Mercedes-Benz a jeho hvězda: Toto je historie slavného loga!

Loga, která se historicky vyvinula z erbů, respektive cechovních značek, v poslední době hýbou automobilovým světem. Upravily je takové firmy jako Volkswagen, General Motors, Opel, Renault, Kia, Nissan, BMW nebo Peugeot, spekuluje se také o Škodě Auto. Cílem je ukázat, že daný výrobce vstupuje do úplně nové etapy, čehož si rozhodně všimnou jak zákazníci, tak konkurenti, akcionáři nebo zaměstnanci. Není totiž moc firem, které svůj znáček mají tak jednoduchý, výstižný, nadčasový a zároveň vysoce ceněný, aby ho co patnáct let nemusely významně měnit. Jednou z nich je Mercedes, jehož třícípá hvězda patří k nejznámějším emblémům napříč regiony i typy aktivit. Dnes ji sice vnímáme jako odznak značky Mercedes-Benz, ovšem druhé jméno za pomlčkou zastupuje (a to ještě nepřímo) kruh kolem slavného středu.

Přitom úplně na začátku byla ve hře také hvězda se čtyřmi hroty, i tuto podobu si firma Daimler Motoren Gesellschaft, vyrábějící vozy Mercedes, nechala 24. června 1909 patentovat. Nakonec na ni nikdy nedošlo, vyhrála verze s třemi zakončeními. Dnes se tato podoba interpretuje jako odraz zaměření společnosti na motorizaci souše, vody a vzduchu, respektive obecně technické podmanění si těchto tří živlů, ovšem kořeny celého pojetí jsou poněkud prozaičtější.