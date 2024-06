Martin Vaculík už nebude skákat do značky: Kameru s radarem zaměřují i nezávislé servisy

Technik Světa motorů je dlouhodobým kritikem stavu, kdy nezávislé servisy dělají na autech jen ty lehké a ziskové věci: Oleje, tlumiče, brzdy. Pokud je něco složitějšího, co vyžaduje drahé vybavení či přístup k datům od výrobce, odešlou zákazníka s vozem do autorizovaného servisu s otřepaným výrazem "Skoč si do značky".