Škoda řeší budoucnost octavie, superbu i karoqu. Přežití závisí na CO2
Budoucnost klíčových škodovek se láme v Bruselu. Zatímco otavia drží objemy a tahá za delší konec, superb může dál přežívat díky MQB Evo a hybridům. U devítiletého karoqu automobilka zvažuje novou generaci po vzoru Volkswagenu T-Roc.
S dynamickým vývojem trhu musí automobilky dlouhodobě upravovat svou nabídku. Na prezentaci Škody Epiq se redakce magazínu Car zeptala na budoucnost modelů Octavia a Superb Combi, jelikož loni představený Vision O sedí těsně mezi nimi. Ve hře je také osud karoqu. Vše dají do pohybu jednání v Bruselu. Podle limitů CO2 se uvidí, kolik se Škodě vyplatí investovat do spalovacích motorů.
Octavia je důležitějším vozem, v roce 2024 se jí v Evropě prodalo 200 tisíc kusů, což je mnohem více než 34 tisíc superbů Combi. Octavia, u níž se za rok 2025 v České republice registrovalo 18.330 kusů, má pevnou pozici. Větší sourozenec je jeden z posledních svého druhu v segmentu, navíc po prodejní stránce funguje dobře v Evropě i v Turecku. Podle šéfa prodeje Martina Jahna si je bude chtít automobilka ponechat, dokud to půjde.
Je zde také koncept Vision O, jehož velikost někde mezi octavií a superbem podle Johannese Nefta není náhodná. Když octavie projde generační obměnou, mohl by vzniknout model podobný superbu. Dost možná tak není cílem si ponechat oba modely, takže až bude třeba udělat rozhodnutí, octavia tahá za delší konec.
Ředitel značky Klaus Zellmer řekl, že Vision O měl přijít dříve, ale automobilka se rozhodla počkat na platformu SSP od Volkswagenu. Ta modelu dodá odpovídající nabíjecí schopnosti pro zdolávání dlouhých vzdáleností, a také lepší vybavení pro poloautonomní jízdu.
Co bude do té doby se superbem? Rozhodně se nezdá, že by měl v dohledné době skončit. Volkswagen plánuje pro golf GTI spalovací verzi i po roce 2028 a jelikož superb také stojí na platformě MQB Evo, mohl by dostat hybridní motorizace.
Na původní platformě MQB stále zůstává karoq, který se na trhu drží devátým rokem v první generaci. Za tu dobu prošel jedním faceliftem. V České republice si mezi modely loni udržel třetí místo s 11.454 registracemi, tedy jen o tisícovku zaostal za druhým kamiqem. Stále si drží portfolio zážehových i vznětových spalovacích motorů nanejvýš s mild hybridní technikou, žádná větší elektrifikace u něj neproběhla.
Právě hybridy jsou cestou, kterou automobilka zvažuje. Vidí, že ne všichni zákazníci jsou ochotni přejít na elektromobil, takže hybridní modely budou mít opodstatnění. Martin Jahn, člen představenstva Škody pro prodej a marketing, potvrdil, že karoq se dobře prodává a dávalo by smysl ho mít v další generaci.
Její základ by pocházel od Volkswagenu T-Roc, a to včetně motorizací. V České republice je T-Roc zatím dostupný pouze s mild-hybridní patnáctistovkou o výkonu 85 a 110 kW. Na ostatních trzích jsou mu k dispozici hybridní varianty se 100 a 125 kW (134 a 170 koní).
Zdroje: Car, Škoda