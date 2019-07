Mazda 2 se dočkala omlazení, nabídne novou techniku i vyšší komfort

Změny designu exteriéru jsou skutečně minimalistické a nebáli bychom se je označit spíš za retuše. Všimnout si můžeme výraznější masky, nových LED světlometů a proměnou prošly i spodní části obou nárazníků. V podbězích se pak zabydlely nové 16palcové disky s vysokým leskem. Opticky se tak zdá, že se Mazda 2 snaží přiblížit desénovému jazyku nové Mazdy 3.

Mazda také upozorňuje na pečlivý výběr barev a materiálů v interiéru, které by měly navodit dojmy harmonického a vysoce kvalitního prostředí. Automobilka se také zaměřila na lepší kontrolu hluků a vibrací, které pronikaly do interiéru. Nově by tak mělo být cestování s Mazdou 2 ještě tišší, klidnější a příjemnější.

Úpravy se dotkly i sedadel, která by měla nabídnout vyšší oporu i komfort. Řidič tak ocení lepší propojení s vozem a posádka se může těšit na vyšší komfort na delších cestách. Zákazníci si však nově budou moci přiobjednat i vyhřívaný volant, sedačku řidiče nastavitelnou v šesti směrech, nebo samostmívací zpětné zrcátko. Infotainment systém Mazda Connect také nově podporuje propojení s chytrými telefony Apple CarPlay a Android Auto.

Nová Mazda 2 bude k dispozici pouze s motorizací 1.5 Skyactiv-G o výkonu 75 a 90 koní v kombinaci s šestistupňovou manuální převodovkou a hybridním systémem Mazda M Hybrid. Výkonnější motorizace bude dostupná i s šestistupňovým automatem. Hybridní systém Mazda M Hybrid využívá asistenci elektromotoru, který by měl být schopen krátkodobě zvýšit točivý moment motoru, omezit spotřebu a přispět k plynulejší jízdě.

Laděním měl projít i podvozek, který by měl učinit pohyby vozu plynulejšími a zvýšit tak komfort. Nová Mazda 2 také dostala systém G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), který by měl přispět kjistější a bezpečnější jízdě. K bezpečnosti však kromě nových standardních LED světlometů, které mohou být i adaptivní, přispívá i systém pro udržování jízdy v pruzích (LAS), systém rozeznávání dopravních značek (TSR) nebo systém kamer sledujících 360° okolí vozu.

Na evropské trhy by nová Mazda 2 měla dorazit začátkem roku 2020.