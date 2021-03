Mazda CX-5 vs. Toyota RAV4 – Od každého trochu, prosím

Předchozí Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Pravidelné náklady na autorizovaný servis do ujetí 100.000 km vycházejí ve prospěch Mazdy, což ale neplatí pro situaci, kdy ji nedejbůh ťuknete. Jak se můžete přesvědčit v přiložené tabulce, světelná technika je oproti Toyotě podstatně dražší, o dost více dáte také za čelní sklo či přední nárazník. Tady si body navíc odnáší RAVka.

To Toyota RAV4 ve výbavě Comfort s balíčkem Style za svou sokyní pokulhává. Vyjma head-up displeje, který RAVka neumí vůbec, je mnoho dalších výbavových prvků vyhrazených až vyšším provedením. Třeba vyhřívaný volant a přední parkovací senzory pořídíte až od výbavy Selection (s aktuálním zvýhodněním stojí (1.029.900 Kč). To už je nemalá investice navíc a nutně neznamená, že krok s Mazdou dorovnáte. Třeba takové prémiové audio JBL není standardem, ale stojí dalších 25.000 Kč. Třistašedesátistupňové sledování kolem automobilu můžete mít taky, ale až v nejvyšší specifikaci Executive. U obou aut se připlácí za vestavěnou navigaci. Zatímco Mazda žádá 12.500 Kč, Toyota o 8400 Kč víc. Z vybraného vzorku výbavy má RAVka výhodu v otázce bezpečnosti, konkrétně v počtu airbagů. Díky kolenní ochraně řidiče má totiž o jeden víc. A také umí již od nižších výbav indukční nabíjení telefonu, zatímco CX-5 vůbec.

Mazda je tedy o 49.500 Kč levnější, navíc výbava Revolution je už opravdu, opravdu bohatá. To je dobře, neboť ani jeden z výrobců nedává zákazníkovi možnost připlácet si za jednotlivé položky. Zkrátka si musíte vybrat předem nadefinovaný výbavový stupeň. Konkrétně u této Mazdy mi to vadí o dost méně. Standardně dostanete 19palcová kola, vyhřívané sedačky a volant, head-up displej, zadní parkovací kameru, přední a zadní parkovací senzory, dvouzónovou automatickou klimatizaci, prémiový audiosystém Bose či panoramatické monitorování kolem vozu.

Konfigurace nejsilnějšího motoru s automatem a čtyřkolkou je v Mazdě vyhrazena až vyššímu výbavovému stupni Revolution za 970.400 Kč. Japonci však mají (minimálně do konce března) akční ceník, který pořizovací cenovku sráží o rovných padesát tisíc na 920.400 Kč. Jako kdyby Toyota o našem připravovaném srovnáváku věděla a nechtěla zůstat pozadu. Také na RAVku teď dostanete slevu, zkoušenou motorizaci pořídíte již od výbavy Comfort (v rámci slevy spojená s paketem Style) za 969.900 Kč. To proti standardnímu ceníku znamená zvýhodnění 75.000 Kč.

My tu dnes ale máme naopak vrcholy obou modelů. V případě Mazdy je to atmosférický benzinový agregát s objemem 2,5 litru o výkonu 143 kW se šestistupňovým automatem a pohonem všech kol. Samočinnou převodovku a čtyřkolku (k technice se podrobně dostaneme v jedné z dalších kapitol) má i naše dlouhodobě testovaná Toyota RAV4. Tady však najdeme hybridní soustavu, kde 2,5litrovému spalovacímu motoru pomáhají dva elektromotory a výsledkem je systémový výkon 163 kW. Oba soupeři umějí v nejvyšší specifikaci i pohon pouze předních kol, automat je však standardem.

Při prohlížení ceníků obou vozů musím pochválit, že zákazníkovi stále nechávají hodně na výběr. Zejména Mazda, jejíž benzinový dvoulitr lze mít s manuálem, automatem, pohonem předních i všech kol. Možná vás to překvapí, ale obdobně vstřícná je rovněž Toyota. Také její základní benzinový dvoulitr Valvematic může být spárován s manuální převodovkou coby předokolka i čtyřkolka. Platí to však jen pro dva nejnižší výbavové stupně.

