyloženě nebezpečné, které vás vyhodí ze silnice,“ vysvětluje. „Rozhodně si nepředstavujte, že systém je nějak autoadaptivní, co se vývoje týče. Tlumič je omezený zástavbovými rozměry, jeho elektronický regulační rozsah je tak vždy jen určitý a pro každou motorizaci musíme nejdřív zvolit tu správnou mechanickou verzi. A mnohdy pak při ladění dojdeme na její limity a musíme sáhnout po variantě vedlejší,“ vysvětluje zkušený specialista.

Po přesednutí do čtyřkolky 2.0 TDI (142 kW) nás překvapila absence typické rezonance dieselu v nízkých otáčkách, zejména při rozjezdech. Bývala způsobena přenosem vibrací přes „kardan“ do karoserie a považovalo se za technickou danost, že čtyřkolky jsou podstatně hlučnější než předokolky. Nový kodiaq ve verzích 4x4 proto používá dvouhmotový setrvačník s kyvadlem, který mnohem lépe tlumí torzní kmity a nepouští je do hnacího hřídele.

Ne každý řidič kodiaqu pocítí vše, co rutinovaný testovací jezdec Světa motorů. Ale v jednom jsme si jisti: Nikoho z majitelů stávajícího modelu vůz ničím nezklame.

Inteligentní asistent rychlosti: Pípá, ale dá se vypnout

Okamžitě nás začíná otravovat pípání. Takzvaný inteligentní asistent rychlosti je nová homologační povinnost a řidič musí být upozorněn vždy, když překročí povolené tempo. Jako většina podobných vynálezů nejvíc vytrestá toho, kdo jezdí slušně. Když ve městě udržujete rychlost mezi 48 a 52 km/h, pípá v jednom kuse. Pokud jedete stále 70, pípne jen jednou. Naštěstí v kodiaqu lze jednak nastavit toleranci až 10 km/h (trvale), jednak se systém vypíná velmi snadno hned nahoře po stisku tlačítka asistentů na volantu. Bohužel to musíte dělat znovu po každém startu, ale mělo by přijít i další chytré a zatím čistě škodovácké řešení: Kdo bude přihlášený pod svým uživatelským profi lem v aplikaci My Škoda, tomu se krom jiných osobních nastavení uloží právě i vypnuté asistenty. Naopak pokud doufáte v nějaký zásah elektronického specialisty, který dosud trvalé vypnutí asistentů uměl, tak to už možné nebude. Kodiaq je první auto se standardem UNECE (také nová homologační povinnost), který spárováním všech jednotek s klíčem unikátním pro každý vůz definitivně zabrání jakékoli vnější softwarové manipulaci, třeba i tak oblíbenému čipování motorů.

Plusy

Jízdní vlastnosti

Tiché čtyřkolky

Velký zavazadelník

Praktický interiér

Vynikající sedačky

Otočné ovladače Smart Dials

