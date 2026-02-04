TEST Volkswagen ID.3 GTX Performance Fire+Ice – Nedostupná limitka
Volkswagen spojil síly s módní značkou Bogner Fire+Ice a představil limitovanou edici svého výkonného elektrického hatchbacku, který odkazuje legendární Golf Fire and Ice z 90. let minulého století. Je tu však problém…
Design, interiér
Původní Volkswagen ID.3 byl prvním zástupcem elektrické rodiny ID. a měl se stát plnohodnotnou alternativou k ikonickému Volkswagenu Golf. Jenže vstup německého koncernu na pole elektromobility byl poznamenán především haprujícím palubním systémem, horší ergonomií a materiály, které moc neodpovídaly vysokým cenám.
Automobilka se naštěstí chytla za nos a velkou část chyb v rámci modernizace zkraje roku 2023 napravila. Multimédia u nejnovějších lokálně bezemisních modelů snesou přísná měřítka, zlepšil se také pocit z interiéru, byť například stále chybějí tlačítka elektrického ovládání zadních oken (mezi předkem a zadkem přepínáte pomocí dotykového nápisu Rear). To se však u nové generace elektrických volkswagenů v čele s modelem ID. Polo změní.
Osobně bych uvítal také pádla pod volantem, kterými si regulujete míru intenzity rekuperace. Z velkých automobilek jsou Volkswagen spolu s BMW prakticky jediné, které tuhle malou, avšak v běžném provozu poměrně důležitou věc nenabízejí. Když jsem se před několika lety v rámci premiéry modelu ID. Buzz na tohle lidí z Volkswagenu ptal, odpověděli mi, že jejich zákazníci prý pádla nepotřebují. Jako častý uživatel jejich produktů si to ovšem nemyslím…
Volkswagen ID.3 GTX Performance Fire+Ice |
Vrcholný vrchol
Německá automobilka svým dynamickým elektromobilům dala do vínku novou zkratku GTX, která jasně odkazuje na označení GTI či méně proslulé GTD. Písmeno X v názvu se ovšem na slunci příliš dlouho neohřeje.
Volkswagen totiž jednak pomalu ukončuje číselné označení svých elektrických aut, jednak očekávané ID. Polo v nejvýkonnějším provedení ponese přídomek GTI. Elektromobilita postupuje výrazně pomaleji než se očekávalo. Lidé navíc touží po tom, aby lokálně bezemisní auta vypadala a fungovala jako ta spalovací. Volkswagen se tomuhle trendu evidentně přizpůsobuje.
Kolega Tomáš Dusil loni testoval omlazený Volkswagen ID.3 GTX s novým zadním elektromotorem APP550 o výkonu až 210 kilowattů, náš dnešní exemplář je ještě silnější. Jedná se totiž o variantu Performance až s 240 kW. Točivý moment 545 Nm je u obou provedení totožný.
Testovaný vůz je navíc speciální v tom, že se jedná o kousek z limitované edice Fire+Ice, která vznikla v pouhých 1990 kusech. Elektrický hatchback navazuje na populární Volkswagen Golf II Fire and Ice, jenž vznikl ve spolupráci s podnikatelem, módním návrhářem a režisérem Willy Bognerem. Golf Fire and Ice byl nabízen s motory o výkonu 90 až 160 koní ve verzi GTI, která se díky fialovému perleťovému laku, litým kolům, přednímu spoileru a rozšířené karoserii stala velmi vyhledávanou. Golf II Fire and Ice zaznamenal celkem 16.700 prodaných aut, což překonalo původní plán v podobě 10 tisíc vozů.
Elektrický nástupce
A v čem se limitovaný Volkswagen ID.3 GTX Performance liší od svých konvenčních sourozenců? V první řadě to je lak karoserie. Fialový odstín Violet navazuje na zmíněný golf. Další změnu představuje střešní rám s výrazným červeným eloxovaným hliníkem v odstínu Flaming Red. Střešní sloupky C zdobí matná fólie s geometrickým vzorem Fire+Ice. Vedle toho je na střešním spoileru logo Fire and Ice z 90. let. Dalším výrazným prvkem jsou 20“ kola Locarno. Zadní LED světla mají tónování, nechybějí ani světelné projekce na zemi s grafickým zobrazením živlů „Fire“ (neboli oheň, strana řidiče) a „Ice“ (led, strana spolujezdce).
