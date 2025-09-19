Mercedes-AMG jde po krku legendě Porsche 911: Místo osmiválce elektřina?
Mercedes-AMG plánuje konkurovat Porsche 911. Jde na to ale jinak a chce využít elektrifikace. Základem nového kupé má být dvoudveřový vůz na bázi AMG GT XX.
Sportovní elektromobily se pomalu ale jistě stávají běžnou nabídkou vybraných automobilek a výjimkou nejsou ani ty nejvýkonnější stroje s výkonem na hranici 1000 koní. Mercedes-AMG brzy uvede vůz AMG GT XX, avšak proslýchá se, že by od něj mohla být odvozena také dvoudveřová varianta karoserie.
Naznačil to šéf AMG Michael Schiebe na mnichovském autosalonu britským novinářům. „Pokud jde o emoce, tak říkám jasné ano. Jenže současně je třeba se ptát, zda vůbec existuje trh, který je natolik velký, aby ospravedlnil nezbytné investice.“
Odpověď tedy trochu neurčitá, z níž není jasné, kdy a zda vůbec takové auto dorazí. „V tuhle chvíli spíše analyzujeme trh. Teprve poté se rozhodneme, zda je reálné takové auto vůbec vyrábět,“ dodal Schiebe.
Auto, o kterém je řeč, by mělo konkurovat třeba Porsche 911 nebo Maserati GranTurismo Folgore. Důležité je skloubit technologii, výkon, ale také ekonomiku. Vše je zatím jen ve fázi zkoumání.
Problém představuje současný trh s elektromobily. Ten v poslední době není tolik nakloněn vysoce výkonným a drahým elektromobilům. Proto také mnohé automobilky přehodnotily původní plány. Typické například pro Lamborghini, které muselo odložit představení svého vysokovýkonného modelu s elektrickým pohonem.
Mercedes tak produkci nového elektrického kupé zatím pouze zvažuje. Vše záleží na lidech. Pokud o něj budou mít zájem, tak nemá problém jej vyrobit. V opačném případě vše zůstane jen ve fázi úvah.
