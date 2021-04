Menší sourozenec Enyaqu? Podívejte se, jak by vypadalo elektrické ID.3 od Škodovky

Novodobou elektrickou éru Volkswagenu odstartoval model ID.3, jenž se co nevidět dočká španělského ekvivalentu od Cupry. Jak by ale podobný kousek vypadal v podání mladoboleslavských?

Řekli byste, že od premiéry konceptu Volkswagen ID. uplynulo už pět let? Roku 2016 představila německá automobilka vizi kompaktního elektromobilu o velikosti Golfu postaveného na zcela nové platformě MEB. O tři roky později se na frankfurtském výstavišti ukázalo sériové auto, které jsme roku 2020 mohli prvně vyzkoušet.

„Trojku“ jen o pár měsíců později doplnilo větší SUV ID.4, navíc se elektrický kompakt brzy dočká španělského sourozence. Nejprve mělo jít o vůz se znáčky Seatu, v průběhu loňského roku se ale objevila informace, že uvedení elektromobilu na trh se zhostí sportovní značka Cupra.

To Škodovka má svůj první svébytný elektromobil v podobě Enyaqu a nic nenaznačuje tomu, že by sourozence pro ID.3 a el-Born chystala. Náš kolega Honza Lušovský se však nenechal odradit a díky své grafické zdatnosti nám ukazuje, jak by asi takový mladoboleslavský elektromobil vypadal, kdyby se do něj Škodovka přeci jen pustila.

Zatímco boční silueta původního „dárce“ nezapře, vpředu a vzadu už proporce mnohem více připomínají moderní škodovky. Přední maska má lamely pouze naznačené, stejně jako chromované lemování horní části. Vzadu zase najdeme typický nápis a diodovou světelnou techniku nápadně připomínající větší SUV Enyaq. Co myslíte, mělo by takové auto šanci na úspěch, nebo by se Škoda měla soustředit na jiné segmenty?