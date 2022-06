McLaren podlehl tlaku, údajně chystá SUV. Navíc elektrické...

Doba je neúprosná a zisky je potřeba generovat jak to jen jde. Britský McLaren proto mění názor a dle nejnovějších zpráv po letech odmítání připravuje SUV. Navíc elektrické.

Britská automobilka McLaren se opakovaně nechala slyšet, že SUV nikdy nepostaví. Však i my jsme o tom psali, například v roce 2018 zde a následně v roce 2019 zde. Od letošního roku se McLaren sice účastní závodní série Extreme E, ve které se jezdí s elektrickými teréňáky, ale ty nemají základ v žádném silničním autě. To samo o sobě proto ještě neznamenalo, že se McLaren pustí do výroby SUV.

Nicméně nyní britští kolegové z Autocaru informují, že se plány McLarenu mění. Doba není jednoduchá a je nutné upřednostnit výdělky před principy. McLaren už dále nemůže ignorovat komerční úspěch SUV od konkurence, obzvlášť když už mu ani nepatří jeho vlastní sídlo a je v něm v nájmu. A protože doba přeje elektromobilům, McLaren dle nejnovějších zpráv připravuje elektrické SUV. S verzí se spalovacím motorem, ať samotným či v hybridní soustavě, se nepočítá.

Očekává se, že McLaren zprvu nabídne jediné provedení, které časem doplní další výbavové či výkonové stupně. Počítá se s pohonem všech kol a instalací dvou až tří elektromotorů. SUV by zároveň mělo v rámci možností elektromobilů zůstat relativně malé a lehké. Stejně tak má dostat propracovanou aerodynamiku. Je tedy otázkou, zda McLaren postaví vlastní SUV, nebo se bude jednat o variantu BMW XM, o které hovoří některé starší spekulace. Cena výsledného vozu zřejmě bude v každém případě podstatně vyšší, než za kolik se prodávají současné modely značky (speciální modely nepočítejme). Kolegové z Autocaru odhadují, že by mohla vyrůst až do okolí 350 tisíc liber (10 milionů korun).

Informace o přípravě elektrického SUV nepřichází z čistého nebe. Vychází z navázání spolupráce McLarenu s automobilkou BMW, která se mimo jiné zaměří na sdílení techniky a know-how v oblasti elektromobility. Dalším vodítkem je nový šéf značky, Michael Leiters, který do funkce nastoupí 1. července 2022. Jde o německého inženýra, jenž v automobilce Porsche přes deset let dohlížel na přípravu prodejně velmi úspěšných modelů Cayenne a Macan. Od roku 2014 pak jako technický ředitel působil ve Ferrari, na což krásně navazuje chystaná premiéra SUV Purosangue.

Přestože se k přípravě elektrického SUV značka oficiálně nevyjadřuje, příchod největšího McLarenu je očekáván po dotažení technologie takzvaných solid-state baterií, které je očekáváno ke konci tohoto desetiletí. Produkční SUV by mohlo nést název Aeron, což je jméno vycházející ze jména Áron (Aharon) hebrejského původu. Kromě „prorocký“ či „osvícený“ byl jeho význam vykládán také jako „hora síly“, což by se pro elektrické SUV hodilo.