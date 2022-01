Mercedes-Benz Citan Van 112 CDI Pro – Lepší, ale…

Kooperace značek Mercedes a Renault na malé dodávce oslaví letos desetileté výročí. Trojcípá hvězda si k jubileu nadělila její druhou generaci.

Design, interiér První Mercedes-Benz Citan dorazil v roce 2012 coby dílo vyvíjené společně s automobilkou Renault, jež dodala techniku a pohonné jednotky. Nejinak je tomu u generace druhé, která se představila minulý rok, a ještě před jeho završením jsme ji otestovali na českých cestách. Proti předchůdci přináší výraznou modernizaci, v klíčových aspektech však v porovnání s dárcovským modelem Kangoo tahá za kratší konec. Kterou malou dodávku tedy zvolit? Elegantní pracant Užitkové vozy nemají líbení se v popisu práce, přesto mám rád, když se kupec při konfiguraci neřídí jen „cenou od“ a dodávka pak nejenže slouží, ale firmu/podnikatele i reprezentuje. V případě Citanu to přitom nemusí stát balík, jak by se někdo u auta s trojcípou hvězdou na přídi mohl obávat. Testovaný kousek je toho názornou ukázkou. Stačila investice 5408 Kč do lakovaného nárazníku a 6747 Kč za hezká šestnáctipalcová kola s 10paprskovým designem a z tuctového užitkáče je najednou auto, které se umí zalíbit. Nový Mercedes-Benz Citan už zná české ceny. Za bratra Kangoo dáte nejméně půl milionu Ve srovnání s francouzským dárcem je citan o 12 milimetrů delší, což je ale dáno jen jinak tvarovanou přídí s výraznou maskou a navazujícími LED světlomety. Auto působí rozkročenějším dojmem a není to jen pocit, vždyť je proti předchůdci o citelných 90 milimetrů širší. Silueta je shodná s modelem Kangoo, přesto se mi líbí, že se Mercedes nespokojil pouze s jinými odznáčky a svému nejmenšímu užitkovému modelu vtiskl vlastní designové prvky. Mercedes-Benz Citan Van 112 CDI Pro Platí to i pro kabinu, která hned po prvním usednutí ukazuje několik detailů známých z osobních mercedesů. Volant má úzký tuhý věnec, uspořádání tlačítek na něm je mi však velmi dobře známo, stejně jako prostředí multimediálního systému. Jde o příplatkový infotainment MBUX, jehož chod je svižný, menu potěší přehledností a intuitivním ovládáním, stejně jako podporou Apple CarPlay. Barevný a hezky čitelný je rovněž displej mezi analogovými budíky, důležitá data o jízdě tak máte neustále na očích. Byť v oblasti digitalizace poskočil vůz o obrovský kus, v ostatních aspektech zůstává věrný klasice. Topení a klimatizace se ovládají trojicí otočných ovladačů, zůstávají dokonce i tlačítka pro listování infotainmentem či vyhřívání sedaček. Zkoušený vůz má příplatkové komfortnější sezení, ve kterém nejsou problémem ani delší cesty. Sedadla nemají výrazné boční vedení, což lze tady na rozdíl od osobních aut pochválit. Kurýři, kteří do auta nastupují a vystupují nesčetněkrát za den ocení, že se dovnitř a ven nemusí soukat užším prostorem přes tvrdou bočnici. Nissan Townstar přichází jako další bratr Renaultu Kangoo. Nahradí hned dva modely Že sedím v mercedesu, prozrazují kulaté výdechy topení obklopené lesklým černým plastem. V kabině ho není moc, v užitkovém autě by materiál náchylný na oťapkání a škrábance ani nedával smysl. A tak je zbytek palubní desky, stejně jako obložení dveří, z tvrdého a bytelného plastu. Jednotlivé části hezky lícují a tak se během jízdy neozývají žádné prapodivné zvuky. Líbí se mi i zachování výklopné schránky před spolujezdcem, dárcovské Kangoo používá méně praktický vysouvací šuplík. Citan ale ztrácí bodíky v nákladovém prostoru. Chlubí se přepravní kapacitou 2,9 m3, přičemž francouzský sourozenec umí až 3,3 m3. Důvodem je pevná dělící přepážka, která nejenže ubírá místo pro samotný náklad, ale svým vystouplým tvarem zužuje i boční vstupní prostor. Renault sází na řešení zvané Open Sesame, tedy absenci pravého středového sloupku a variabilní dělenou přepážku. Tím vznikají podstatně lepší možnosti využití včetně sklopení sedadla spolujezdce a přepravy až tři metry dlouhých předmětů. O tom si zkoušený kus může nechat jen zdát. Mercedes-Benz Citan Van 112 CDI Pro