Interiér je barevně rozdělen na dvě části. Zatímco sedadlům a prošíváním na straně řidiče dominuje výrazná červená barva „On Fire Red“, sedadla a interiér na straně spolujezdce se vyznačují designovými prvky v modrém odstínu „Keep Cool Blue“ („Ice“). Volant, přístrojová deska, dveře a koberečky jsou ozdobeny barevným prošíváním a logy. Sedadla jsou prošívaná ve stylu péřových bund, uprostřed mají náznak zipu a logo Fire+Ice.
Volkswagen ID.3 GTX Performance Fire+Ice |
Pokud byste si tuhle limitovanou edici náhodou zamilovali, máte částečně smůlu. Do výroby ji už nezadáte, což ostatně platí pro Volkswagen ID.3 jako takový. Hatchback totiž letos čeká výrazná modernizace, na českém trhu je proto k dostání pouze v rámci skladových zásob.
Dojmy z interiéru mám podobné jako Tomáš ve svém testu. Sedadla s integrovanými opěrkami hlavy se sice tváří sportovně, ve skutečnosti jsou ale hlavně pohodlná a dimenzovaná i na větší a širší postavy. Zpracování vnitřních materiálů odpovídá mainstreamovému segmentu, stěžovat si na ergonomii kvůli chybějícím fyzickým ovladačům ventilace je nošení sov do Atén.
Vedle absence pádel rekuperace musím zmínit také jednolité dotykové plošky na volantu reagující také na stisk. V praxi nefungují úplně intuitivně, proto je Volkswagen snad v rámci modernizace nahradí klasickými tlačítky, jaká plánuje v menším ID. Polu.
Němci na rozdíl od některých konkurentů u elektromobilů používají dedikovanou platformu. To sice zdražuje a zdržuje vývoj a výrobu, lokálně bezemisní vozy díky tomu ale těží ze specifik elektrického pohonu. Uvnitř je díky tomu opravdu hodně místa. Navzdory délce karoserie pouze 4264 milimetrů si v kabině připadáte jako ve spalovacím voze větším o třídu. Napomáhá tomu i rozvor 2770 mm, který odpovídá spíše střední třídě.
Motor, jízdní vlastnosti
Zatímco u původního ID.3 s motorem APP310 bylo maximem 150 kilowattů, nová jednotka APP550 hodnoty výkonu výrazně zlepšila. Běžné GTX má dostatečných 210 kW, varianta Performance přidává dalších třicet. Dalším specifikem nejsilnějších provedení je trakční akumulátor.
Maximem totiž doposud bylo 82 kWh, respektive 77 kilowatthodin využitelných, GTX má větší baterii s 86, respektive 79 kWh (jako například sesterská Škoda Elroq RS). Ve srovnání se zmíněným menším balíkem se vedle kapacity odlišuje ještě vyšším nabíjecím výkonem (185 vs. 175 kW).
Až 240 kilowattů by u spalovacího motoru slibovalo parádní dynamiku. ID.3 GTX Performance ovšem váží přes 1900 kilogramů. Podobně velký Volkswagen Golf R s pohonem všech kol a dvoulitrovým čtyřválcem o výkonu 245 kW je přitom zhruba o 450 kg lehčí. I proto je Golf R na stovce o 1,1 sekundy dříve (4,6 vs. 5,7 s), ačkoliv jeho benzinový agregát rozhodně nemá tak přímočarý charakter jako elektromotor.
Volkswagen ID.3 GTX Performance Fire+Ice |
Ačkoliv se ID.3 GTX Performance možná snaží navodit dojem, že se jedná o elektrickou alternativu ke klasickému sportovnímu hatchbacku, je to spíše dynamické a komfortní auto na každý den. A nic na tom nemění ani standardní 20palcová kola s pneumatikami 215/45. I s nimi je ID.3 velmi komfortní. Pomáhají tomu standardní adaptivní tlumiče s nastavitelnou tuhostí při stlačení. Elektromobily na platformě MEB jsou obecně velmi pohodlné. A téměř vůbec nezáleží na tom, zda se jedná o běžný model nebo sportovní derivát.
Spíše než sportovní zážitky za volantem očekávejte velmi svižné auto, s kterým vás bude bavit jezdit z několika důvodů.
Vedle zmíněného komfortu je to příjemná, byť ne zrovna drtivá akcelerace, při které nemusíte čekat na roztočení turbodmychadla ani reakci převodovky. Díky tomu budete ve městě patřit mezi nejsvižnější řidiče. A na okreskách vás nepotrápí ani pomalu jedoucí traktor.
