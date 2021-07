Škoda a její malé dodávky: Od Furgonetu po Praktika. A znáte Fabii Pickup?

Užitkové automobily patří k automobilovému průmyslu snad odjakživa. V socialistickém Československu ale byla nabídka takových aut značně omezená, než v roce 1968 konečně přišla účelně navržená Škoda 1203, byly tu vlastně jen upravené kombíky Škoda 1201 a 1202. I po nástupu dvanácettrojky se přitom hledaly možnosti, jak nabídku takových vozidel v Československu rozšířit, aby tuzemská klientela nemusela pokukovat po východoněmeckém Barkasu, polském Žuku nebo sovětském RAFu.

Přichází Furgonet

A jak už to tak v socialistickém zřízení bylo obvyklé, musely se hledat kompromisy. A tak když tuzemské Automobilové závody, národní podnik (AZNP), předchůdce dnešní Škody Auto, vyráběly od konce šedesátých let primárně osobní vozy s koncepcí vše vzadu, musel se využít tento základ.

V Bratislavských automobilových závodech tak na začátku osmdesátých let vznikl tzv. BAZ Furgonet, lehký skříňový automobil na bázi tehdejší Škody 742, který si ponechal jeho motor vzadu a pohon všech kol. Že to byl u užitkového auta nesmysl, je dnes jasné, tehdejší doba si to ale kvůli snaze o snížení vývojových nákladů vyžádala.

Z prodávaného sedanu byla použita přední část po přední sloupky i podvozková plošina. Rozvor náprav se však prodloužil o výrazných 350 mm na celkových 2.750 mm, což mělo zajistit dostatečně velký nákladový prostor. Rozchod zadních kol se navíc rozšířil na 1.345 mm (+55 mm) kvůli větší stabilitě, robustnější zadní náprava navíc pocházela ze Škody 1203, pro vyšší nosnost, která nakonec činila 480 kg.

Skříňová nástavba sice nabízela vnitřní délku dva metry a v přední části slušnou výšku 1.340 mm, značně ji ale limitovala výška jen 800 mm nad vzadu uloženým motorem. Nakládací hrana navíc kvůli agregátu ležela až v 900 mm nad zemí. Přístup do nákladového prostoru vedle zadních dveří umožňovaly i boční dveře z každé strany, které se po odjištění aretace dokonce daly otevřít až o 180°.

O pohon se původně starala dvanáctistovka s 38 kW, během zkoušek byla ale zaměněna za litr s 34 kW. Důvodem byly normy o účinnosti a spolehlivosti chlazení.

Veřejnosti se vůz poprvé představil v roce 1982 na strojním veletrhu v Brně. Během vývoje vznikly tři exempláře, které se vedle barvy a detailů lišily svojí nástavbou. Zatímco první funkční vzorek měl v nástavbě okénko, druhý postavený kousek okénka v nástavbě postrádal. Třetí exemplář měl pak prosklené boční dveře a díky vyjímatelné druhé řadě sedadel mohl převážet až pět osob. Zkrátka taková osobní dodávka tehdejší doby. Někdy se hovoří ještě o čtvrtém voze postaveném pro vnitropodnikovou potřebu (převážení věcí v areálu továrny), oficiální podklady nicméně hovoří jen o třech automobilech.

Sériové realizace se BAZ Furgonet sice nedočkal, zažehnul však myšlenku, která byla v následujících letech dále rozpracována. Stavba užitkového auta z osobního základu v jádru nebyla špatná, a tak když přišel Favorit konečně s tou „správnou“ koncepcí, s motorem vpředu a pohonem předních kol, byla idea opět oživena.

Úspěšný Pick-up, respektive Pickup

Už při vývoji Favoritu se počítalo s dalšími karosářskými variantami, přičemž už jeden ze vzniklých prototypů byl právě dodávkou. Ta se oficiálně jmenovala Favorit Savana (interně Škoda 784). Jednalo se o furgon se zvýšenou střechou v zadní části. Záď střechy pak byla výklopná pro převoz dlouhých předmětů. Vedle skříňové verze se zaplechovanými skly vznikl i prototyp Favorit Savana Combi s prosklenou zádí a pěti sedadly.

Takové prototypy přitom už tentokrát byly realizovány, protože s výchozí koncepcí Favoritu bylo mnohem snazší takové auto s odpovídajícími vlastnostmi nabídnout. Vznikly přitom různorodé užitkové deriváty.

Tím nejjednodušším byla dvojice Favorit Praktik a Forman Praktik, což nebylo nic jiného než hatchback, respektive kombík s jen dvoumístnou kabinou a nákladovým prostorem místo zadních sedadel. Oddělen byl mříží, přičemž jeho podlaha byla tvořená dřevěnou deskou, pod níž se ukrýval malý úložný prostor. Přístup k nákladu pak zajišťovalo jak zadní víko, tak boční zadní dveře s tím, že Forman Praktik měl i zaslepená zadní okna. Z tohoto vozu pak byl odvozen také Forman Plus, se zvýšenou střechou pomocí laminátového krytu, který dal vzniknout i sanitce.

