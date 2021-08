Měl by stát zakázat kamionům předjíždět? Řešení se blíží! Bude ale efektivní?

Zdlouhavé předjíždění na dálnicích zakazuje tirákům výslovně zákon. A přesto se to dál děje. Kdo by si nevzpomněl na situaci z prosince 2018, kdy na dálnici na Vysočině „překvapivě“ napadl sníh a vytvořily se kvůli tomu dlouhé kolony, jimiž nemohly celé dny projet ani vozy údržby či záchranářů. „Spravedlivým hněvem“ rozhorlení politici chtěli oprášit roky vzývaný plošný zákaz předjíždění pro nákladní auta nad 3,5 tuny a 7 metrů délky na všechny české dálnice. Po protestech dopravců se nakonec od tohoto úmyslu ustoupilo a Ministerstvo dopravy spolu s ŘSD a policií vydumalo plán B.

Jen někde a někdy

Podle hesla „když to nejde všude, dejme to alespoň někde“ se začal vymýšlet koncept vybraných míst s velkou hustotou provozu. „Za základ jsme vzali čtyřpruhové úseky, kde denně podle metodik Centra dopravního výzkumu projede více než čtyřicet tisíc aut. Navíc silně zatížené nákladní dopravou a zároveň ovlivněné ranními dojezdovými a odpoledními výjezdovými špičkami,“ vysvětluje princip výběru úseků se zákazem předjíždění pro kamiony Jan Studecký z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Vyšlo to na 111 kilometrů dálnic D1, D5, D8 a D11. Na konci ledna 2020 pak během jediné pracovní směny pracovníci Správy a údržby silnic osadili desítky značek „Zákaz předjíždění pro nákladní vozidla“ s doplňkovou tabulkou „6-22 h“, která platnost značení omezuje jen na tyto hodiny. „Máme teď tři měsíce na vyhodnocení,“ řekl nám tehdy mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Když už se měl loni v dubnu začít přínos posuzovat, nastoupila čínská chřipka. Zákazy předjíždění však platily dál a policie vyhodnocovala ostošest. A to přesto, že významně klesly přepravní výkony, a to až o desítky procent! „Podmínky provozu v době lockdownu opravdu nebyly zcela transparentní,“ souhlasí Martin Felix, mluvčí Sdružení dopravců Česmad Bohemia.

Svět motorů 31/2021

Výsledky proto snad ani nemohly být méně příznivé. Z finální policejní zprávy z prosince 2020 tak vyplývá, že většinou se omezení zákazu předjíždění pro kamiony osvědčila. „Došlo ke snížení počtu dopravních nehod, zvýšení plynulosti provozu v levém jízdním pruhu, vytvoření dostatečného prostoru pro průjezd vozidel s právem přednosti v jízdě, a tedy k celkovému zlepšení situace v provozu,“ bilancuje policejní mluvčí Hana Rubášová.

Ke zlepšení dopravních toků došlo u většiny vybraných lokací – na D8 a D11 stoprocentně, také ve většině D5 či D1. Některá místa na D1 byla ale z výčtu stažena – ještě v rámci přechodné úpravy byly značky odstraněny z úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami Brno-centrum a Brno-jih. „Nákladní auta tu zcela vyplnila pravý jízdní pruh, čímž vznikaly problémy při najíždění z připojovacího nebo při průpletu do odbočovacího pruhu,“ říká mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka.

Jiná byla naopak přidána. „Na D5 jsme po prvních vyhodnoceních ještě v průběhu roku 2020 přidali dva mezi křižovatkové úseky mezi Beroun-západ a Beroun-východ ve směru na Prahu,“ doplňuje Jemelka. Taky se hýbalo s hodinami platnosti. „V okolí Brna platí už od pěti ráno,“ upozorňuje na další změnu mluvčí dopravy.

Úseky se zákazem předjíždění pro kamiony Dálnice Úsek (km) Směr Délka (v km) D1 178,9 - 193,3 Ostrava 14,4 D1 197,7 - 203,7 Ostrava 6,0 D1 205,5 - 210,6 Ostrava 5,1 D1 210,0 - 197,7 Praha 12,3 D1 193,3 - 185,9 Praha 7,4 D5 0,2 - 11,5 Plzeň 11,2 D5 15,2 - 22,6 Plzeň 7,4 D5 22,2 - 16,5 Praha 5,7 D5 14,3 - 9,4 Praha 4,9 D5 6,0 - 0,1 Praha 6,1 D8 0,1 - 9,4 Ústí nad Labem 9,3 D8 6,1 - 0,8 Praha 6,9 D11 0,2 - 4,8 Hradec Králové 4,6 D11 8,3 - 0,5 Praha 8,8 Celkem 110,1 Zdroj: ŘSD

Jen samá pozitiva?

Na konci června 2021 tak Ministerstvo dopravy vyhodnotilo, že celý plán realizovaný v době covidu ve spolupráci s ŘSD a policií uspěl. Navíc si lebedí, že to vlastně moc nestálo. „Náklady byly vyčísleny mezi 700.000 až 800.000 korunami, vlastně jen za samotné značky,“ vyčísluje mluvčí dopravy Jemelka. S tím, že instalaci samotnou dělali pracovníci Státní správy a údržby dálnic (SSÚD) v rámci běžné pracovní činnosti a tudíž nevznikly žádné další náklady.