Motor, jízdní vlastnosti Hbitý kompromis Pro Citan jsou dostupné benzinové i naftové motorizace. Zážehové agregáty zastupuje třináctistovka známá z útrob osobních mercedesů i renaultů. Pro Citan jsou dostupné výkonnostní varianty o 75 a 96 kilowattech. V autě s takovým zaměřením mi však pořád dává větší smysl turbodiesel, který je tu zastoupen motorem 1.5 CDI s výkony 55, 70 a 85 kW. Nejvyšší výkon 85 kW je dostupný v 3750 ot/min a maximum točivého momentu 270 newtonmetrů od 1750 otáček. Při pohotovostní hmotnosti 1620 kg dostáváme zrychlení z klidu na stovku za rovných 12 sekund a maximální rychlost 176 km/h. Zájemci mohou u vybraných motorizací sáhnout po sedmistupňovém automatu, standard však představuje manuální šestikvalt, jímž je osazeno i „moje“ auto. Všechny varianty pohání výhradně přední kola. Osobní Renault Kangoo odhaluje detaily. Unikátní dveře postrádá Čtyřválcový diesel potěší kultivovaností a dobrým odhlučněním, žádný pověstný traktorový chod se tu nekoná. Výraznější hluk je znát až od nějakých 2300 otáček. Pokud ale potřebujete dynamiku, nemusíte motor přehnaně vytáčet. V nejnižších patrech otáčkoměru se nedusí a hezky zabírá již od 1200 otáček. To nejlepší pak předvádí kolem dvou tisíc. Někdy však s vysokými otáčkami nic nezmůžete, na dálnici totiž agregát točí poměrně vysokých 2700 ot/min. Důvod? Kraťoulinké převody šestistupňového manuálu. Netají se tím ani výrobce, podle kterého jsou převody proti Kangoo takto naladěné kvůli tomu, aby ještě více vynikla dynamika vozu. To asi ano, na druhou stranu páku prakticky nedáte z ruky. Jakmile uvedete dodávku v jemný pohyb, už můžete řadit dvojku. Nevadí to, manuál má přesnou kulisu a nepříliš dlouhé dráhy, přesto si říkám, jestli by pro rozvážkové potřeby a podobné městské služby nebyla lepší investice do automatu. Mercedes-Benz Citan Van 112 CDI Pro Potěšující je spotřeba paliva. Nebudu vám mazat med kolem úst, tentokrát jsem užitkové schopnosti auta netěžil do maxima jako se SsangYongem Musso Grand, ale nákladový prostor zel po většinu času prázdnotou. V takovém případě jsem se s lehkou nohou pohyboval kolem pěti litrů, bez ohledu na ekonomiku provozu si patnáctistovka řekla o pět a půl až šest litrů, na dálnici pak apetit vzrostl lehce nad 6 l/100 km. Největší překvapení Suverénně nejzajímavější byl na týdenním soužití s Citanem jeho jízdní komfort. Nekonalo se totiž pro prázdné užitkáče typické odskakování a nervozita na sérii nerovností. Podvozek opírající se o architekturu CMF-C aliance Renault-Nissan-Mitsubishi je na obouvaných šestnáctkách pohodlný, problémy mu nedělají příčné nerovnosti ani větší výmoly, které žehlí s grácií. Zároveň se vysoká stavba karoserie v zatáčkách výrazně nenaklání v táhlém oblouku, ale ani při potřebě náhlé změny směru ve vyšší rychlosti. Převážet balíky či jiný náklad v Citanu by tak vlastně mohla být vcelku komfortní záležitost, řeknete si. A ona skutečně je, pokud tedy častěji nevozíte i nějaké ty těžší předměty. Nákladový prostor užitkového mercedesu totiž uveze jen 401 kilogramů, zatímco bratrské kangoo zvládne ještě o nějakých sto padesát kilogramů více. To není úplně zanedbatelný rozdíl.

Závěr Závěr Citan s testovaným motorem startuje na částce 576.565 Kč (ceny vč. DPH). Vyšší výbavový stupeň Pro stojí minimálně 614.075 Kč. Shodná kombinace přijde u Renaultu minimálně na 609.840 Kč, respektive 638.880 Kč se systémem Open Sesame. V základní výbavě tak produkt Mercedesu může být levnější. Pokud ale nehledíte na „cenu od“ a chcete se na palubě rozmazlit alespoň některými z dlouhého seznamu příplatkových položek, u základu stejně nezůstanete. Koncept EQT láká na novou osobní dodávku. Nástupce modelu Citan dorazí v několika verzích V takovém případě se vozy cenově plus minus dorovnávají a rozhodující tak mohou být jiné faktory. Například užitečné zatížení či využitelnost nákladového prostoru. A tady se do popředí dostává praktičtější Kangoo. Mercedes zase boduje prostornou kabinou, pohodlnými sedačkami a mírnou digitalizací. To mě osobně těší, ale obávám se, že pro cílovku jsou klíčová jiná kritéria. Nejlevnější verze modelu 505.780 Kč (1.5 CDI/55 kW Van Base) Základ s testovaným motorem 576.565 Kč (1.5 CDI/85 kW Van Base) Testovaný vůz bez příplatků 614.075 Kč (1.5 CDI/85 kW Van Pro) Testovaný vůz s výbavou 760.301 Kč (1.5 CDI/85 kW Van Pro) Plusy Prostorný interiér

Poměr digitalizace/klasika

Komfortní podvozek a jízdní vlastnosti

Živý motor Minusy Krátké převody manuálu

Malé užitečné zatížení a menší přepravní kapacita

