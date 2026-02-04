Tankovat méně, nebo spíš více paliva? Na rezervu nejezděte
Jsou lidé, kteří při plnění auta palivem nádrž takzvaně přelévají. A pak jsou tací, kteří jezdí permanentně se svítícím „hladovým okem“. Ani jedno palivové soustavě neprospívá.
Proti tankování plné nádrže asi nelze mít námitek. Dojedete nejdále, aniž musíte nutně zastavit, což zejména v chladném zimním počasí šetří startovací akumulátor. Co se týče plnění paliva, tak třeba americká automobilová asociace (American Automobile Association) doporučuje udržovat plnou nádrž zejména v zimě.
Jako důvod uvádí minimalizaci kondenzace vody uvnitř nádrže. Voda působí korozivně zejména na spojení dráhy a jezdce, což je systém, na jehož principu pracuje měření množství paliva v nádrži plovákem. Ten bývá součástí podávacího čerpadla.
V zimě je však namístě zmínit ještě jeden důvod, proč je vhodné jezdit s co nejvyšším stavem paliva. Jde o riziko, že zůstanete trčet v mnohahodinové koloně. To se samozřejmě může stát i v létě, ale hromadné nehody, které ucpávají dálnice, jsou v Česku běžnější v zimě. A bez paliva v nádrži si nezatopíte ani klasickým, ani přídavným topením. Tato rada se dá analogicky použít i pro elektromobily - v zimě je vhodné zajet k nabíječce o trochu dřív, třeba už při 20 % místo 10, abyste měli čím v autě topit.
Pokud ale tankujete plnou nádrž, měli byste se vyhnout jejímu přelévání. Co to znamená? Obecně se doporučuje při plnění nádrže ukončit tankování v okamžiku, kdy se poprvé uzavře tankovací pistole. Tedy lidově řečeno do prvního cvaknutí.
Kdo se snaží do nádrže „nacpat“ paliva více takzvaně po nalévací hrdlo a ukončit tankování jej donutí až několikáté „cvaknutí“ pistole, může u některých aut poškodit systém měření paliva. Typické to je třeba pro první generaci Škody Fabia. U ní velmi doporučujeme nádrž nepřelévat.
Vhodný samozřejmě není ani opačný extrém, tedy jízda s minimálním množstvím paliva. Takzvané vyjíždění nádrže do sucha, a tedy tankování až ve chvíli, kdy už nějaký čas svítí kontrolka rezervy paliva a na ukazateli dojezdu jsou kilometry v řádu nižších desítek, rovněž nesvědčí podávacímu čerpadlu.
Kromě toho, že nasává nečistoty, je problém také s jeho chlazením. Pokud čerpadlo pracuje při vyšší teplotě, což se děje, je-li paliva málo, může to vést ke zkrácení jeho životnosti. Navíc pochopitelně hrozí, že vám palivo dojde.
Zatímco u zážehových motorů s nepřímým vstřikováním paliva jej normálně doplníte a po několikerém otočení klíčkem dokáže podávací čerpadlo v nádrži systém natlakovat, u motorů s přímým vstřikováním benzinu, které pracují s mnohem vyšším tlakem paliva vytvářeným vysokotlakým čerpadlem, a samozřejmě u dieselů může být situace komplikovanější. Palivový systém se může zavzdušnit, což může vyžadovat odtah do servisu.
Navíc, pokud vám dojde palivo třeba při předjíždění nebo v situaci, kdy potřebujete rychle akcelerovat, může to skončit nehodou. A v Německu je na dálnicích dobře známé pravidlo, že řidič musí natankovat dostatečně včas na to, aby nezůstal trčet na krajnici. Policie to považuje za nedbalost řidiče a může to pokutovat, nehledě na to, že stát na dálnici, byť v odstavném pruhu, je velmi nebezpečné kdekoliv na světě.
zdroj: Jalopnik | foto: archiv Světa motorů