Známější je ale dodnes provedení Škoda Pick-up uvedená v roce 1991. Většina komponentů pocházela z Favoritu, zadní část však tvořila korba. Tu bylo možné zakrýt buď jen jednoduše plachtou, k dispozici ale byly i nástavby, ať už plechová nebo plastová.

Vůz s interním označením 787 se vyráběl do roku 1995 v pobočném závodě v Kvasinách, kdy jej nahradila druhá generace. Té se nově říkalo Škoda Pickup (bez pomlčky), případně Felicia Pickup, podle výchozího automobilu. Hlavní změnou vozu s interním značením 797 byl totiž design odvozený od nástupce Favoritu.

Oproti výchozí Felicii se však změnila zadní náprava, která umožnila zvětšit mezeru mezi podběhy a zvýšit užitečnou hmotnost na 605 kg. Předchůdce přitom nabízel nosnost „jen“ 500 kg. Opět byly dostupné i nástavby, které nově měly skříňové dveře pro snazší manipulaci s nákladem. Vedle toho existovala také ještě Felicia Vanplus, jako nástupce Formanu Plus, tedy kombíku se zvýšenou střechou díky nástavbě.

Užitkový model na bázi Favoritu, respektive Felicie se ukázal jako populární. První generace (Favoritu) Pick-up vzniklo na 70.900 kusů, druhá generace (Felicia) Pickupu to mezi lety 1995 a 2001 dosáhla dokonce na více než 128.000 exemplářů vyráběných v Kvasinách a Vrchlabí.

Není tak vlastně divu, že se vůz dokonce vyráběl jako Volkswagen Caddy pro exportní trhy, a že vznikla i speciální verze stavěná jedním z dealerů, Jaroslavem Jelínkem. Šlo o pick-up s rozvorem prodlouženým o 600 mm, který díky své velikosti měl nabídnout ještě více praktičnosti. Sama automobilka se ale od projektu distancovala, a tak nakonec skončil krachem, z výroby 300 kusů bylo nakonec jen 55 aut.

Pamatujete si Fabii pick-up?

Pickup na bázi Felicie byl sice prodejně úspěšným, přímého nástupce se však nedočkal. Podobně koncipovaný vůz na bázi tehdy nově uvedené Fabie se už neprodával. To však neznamená, že by Fabia s karoserií pick-up nevznikla.

Podle zákulisních zpráv se totiž na takovém automobilu skutečně pracovalo. Zadní část karoserie měla být použita z předchůdce (včetně koncových světel), zatímco příď měla opticky navázat na první Fabii, včetně kabiny. Pod kapotou se pak měl primárně objevit vznětový motor 1.9 TDI, pracovalo se ale i s možností nasazení benzinové atmosféry 2.0 MPI.

Do prodeje se však Fabia Pickup nikdy nedostala, k dispozici bylo jen užitkové kombi Fabia Praktik vyráběné mezi lety 2002 a 2005. Těch několik postavených kusů (údajně tři) ale přežilo a jsou dodnes občas k vidění. Zatímco jeden má otevřenou korbu, druhou nástavbu podobnou té z Pickupu. Auto mělo údajně zvládat zatížení jedné tuny a korba měla být dostatečně rozměrná pro uložení europalety.

Praktik jako poslední

Malý užitkový model se tak do nabídky Škody vrátil až v roce 2007 s příchodem modelu Praktik, což nebylo nic jiného než upravený Roomster s nákladovým prostorem místo zadních sedadel a zaslepenými zadními okny. Změn bylo opravdu pomálu, zadní dveře byly nadále výklopné a boční zadní dveře běžně otevírané, nikoliv posuvné, jak je v segmentu malých dodávek zvykem. Dovnitř se mimochodem vešlo na 1.900 litrů nákladu. V době premiéry pak auto nabízelo výběr mezi tříválcem 1.2 12V HTP (51 kW), čtyřválcem 1,4 16V (63 kW) a vznětovým motorem 1.4 TDI PD (51 kW).

Výroba Praktiku pak skončila v roce 2015, spolu s ukončením výchozího Roomsteru. Tehdy se přitom mluvilo o přípravách nástupce, který měl debutovat v roce 2016. Mělo přitom jít „jen“ o přeznačkový Volkswagen Caddy, tedy tentokrát plnohodnotnou dodávku. Projekt byl ale nakonec na poslední chvíli zrušen, údajně kvůli obavy vedení z nízkého zájmu o vůz a snahou o orientaci značky na SUV, a tak na veřejnost unikla jen podoba auta zachyceného v depozitáři škodováckého muzea.

A tím se vlastně historie užitkových Škodovek uzavřela, od dob Praktiku mladoboleslavská značka žádný takový automobil nenabídla. V rámci koncernu VW Group se zkrátka na takové vozy zaměřuje divize Volkswagen Užitkové vozy. Přesto by mnozí takové auto v portfoliu Škodovky rádi viděli, třeba alespoň v podobě osobní dodávky, která by se s ohledem na její orientaci na rodinná auta za dostupnou cenu do jejího portfolia hodila. Nebo ne?