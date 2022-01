Mercedes prozradil, které kousky konceptu EQXX uvidíme u produkčních vozů

Nedávno představený koncept Mercedes-Benz EQXX, který ohromuje především dojezdem 1000 kilometrů na jedno nabití, by měl ovlivnit budoucí elektromobily značky. Na jaké konkrétní prvky se ale můžeme těšit v následujících letech?

Z estetické stránky, kromě důrazu na funkční aerodynamiku, můžeme zmínit například nový elegantní styl přední masky, která se zbavila černého zaslepeného chladiče. Kapota je protažena hodně dopředu a přes osvětlenou linku, propojující světlomety, přechází k přednímu nárazníku.

Ten je zdoben řadou naznačených otvorů ve stylu třícípé hvězdy, vzduch je však nasáván pouze otvorem ve spodní části nárazníku. Šéfdesignér značky Gorden Wagener měl pak dodat, že podobný styl přídě by se mohl v následujících letech objevit také u produkčních modelů, jak upozornil web Motor1.

V kabině pak EQXX klade velký důraz na obnovitelné materiály, včetně falešné kůže Mylo, která byla vyrobena z hub. Wagener pak naznačil, že podobné materiály můžeme očekávat i v budoucnosti. „Kůže je stále převládající materiál. Nedokážu si představit, že jí kompletně nahradíme, ale nabídneme i možnosti pro zákazníky, kteří ji nechtějí.“

Pohonný systém odvozený od modelu EQXX, který je tvořený jednotkou obsahující elektromotor, převodovku a elektroniku (odvozenou od Mercedes-AMG Project One), by se pak mohl v produkčních vozech objevit zhruba v roce 2024.

Do výroby se navíc chystá i 900voltová architektura vozu, která by měla umožnit nabít baterii pro dojezd až 300 km za pouhých 15 minut. Samotná baterie, která využívá novou chemii, by se mohla objevit u produkčních vozů mezi lety 2024 a 2025. Její hlavní výhodou by přitom měl být vyšší dojezd a vyšší efektivita při stejné ceně, jak měl během prezentace uvést Markus Schäfer, technologický šéf automobilky.

Neméně zajímavou novinkou u produkčních vozů Mercedes-Benz by se však měla stát i solární střecha, která u konceptu EQXX nabíjí samostatnou LiFePO baterii. Ta je pak využívána například k napájení klimatizace, světel nebo infotainmentu, díky čemuž dokáže prodloužit dojezd EQXX až o cca 25 km denně.

„Zákazníci tedy pravděpodobně dostanou na výběr mezi kompletně skleněnými střechami a solárními střechami, které jsou extrémně esteticky atraktivní a současně mají výhodu ukládání dodatečné energie do baterie,“ uvedl Schäfer pro Autoblog.

Na vývoji střechy se měl podílet německý výzkumný institut Fraunhofer, se kterým automobilka vyvinula velmi efektivní solární panely právě pro střechy elektromobilů. Tato technologie by se pak mohla dostat do produkčních vozidel Mercedes pravděpodobně v roce 2024.