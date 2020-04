Mercedes chce letos představit až 20 nových plug-in hybridů

Německá automobilka Mercedes-Benz to myslí s elektrifikací vážně a rozhodně se nebojí velkých cílů. Například pro letošní rok si naplánovala představení až 20 nových plug-in hybridních modelů s označením EQ Power, které dostanou třetí generaci hybridních pohonů.

Částečná elektrifikace by se měla dotknout téměř celé nabídky značky - od kompaktní třídy A, až po prémiovou třídu S. Počítá se samozřejmě i s elektrifikací SUV - od třídy GLA po GLE.

Technologie třetí generace hybridních pohonů přitom využívá poznatky z výzkumu, který automobilka postavila na datech získaných z aplikace EQ Ready. Analýza totiž ukázala, že elektrický dojezd 50 km je více než dostačující pro cca 90 % všech cest. Procento delších cest bylo malé a více než 90 % měřilo méně než 100 kilometrů.

Plug-in hybridy třetí generace by měly být osazeny novým typem baterií, které pro Daimler vyrábí společnost Accumotive. Vodou chlazená baterie s kapacitou cca 15,6 kWh by měla využívat nové články Li-NMC s kapacitou až 37 Ah, díky čemuž nabídne baterie kompaktnější design a zabere méně místa v interiéru. Její váha by se přitom měla pohybovat okolo 150 kilogramů.

Zajímavostí je rovněž podpora rychlonabíjení stejnosměrným proudem. Zatímco při nabíjení střídavým proudem z wallboxu o výkonu 7.4 kWh by mělo nabití z 0 na 100 % trvat cca 1 h 45 min, při připojení na rychlonabíječku se stejnosměrným proudem se baterie nabije z 10 na 80 % již za 25 minut.

Mercedes přitom plánuje použít odlišnou hybridní technologii pro kompaktní modely s napříč uloženým motorem a věší modely s podélně uloženým motorem.

Menší modely s napříč uloženým motorem, jako například třída A, by měly být osazeny výše zmíněnou baterií o kapacitě 15,6 kWh, která zajistí čistě elektrický dojezd až 77 km dle NEDC. Samotný elektromotor nabídne výkon až 75 kW a v kombinaci se spalovacím motorem se můžeme těšit na systémový výkon až 160 kW a točivý moment až 450 N.m.

Třída A v karoserii sedan by tak měla zvládnout maximální rychlost až 140 km/h čistě na elektrickou energii a až 235 km/h celkově. Akcelerace z klidu na 100 km/h by se měla pohybovat okolo 6,6 sekundy a zavazadlový prostor by prakticky neměl být nijak omezen.

Systém pro větší modely s podélně uloženým modelem oslavil svou premiéru pod kapotou modelu GLE 350 4Matic. Ten byl osazen baterií s dvakrát větší kapacitou 31,2 kWh, schopnou nabídnout elektrický dojezd až 100 kilometrů na jedno nabití (dle NEDC).

Elektrický motor nabízí výkon až 100 kW, což stačí na maximální rychlost 160 km/h. Systémový výkon už se ovšem vyhoupl až na 235 kW a 700 N.m točivého momentu, což vůz rozpohybuje až na 210 km/h. Akceleraci z 0 na 100 km/h přitom zvládá v čase 6,8 sekundy. Díky podpoře nabíjení stejnosměrným proudem by měl přitom vůz strávit u rychlonabíječky pouze 20 minut (10-80 %), respektive 30 minut při nabíjení z 10 na 100 %.