Ve srovnávacím testu se nám dnes objevují dvě japonská SUV, přičemž každé z nich má v útrobách něčím okořeněný pohon. V případě Mazdy CX-5 je to jednoznačně motor bez přeplňování, u Toyoty zase hybrid, s nimiž má tahle automobilka proti konkurentům obrovský zkušenostní náskok. Atmosféra vs. elektrifikace, v obou případech spojena s automatickou převodovkou a pohonem všech kol. Když k tomu připojíme obdobné parametry pohonných soustav a relativně podobné cenovky, možná byste mezi soupeři očekávali jen malé rozdíly. Opak je pravdou.

A ten náskok Toyoty potvrzuje. Jak se můžete přesvědčit v přiložené tabulce, úplně zanedbatelné rozdíly to nejsou. Pod otevřeným víkem má RAVka k dobru čtyři centimetry, nakládací hrana je zase o osm centimetrů níže. Kufr toyoty je o deset centimetrů širší a pět centimetrů delší. Naopak strádá ve výšce po plato, kde má pět čísel k dobru CX-5. V obou případech vznikne sklopením zadní lavice ložná plocha bez výrazného schodu a dostatečný je rovněž vstupní prostor pro nakládání větších předmětů.

A praktičtější je RAV4 také v případě zavazadlového prostoru. Oba se mimochodem otevírají elektricky tlačítkem na klíčku, takže na zašpiněné víko vůbec nemusíte sahat. A oba rezignují na dojezdovou rezervu. V případě RAVky za to může hybridní technika zabírající místo navíc, Mazda se pro sadu rozhodla sama. Už deklarovaný objem 506 vs. 580 litrů hraje ve prospěch Toyoty. Protože se ale dnes všemožně laboruje s měřícími metodami a data od výrobců jsou stále víc roztříštěná, opět jsem vzal do rukou starý dobrý metr.

Specialitou Mazdy je obrazovka multimédií, na kterou nemá smysl sahat. Na dotyk totiž nereaguje, ovládá se výhradně otočným ovladačem na středové konzole. Někomu se to může zdát nešikovné (dříve Mazda kombinovala ovladač s dotykem, pak od něj zcela ustoupila), ale stačí pár desítek kilometrů a veškeré listování v menu probíhá zcela intuitivně. Prostředí infotainmentu je podobně jednoduché jako v RAVce, avšak tady máme obrazovku s vyšším rozlišením a pestřejšími barvami. A úplně někde jinde je i kvalita zadní parkovací kamery, což byla před nějakým časem slabina třeba vlajkové „šestky“. Také tady můžete využít zrcadlení chytrého telefonu, v obou vozech ale zatím funguje výhradně po kabelu.

Porovnání interiérů už nějaký ten bodový rozdíl přinese. Začal bych samotným pracovištěm řidiče. Toyota nedělá nic vyloženě špatně a po ergonomické stránce řidiče uspokojí. Polodigitální přístrojový štít je hezky čitelný, obrazovka multimediálního systému na očích, takže neodvádí pozornost řidiče a zůstávají i klasické otočné ovladače pro nastavování teploty. Jsou to snad největší ovladače, jaké jsme kdy v sériovém autě viděli, navíc s pogumovaným povrchem, takže teplotu bez problému nastavíte i za jízdy. V autě se sedí jako v typickém SUV, sedačky sice neoplývají bočním vedením, ale jsou rozměrné a pohodlné.

Světelná technika je kompletně diodová, obouvané devatenáctky (CX-5), respektive osmnáctky (RAV4) jsou pečlivě chráněny vysokými zimními pneumatikami a nejsou tedy tolik náchylné na drobné oděrky při parkování. Zkoušená mazda přijela do redakce v Edici 100, kterou značka připravila v loňském roce pro většinu modelů coby oslavu stoleté existence. Limitka kombinuje bílou barvu s vínovými detaily (někdy střecha, jindy čalounění interiéru). Ale nebojte, jde pouze o specialitku této edice. Pokud preferujete konzervativnější pojetí kabiny, můžete sáhnout po černé, hnědé či světlé kůži. Obdobně pestrá je nabídka také u RAVky.

