Mazda 2 Revolution G90 Mild Hybrid: Staromilská radost z řízení, jen trochu drahá

Motor, jízdní vlastnosti

Pořád ze staré školy

Pod kapotou Mazdy 2 nenajdete jinou motorizaci než 1,5litrový atmosférický čtyřválec. Ten je v základní verzi G75 naladěn na 55 kW (75 k), vyšší verze G90 nabízí již 66 kW (90 k) a vrcholná verze G115 Mild-hybrid až 85 kW (115 k).

Námi testovaná motorizace G90, tedy naladěná na nejvyšší výkon 66 kW, přitom nabízí nejširší možnost výběru. Motorizace je totiž dostupná s šestistupňovou manuální převodovkou, šestistupňovým automatem nebo šestistupňovým manuálem a mild-hybridním systémem M Hybrid, který byl jednou z novinek v rámci modernizace a který nám v týdnu dělal společnost.

Testovaná motorizace G90 M Hybrid je naladěna na nejvyšší výkon 66 kW (90 k) při 6000 min-1 a nejvyšší točivý momente 151 Nm je dostupný pří 3500 min-1. Maximální rychlost i čas akcelerace z 0 na 100 km/h odpovídá verzi bez elektrifikace, tedy 183 km/h a 9,8 sekundy, mild-hybrid ovšem láká na nižší emise (107 vs. 109 g/km) a také lepší kombinovanou spotřebu dle WLTP (4,7 vs. 4,8 l/100 km).

V praxi se přitom jedná o krásně starosvětský motor, který svým charakterem připomíná časy dávno minulé. Na rozdíl od turbem přeplňovaných maloobjemových motorů se třemi válci je potřeba tenhle atmosférický čtyřválec trošku honit do otáček, pokud po něm chcete trochu dynamiky. Není to však nic, co by vás mělo obtěžovat. Ba naopak.

Jak už jsme u vozů značky Mazda zvyklí, práce s manuální převodovkou a pedály je opět velmi příjemná. Stejně tak řazení a především podřazování. Kulisa řazení je přesná a dráhy poměrně krátké, převody dvojkové mazdy jsou však docela dlouhé, takže jakmile chcete předjíždět, případně se svižně prosmeknout dopravou, musíte mnohdy podřadit o dvě rychlosti. S rostoucími otáčkami je však z motoru vyloženě cítit rostoucí radost a chuť do života. Nejlépe se tak motor cítí ve středním a vyšším pásmu. Šestý rychlostní stupeň je pak vyloženě dálniční. Ostatně i na českém okreskovém maximu celkem dusí jakoukoliv ochotu motoru zrychlovat.

Přítomnost mild-hybridního systému by se podle automobilky měla projevit při řazení a akceleraci, kdy elektromotor dočasně zvyšuje točivý moment. Nejvíce však mild-hybridní systém s řemenem poháněným startér-generátorem a kondenzátorem oceníte při spínání systému stop-start. Motor je totiž schopen se zcela vypnout ještě kousek před zastavením, jeho naskakování je pak rychlé, plynulé a bez výraznějších vibrací.

Mazda 2 Revolution G90 Mild Hybrid

Ostatně akustika kabiny stojí celkově za pochvalu – a není se čemu divit. Vždyť optimalizace hluku a vibrací v kabině patřila k dalším vylepšením v rámci modernizace. Vůz tak dokonce i ve vyšších rychlostech a na horších površích působí příjemně kultivovaně.

Nadšení z jízdy s Mazdou 2 mě přitom neopustilo ani při pohledu na informace o spotřebě paliva. Automobilkou avizované kombinované spotřeby 4,7 l/100 kilometru jsem sice nedosáhl, můj nejlepší výsledek 5,2 l/100 km k tomu však neměl zas tak daleko. Nicméně má dlouhodobá průměrná spotřeba při vracení vozu se pohybovala na úrovni 5,8 l/100 km, do čehož je však potřeba započíst i častější jízdu po městě a častější dynamickou jízdu po okreskách. Za mě tedy velice solidní výsledek.

Příjemný střed

Kromě příjemně charakterního motoru, který vysloveně volal po častém řazení a vytáčení, navíc dvojková mazda nabízí také velmi sympaticky naladěný podvozek. Ten se nijak nevtírá příliš komfortně měkkým nastavením, ale nabízí příjemný kompromis tuhosti a pohodlí. Bez starostí tak můžete jak zdolávat zpomalovací prahy, tak pokoušet štěstí v utažených zatáčkách.

Auto příjemně rychle reaguje na povely volantu a ochotně se vrhá do zatáček. Běžné nerovnosti zvládá překonávat relativně měkce, ve vyšších rychlostech už ale podvozek – zejména zadní náprava, působí lehce uskákaně. Na kvalitní okresce vás však tenhle spíše městský prcek dokáže překvapit nečekaným charismatem, které byste od něj na první pohled snad ani nečekali.

Velkým bonusem je navíc schopnost vozu pamatovat si vypnutí systému pro hlídání jízdy v pruzích, čímž po nastartování odpadá jedna starost. Chybějící ukazatel teploty vody/oleje navíc motor supluje alespoň malou ikonkou v přístrojovém štítu.