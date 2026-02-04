Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

První trh už zakázal elektronické otevírání dveří! Dokonce uspíšil termín platnosti

Výsuvná klika
Výsuvná klika
Výsuvná klika
Výsuvná klika
18 Fotogalerie
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Diskuze (15)

Po sérii bezpečnostních debat míří v Číně ke změně i zdánlivá drobnost, která může rozhodovat v krizových situacích. Od 1. ledna 2027 mají nové vozy na tamním trhu povinně nabídnout mechanické otevření dveří zvenčí i zevnitř. Čistě elektronické systémy tak skončí tam, kde jsou jediným řešením. Už schválené modely mají mít dvouletý odklad.

Ve druhé polovině loňského roku čínská vláda intenzivně řešila elektronické kliky dveří u nových automobilů. Přiměla ji k tomu zpětná vazba: ve dvou případech havárie modelů stejné čínské značky došlo vlivem následného požáru ke ztrátě proudu a lidé měli ztížený přístup k uvězněné posádce.

Ačkoliv původní předpoklady hovořily o červenci 2027, zákaz vstoupí v platnost už 1. ledna 2027 s tím, že již schválená vozidla pro čínský trh mají dvouletý odklad. Podle agentury Bloomberg a webu Road & Track, který zprávu převzal, se nové technické nařízení vztahuje na všechna řešení založená pouze na elektronice, kde není možné otevřít dveře fyzickou klikou zvenčí i zevnitř.

To zahrnuje například elektricky výsuvné kliky, jaké má Mercedes-Benz, tlačítka ve stylu Fiatu 500 i zapuštěné kliky, kdy je pro uchopení potřeba zatlačit v určitém bodě, aby se nám klika „nabídla“.

Designérům se tak částečně rozpadá iluze o zcela hladkých aerodynamických liniích. Drobnou útěchou jim mohou být částečně zapuštěné kliky, které však musejí mít ve spodní části prostor minimálně o rozměrech přibližně 6,1 × 2 cm pro zastrčení prstů. K tomu zákon ukládá povinnost uvnitř vyznačit, jak dveře otevřít.

Faktem je, že fyzická klika je nejlepším řešením. Bezpečnost jejích elektronických alternativ jsme probírali v tomto článku a budete se divit, v kolika servisních a bezpečnostních případech sehrává roli.

Video placeholder
Ford Mustang Mach-E GT 2024 • Zdroj: Ford

Zdroj: Bloomberg, MIIT, Road & Track

 

Vstoupit do diskuze (15)

Doporučeno

Články z jiných titulů