Motor, jízdní vlastnosti

Protipóly

Pod toyoťáckým označením 2.5 Hybrid Dynamic Force najdeme už zmiňovaný 2,5litrový benzinový motor spojený se dvěma elektromotory. Systém disponuje maximálním výkonem 163 kW a 221 newtonmetry točivého momentu. Na stovce je auto za 8,1 sekundy a omezovač vás utne ve 180 km/h, což mají všechny hybridní toyoty společné. Japonci mají s tímto typem pohonu letité zkušenosti a neustále jej vylepšují.

Spalovací motor pracuje s Atkinsonovým cyklem a používá systém vstřikování D-4S kombinující přímý i nepřímý vstřik paliva a inteligentní proměnné časování ventilů. Hlavy válců jsou tvarovány tak, aby podporovaly silné víření včetně použití většího úhlu ventilů a laserem opracovaných ventilových sedel. Nechybí variabilní chlazení s elektrickým vodním čerpadlem či olejové čerpadlo se spojitě proměnným zdvihovým objemem pro účinnou regulaci tlaku motorového oleje. Všechny tyto berličky mají za cíl zlepšení spalování, potlačení vnitřních ztrát, zvýšení efektivity a snížení spotřeby paliva.

Čtyřkolka je ve voze řešena připojováním zadního elektromotoru v případě potřeby, samočinné převodové ústrojí zastupuje e-CVT, tedy známá planetová převodovka, jež umožňuje z hnacího řetězce zcela odpojit spalovací motor i v rychlostech nad 100 km/h.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid 163 kW e-CVT AWD Executive

Proti modernímu elektrifikovanému ústrojí stojí 2,5litrová atmosféra s výkonem 143 kW a 258 newtonmetry krouťáku. Proti RAVce má nižší výkon, vyšší točivý moment a překvapivě je neelektrifikované auto o 74 kilogramů těžší. Na stovce je tedy o 1,1 sekundy pomalejší, zase ale zvládne pelášit rychlostí až 195 km/h. Že na takto poctivém kusu techniky není co vymýšlet? Kdepak. Čtyřválec dostává systém vypínání dvou krajních válců při nízké zátěži skrz aktivní člen integrovaný do hydraulických vymezovačů vůle ventilů. Samozřejmě kvůli spotřebě, která má při konstantní jízdě čtyřicítkou klesnout o 20 %, při 80 km/h o asi pět procent.

Podle tvůrců se nemusíte obávat zvýšených vibrací při běhu motoru na dva válce, vykrývat je má kyvadlový tlumič kmitů v hydrodynamickém měniči převodovky. Automat je v případě CX-5 šestistupňový a pohon všech kol řešený elektronicky řízenou vícelamelovou spojkou.

HODNOCENÍ MOTORU Mazda CX-5 Toyota RAV4 Zrychlení 7 8 Pružnost 7 8 Spotřeba udávaná 6 9 Spotřeba v testu 7 9 Odhlučnění motoru 8 7 Průměr 7,00 8,20

Elektrošetření

Sladění motoru s převodovkou se Mazdě opravdu povedlo. Problémem nejsou ani situace v minimálních rychlostech, když chcete třeba při parkování jen jemně ťuknout do plynu. Také v zápřahu řadí automat hladce a kvalty střídá logicky. Sáhnout můžete rovněž po pádlech pod volantem, vlastně to ale není vůbec potřeba. Motor na sešlápnutí plynového pedálu reaguje okamžitě, hezky se zvedá z nízkých otáček a lineárně postupuje až k červenému pásmu. Samozřejmě platí stokrát omílané atmosférické pravidlo – když chcete jet rychle, musíte točit!

O deaktivaci dvou válců při jízdě takřka nevíte, na druhou stranu jsem si ale ani nevšiml, že by funkce měla nějaký zásadní vliv na úsporu paliva. Jo, když se opravdu snažíte, dá se na mimoměstských silničkách jezdit pod osm litrů, spíše ale počítejte s odběrem mezi osmi a devíti (především popojíždění ve městě), při dálničních 130 km/h pak ještě lehce nad. To RAVka hlavně v městských uličkách a při okreskovém korzování (tam, kde hojně využívá podporu elektromotorů) umí jezdit za mnohem sympatičtější čísla. S lehkou nohou není problém brnkat na hodnoty začínající čtyřkou, při docela normálním používání počítejte s apetitem do šesti litrů. A dálnice? Neporušujete-li rychlostní limity, osm litrů je strop, spíše se ale ustálíte o nějaký půllitr níže.

