Mercedes chystá pro IAA Mnichov 8 premiér, objeví se i výkonný hybrid

Zájem o autosalony sice upadá, přesto se na letošním prvním ročníku autosalonu IAA v Mnichově, který poprvé nahrazuje autoshow IAA ve Frankfurtu, očekává řada zajímavých novinek. Premiéru by zde měly mít vozy značek BMW, Smart, Dacia, Renault nebo Mercedes-Benz.

V souvislosti s třícípou hvězdou se donedávna mluvilo především o premiéře elektrického sedanu EQE, podle některých spekulací se ale možná dočkáme i premiéry konceptu elektrického offroadu EQG. Novinek by ale nakonec mělo být podstatně více.

Podle kolegů z Autoevolution, kteří kontaktovali Koerta Groenevelda - šéfa produktové a technologické komunikace Mercedes-Benz Cars & Vans, totiž automobilka pro IAA Mnichov připravuje rovnou osm premiér. Pět z nich by mělo být čistě elektrických, jeden vůz by pak měl být „výkonným hybridem.“

„‘Lead in Eectric‘ je hlavní sdělením Mercedes-Benz na International Motor Show, která se bude poprvé konat v Mnichově,“ uvedl Groeneveld. „Z celkem osmi premiér bude pět modelů čistě elektrických a jeden bude výkonným hybridem. Ukazují, jak elektrifikace celého portfolia nadále získává na síle u všech značek.“

Oním výkonným hybridem by se přitom mohl stát Mercedes-AMG C63, o jehož údajně elektrifikovaném pohonném ústrojí se spekuluje již delší dobu. Jeho premiéra by se navíc mohla uskutečnit ještě tento týden. Zástupce Mercedesu totiž zmínil, že by tento týden mohla přijít zajímavá novinka.

Technika nové generace AMG C63 by se mohla skládat z 2,0litrového přeplňovaného čtyřválce, známého z modelů s označením 45, jehož výkon by se mohl pohybovat okolo 416 koní. Spalovacímu motoru by měl asistovat elektromotor o výkonu cca 197 koní a kombinovaný výkon by měl dosahovat zhruba 631 koní.

Vůz by měl být schopen zrychlit z 0 na 100 km/h v čase okolo 3,7 sekundy. Díky plug-in hybridnímu pohonnému ústrojí se navíc mluví o čistě elektrickém dojezdu okolo 65 kilometrů. Pokud by ale opravdu mělo jít o výkonný hybrid z dílny AMG, jistě se dočkáme ještě spousty zajímavostí.