Dopravci, kterých se úpravy týkaly nejvíce a jejichž protesty proti plošnému zákazu byly v minulosti velmi hlasité, tentokrát nijak neprotestovali – úpravu, která je nyní již definitivní a zůstane tak i nadále v platnosti, nenapadali. „Žádné stížnosti na tyto selektivní zákazy jsme nezaznamenali a zdá se, že se s nimi dopravci i řidiči vypořádali bez problémů,“ popisuje pohled kamioňáků Felix. Omezování předjíždění ve vybraných exponovaných místech je podle něj správná cesta a dává na rozdíl od paušálních řešení smysl.

Mohlo to být lepší?

Pojďme tedy bilancovat. V exponovaných úsecích se zákazem předjíždění ubylo i kvůli covidu nehod a kolon, snadněji tudy projížděly vozy Integrovaného záchranného systému, policie či ŘSD. Stát na toto řešení vynaložil ani ne milion. Výsledky se líbí ministerstvu i policii, dopravci nijak neprotestují. Přesto je tu prostor pro ještě lepší řešení – když už omezovat dopravu, tak instalovat rovnou proměnné značení, jako je třeba na okruhu D0. „To reaguje i na okamžitou situaci, třeba v případě velkých kolon,“ soudí dopravní expert Platformy Vize nula Roman Budský s tím, že řidiči nákladních aut k němu navíc mají větší respekt.

Budou se zákazy předjíždění dál rozšiřovat? „V tento okamžik nikoli, myslíme si, že je na těch správných lokacích, a jinde jej nastavovat nechceme,“ říkají unisono mluvčí ministerstva a ŘSD Jemelka i Studecký. „Případné rozšíření těchto značek mimo současný rozsah záleží na dalším vývoji dopravní situace,“ tvrdí policejní mluvčí Rubášová.

My se přimlouváme, aby se data z takových míst, jež se s očekávaným rozvojem dálniční sítě ještě objeví, byla relevantnější – očištěna od vlivu čínské nákazy na dopravu. A navíc byla už rovnou osazována proměnným značením. To sleduje dopravní toky lépe než striktní zákazy či nařízení.

Co říká legislativa

Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg a řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí jízdy (zákon o silničním provozu, § 36, odstavec 4).

Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí (zákon o silničním provozu, § 12, odstavec 5).

Čtyři otázky pro Romana Budského, dopravního experta Platformy Vize nula

Jak hodnotíte úseky, kde mají kamiony zákaz předjíždět?

Na jednu stranu jsem velmi rád, že umlkly hlasy prosazující pro kamiony plošný zákaz předjíždění. Ale ve vybraných úsecích by měl být stanoven opravdu jen po dobu vysokého stupně dopravní zátěže. A nikoliv stálým dopravním značením, ale svislými proměnnými dopravními značkami.

Proč by měly být proměnné značky lepší?

Vůči nim mají řidiči kamionů větší respekt, neboť odrážejí aktuální dění v silničním provozu. Proměnné značky navíc mohou být využívány i mimo stanovené doby – za nepříznivých klimatických podmínek, v případě větší dopravní nehody či rozsáhlejší údržbě dálnice.

To je jediná výhrada?

Ne, navíc u svislých stálých dopravních značek s paušálním omezením doby platnosti například na pracovní dny od 6 do 22 hodin hrozí, že hlavně večer bude platit navzdory relativně slabému provozu. Vytváření dlouhých kolon kamionů ploužících se vpravo za pomalým kolegou i mimo špičku bude na denním pořádku. Důsledkem by bylo velké zdržení pro desítky nákladních souprav. Za velký problém považuji i napojování se na dálnici – zařadit se do mnohasetmetrové kolony náklaďáků není snadné. Podobné je to i se sjížděním z dálnice, znamenalo by to se zbytečně velkým předstihem se zařadit do pravého pruhu mezi pomalé nákladní mastodonty. Pokud by se rozhodl dlouhou kolonu zbytečně se ploužících nákladních vozů předjet pomaleji jedoucí řidič osobního vozidla či autobusu, třeba v rychlosti 100 km/h, i v levém pruhu by v silnějším provozu snadno vznikla dlouhá kolona. Někteří pomalejší řidiči ostatních vozidel by se mohli snažit zařadit mezi kamiony do pravého pruhu stůj co stůj, což může být vysoce nebezpečné – nevraživí kamioňáci by je mezi sebe jen tak nepustili.

Když je to tak jasné, proč se stát rozhodl pro značení trvalé, a nikoli proměnné?

Hlavním důvodem bude nejspíše ekonomické hledisko – přece jen instalace proměnného dopravního značení je výrazně dražší. A samozřejmě by bylo nutné udělat i nezbytné stavební práce. Ve srovnání s tím je instalace několika kovových terčů procházkou.