A samotný projev pohonného ústrojí? No, je prostě takový… hybridní. Hodně jsme chválili, že proti dříve testované Corolle se slabším hybridem už vysavačová akustika tolik netrhá uši. Když ale přesednete z CX-5, která zůstává věrna pocitu mechaničnosti a „správnému“ zvukovému projevu, je to sakra velký rozdíl. Při ustálené jízdě jsou oba agregáty velmi dobře odhlučněné a jen si někde daleko před vámi tak nenápadně ševelí, v zápřahu je však mnohem sympatičtější mazďácký projev. Tabulky níže sice ukazují, že je RAVka v přímce hbitější, pocitově to ale zas tolik cítit není.

Mazda CX-5 2.5 Sky-G (143 kW) 6AT AWD Edition 100

Překvapivě vyrovnané

Oba vozy dostávají možnost manuálního řazení pádly pod volantem. Jak se ale ukázalo během našeho tradičního měření, v RAVce jsou spíše takovou sympatickou ozdobou. Můžete si sice navolit předvolený stupeň, převodovka si ale stejně dělá, co chce, a daný kvalt vám dlouho nepodrží. Po několikátém pokusu o změření dynamiky jsme stupně nakonec vzdali a spokojili se s hodnotami naměřenými při sešlápnutí plynového pedálu až do kickdownu.

Už technické parametry a tabulkové hodnoty naznačují, že by RAVka měla být mrštnější a naše měřící technika to potvrzuje. Popravdě jsem ale mezi oběma auty čekal asi trochu větší rozdíly ve prospěch toyoty. Deklarovaný rozdíl jedné sekundy na stovce plus minus odpovídá. Z 60 na 100 km/h pod plným plynem to RAVce trvá 4,2 sekundy, CX-5 potřebuje o čtyři desetiny více. Ve zrychlení 80-120 km/h už jsou síly vyrovnané, tady obě SUV potřebují rovných šest sekund.

Dynamické měření Mazda CX-5 Toyota RAV4 Pneumatiky Nokian Tyres Dunlop Rozměr pneumatik 225/55 R19 225/60 R18 Pružnost (60-100 km/h)/(80-120 km/h) na MAX [s] 4,6/6 4,2/6 Pružnost (60-100 km/h) na 4. st./(80-120 km/h) na 5. a 6. st. [s] 8,9/14,3 a 26,3 - Skutečná rychlost při tachometrových 50, 90 a 130 km/h [km/h] 47,6/87,9/126,2 48,1/88,2/127

SUV nemůže být zábav… tak moment

To bychom měli pohonná ústrojí a dynamiku obou aut. Ale co samotné jízdní vlastnosti? RAVka s dvojitými lichoběžníky vzadu není vůbec špatná, už po pár týdnech jsme si pochvalovali tužší, ale příjemně naladěný podvozek, zbytečně nepřeposilované řízení či karoserii, která se v zatáčkách přehnaně nenaklání. Tak to alespoň Machi psal v otvíráku našeho dlouhodobého testu a po několika jízdách mi nezbývalo než souhlasit.

Jenže poté jsem měl příležitost jet ty stejné trasy s RAVkou a následně „cé-ix-pětkou“. A popravdě mě překvapilo, jak citelný rozdíl to byl. Pod karoserii s takovou stavbou už se sportovní jízdní vlastnosti šroubují horko těžko, jakkoliv je má značka jako součást své DNA. O sportovnosti bych mluvil asi opravdu jen v náznacích, celkově mi ale mazda přišla s víceprvkovou nápravou vzadu (a o palec většími koly!) v zatáčkách jistější, v řízení přesnější a celkově řidičsky zábavnější. Nenechte se zmást, ani tady bych nemluvil o nějaké zpětné vazbě, přesto jsem se za volant tohoto kousku těšil vždycky o ždibec víc.

Přes drobné nerovnosti se CX-5 zvládla přenést ladněji, na těch velkých nebouchala od zadních kolik tolik jako RAVka, která má navíc občas tendenci uskočit. V mazdě se podvozek podařilo naladit opravdu výtečně. Lepší mi přišlo i mazdí odhlučnění, naopak vyšší aerodynamický svist kolem okének a zrcátek na dálnici trápil svorně obě auta.