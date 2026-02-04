Mazda už vyrobila 5 milionů kusů modelu CX-5. Zvládla to velice rychle
Úctyhodného milníku dosáhl model CX-5 ještě před příchodem třetí generace. V minulosti tuto hranici pokořily jen dva modely značky.
S modelem CX-5 vstoupila Mazda do segmentu kompaktních SUV v roce 2011, kdy ho na frankfurtském autosalonu představila světu v produkční podobě. Model CX-5 byl prvním automobilem, který se oblékl do designové filozofie Kodo a zároveň pod kapotou nabízel motory s technologií Skyactiv. Ta se vyznačovala rekordním kompresním poměrem zážehových motorů 13:1, který díky lepšímu spalování spolu s řadou dalších inovací napomohl ke snížení spotřeby paliva i přes zvýšení točivého momentu.
Prodejní úspěch se dostavil prakticky okamžitě. První milion vyrobených kusů překonala první generace CX-5 již v dubnu roku 2015, necelé 4 roky od představení.
Úspěšnou první generaci nahradila v roce 2016 generace druhá, která s námi vydržela dosud. Po dvou letech od svého představení na veletrhu v Los Angeles byla každoročně celosvětově nejprodávanějším modelem značky a devět let v řadě získala nejvyšší bezpečnostní hodnocení IIHS Top Safety Pick+. K úspěchu jí bezpochyby přispěl líbivý design, kvalitní provedení interiéru a povedené motory Skyactiv.
Úspěch přišel po dvou generacích
Právě druhá generace se zařadila po boku modelů Mazda 323 a Mazda 3, které pětimilionový výrobní milník překonaly již dříve. Stala se tak teprve třetím modelem značky, který se vyrobil ve více než 5.000.000 kusech. Model CX-5 tohoto milníku navíc dosáhl nejrychleji ze zmíněných modelů, na což je Mazda po právu pyšná.
„Rádi bychom vyjádřili upřímnou vděčnost všem zákazníkům a fanouškům po celém světě, kteří model CX-5 podporovali. (...) Budeme i nadále pečlivě pečovat o model CX-5 s cílem, aby byl i v dalších letech oblíbený,“ nechal se slyšet programový manažer CX-5 Koičiro Jamaguči.
Model CX-5 se prodává ve více než 100 zemích po celém světě. Nová, v pořadí již třetí generace se světu ukázala v červenci minulého roku v Evropě a na evropském trhu se také začala prodávat jako první. V domovském Japonsku a na ostatních trzích by se třetí generace CX-5 měla začít prodávat až letos, což naznačuje, jak je pro Mazdu evropský trh důležitý.
Třetí generace sází na jistotu
Exteriér třetí generace dále rozvíjí designový styl Kodo, přičemž oproti druhé generaci narostla do délky o významných 11,5 centimetru, do výšky o tři. Zejména zezadu svým designem navazuje na větší modely CX-60 a CX-80. Dominantou přední části jsou světlomety spojené černým panelem. Ten kopíruje tvar masky a trochu připomíná elektrický model 6e.
V interiéru se odehrála malá revoluce a dominuje mu velký displej infotainmentu, střídmý design a na volantu bylo logo nahrazeno jménem automobilky. Interiér také ztratil větší množství tlačítek, například ovládání klimatizace už najdete pouze na displeji.
V nabídce českého zastoupení Mazdy zatím figuruje pouze jediná motorizace v podobě benzinového čtyřválce E-Skyactiv G o objemu 2,5 litru, vždy spojeného s automatickou převodovkou. Dostupný je však s pohonem předních nebo všech kol. My modelu CX-5 přejeme také v nové generaci mnoho úspěchů.
Zdroj, foto, video: Mazda