Řízení není bůhvíjak záživné, netrpí ovšem nepřesností a velmi rychle reaguje na povely volantem. Díky pohonu zadních kol vás netrápí tahání za volant při prudší akceleraci, přičemž ovladatelnost je díky této koncepci lepší než u předokolek, které si kolikrát s prudším přívalem síly úplně efektivně neporadí. Někomu ovšem může chybět záběr všech čtyř kol, který ID.3 nenabídne ani u své špičkové varianty. Technicky v podstatě totožná Škoda Elroq za podobné peníze čtyřkolku přitom umí.
Jestliže ale budete Volkswagen ID.3 GTX Performance brát jako druhé auto v rodině, asi vám pohon 4x4 chybět nebude.
Zima jako nepřítel
ID.3 GTX Performance Fire+Ice jsem testoval v polovině ledna, kdy se teploty prakticky stále pohybovaly pod nulou. Auto jsem navíc parkoval venku bez připojení k nabíječce, takže jsem mu „ochutnat“ ty nejhorší podmínky.
Volkswagen ID.3 GTX Performance Fire+Ice |
Volkswagen byl před každou jízdou promrzlý, tudíž musel baterii během každé jízdy poměrně dost zahřívat. Přesto jsem se na konci testu dostal na rozumnou spotřebu 20,1 kWh na 100 km a teoretický dojezd okolo 400 kilometrů na jedno nabití. Průměrný majitel svůj elektromobil ovšem parkuje v garáži nebo alespoň pod přístřeškem, navíc bývá připojení k síti, takže se temperuje jak kabina, tak trakční akumulátor. V takovém případě získáte k dobru desítky kilometrů.
Závěr
Edice Fire+Ice je primárně o designu a výbavě, která ve standardu zahrnuje například dvacetipalcová kola, head-up displej, audiosystém Harman Kardon o výkonu 480 W, dvouzónovou klimatizaci a další prvky. Na jízdním projevu se toho proti červnovému testu slabší varianty GTX nezměnilo.
Ačkoliv Volkswagen ID.3 GTX Performance funguje velmi příjemně a na rozdíl od minulosti vás neštve nefunkčním multimediálním systémem, menších prohřešků proti ergonomii se zřejmě zbaví až po letošní modernizaci, jež snad přinese i pádla pro regulaci rekuperace (ačkoliv v to úplně nedoufám).
Volkswagen ID.3 GTX Performance Fire+Ice |
Když se zaměřím na přímou konkurenci, vlastně na žádný jiný podobný model nenarazím. Zmíněná Škoda Elroq RS je o dvacet centimetrů delší a má pohon všech kol, nicméně stojí podobně: 1.269.000 Kč. Proto si stejně jako Tomáš do tabulky vezmu Alfu Romeo Junior Elettrica Veloce 280 a přidám jejího sourozence z Německa v podobě nového Opelu Mokka GSE s totožnou technikou, avšak v obou případech s nižším výkonem.
|Volkswagen ID.3 GTX Performance proti konkurenci
|Volkswagen ID.3 GTX Performance
|Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce 280
|Opel Mokka GSE
|Motor
|Synchronní elektromotor s permanentním buzením (vzadu)
|Synchronní elektromotor s permanentním buzením (vpředu)
|Synchronní elektromotor s permanentním buzením (vpředu)
|Využitelná kapacita akumulátoru [kWh]
|79
|51
|51
|Výkon [kW]
|210
|207
|207
|Točivý moment [N.m]
|550
|345
|345
|Maximální rychlost [km/h]
|180
|200
|200
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|5,9
|5,9
|5,9
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [kWh/100 km]
|13,1
|18,6
|18,5
|Vnější rozměry [mm]
|4265 x 1809 x 1563
|4173 x 1781 x 1505
|4150 x 1787 x 1535
|Rozvor [mm]
|2770
|2557
|2557
|Zavazadlový prostor [l]
|385-1267
|400-1265
|310-1060
|Základní cena [Kč]
|-
|1.219.000
|1.059.990
|Poznámka: Volkswagen ID.3 již není k objednání
S ohledem na cenu 1,3 milionu korun bych před Volkswagenem ID.3 GTX Performance Fire+Ice dal přednost zmíněnému Elroqu RS, i když se na elektrické volkswageny vztahuje sleva 100 tisíc korun. I poté je ovšem tenhle hatchback relativně drahý, vždyť za 1.230.000 Kč můžu mít mnohem větší Teslu 3 Premium Long Range s pohonem všech kol a systémovým výkonem 324 kilowattů. V tomhle ohledu má americká automobilka zkrátka navrch.
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.199.900 Kč (ID.3 GTX Performance Fire+Ice)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.250.700 Kč (ID.3 GTX Performance Fire+Ice)