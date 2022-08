Mercury Comet (1960–1963): První generace velkého kompaktu

Kompaktní automobil Mercury Comet dostal svoje jméno spolu s velkým sedanem Mercury Meteor na začátku šedesátých let minulého století, kdy začínaly vesmírné závody (Space Race) mezi Sovětským svazem a Spojenými státy o získání vědecko-technické převahy při výzkumu kosmu. Comet se měl původně jmenovat Edsel, když Ford oznámil v listopadu 1959 ukončení programu Edsel z let 1956 až 1959. Původní Edsely se ale ještě doprodávaly jako modely 1960 a proto byl Comet v rámci koncernu Ford přeřazen do divize Lincoln-Mercury a prodáván v obchodním zastoupení Mercury-Comet. V letech 1960 a 1961 se nabízel jako samostatný produkt pod značkou Comet a v dalších dvou letech už jako Mercury Comet.

Comet první generace vycházel z kompaktu Ford Falcon, měl však o něco lépe vybavený interiér a u sedanů rozvor náprav delší o 115 mm. Název Comet byl chráněn ochrannou známkou firmy Comet Coach Company, výrobce sanitních a pohřebních vozidel, převážně Oldsmobilů. Ford od ní jméno Comet koupil v roce 1959 a firma se přejmenovala na Cotner-Bevington.

1960

Rodinný kompakt (kompakt s délkou skoro 5 metrů? Ale budiž) Comet první generace se představil veřejnosti v březnu 1960 v podobě dvoudveřového a čtyřdveřového sedanu a kombi (foto), které mělo dolů vyklápěné zadní víko. Comety se dodávaly ve dvou úrovních výbavy, standardní a Custom s větším množstvím chromu na karoserii a vinylovým interiérem. Vpředu měly širokou masku chladiče se svislým mřížováním, do které byla vložena čtveřice kruhových světlometů. Nejvýraznějším stylistickým prvkem byla šikmá eliptická zadní světla, trochu připomínající modely Edsel. Prolisy na bocích byly u sedanů ozvláštněny chromovanými lištami v celé délce vozu. Sedany Comet měly rozvor náprav 2.896 mm (kombi kupodivu jen 2.781 mm). Sedany byly dlouhé 4.940 mm, široké 1.788 mm a vysoké 1.384 mm. Kombi bylo kratší (4.872 mm) a vyšší (1.400 mm).

Sedany Comet měly rozvor náprav 2 896 mm a kombi kupodivu jen 2 781 mm.

Zadní kola poháněl zážehový, kapalinou chlazený řadový šestiválec Thriftpower s rozvodem OHV a objemem 2.365 cm3. S kompresním poměrem 8,7:1 a karburátorem Holley měl nejvyšší výkon 90 koní (66 kW) při 4.200 min-1 a točivý moment 187 Nm při 2.000 min-1 (některé zdroje uvádějí výkon 86 koní). Standardně se Comety dodávaly s manuální třístupňovou převodovkou s řadicí pákou na sloupku řízení a za příplatek s dvoustupňovým automatem Merc-O-Matic. S pohotovostní hmotností 1.215 kg dosahoval sedan Comet maximální rychlost 135 km/h a na stovku zrychlil za 19 s.

Vpředu měl Comet dvojité příčné závěsy a vinuté pružiny a vzadu tuhou nápravu s podélnými listovými pery. Vpředu i vzadu měl bubnové brzdy. První Comety se prodávaly v dealerské síti Lincoln-Mercury-Comet a jejich cena jen mírně přesahovala 2.000 dolarů. V Kanadě se v modelovém roce 1960 prodávaly v prodejní síti Meteor-Mercury kompaktní vozy Frontenac, což byly v podstatě modely Ford Falcon s několika málo úpravami na karoserii. Od roku 1961 byl Frontenac nahrazen Cometem.

1961

V modelovém roce 1961 došlo jen k drobným změnách na karoserii (foto), spočívajících ve vodorovném mřížování přední masky a přemístění nápisu Comet dozadu. Na kritizovaný nízký výkon šestiválce s objemem 2,4 litru (144 kubických palců) odpověděl Comet uvedením silnějšího řadového šestiválce Thriftpower s objemem 2,8 litru (170 kubických palců), který dával s jednokomorovým karburátorem Holley maximální výkon 102 k (75 kW) při 4.400 min-1. U převodovek byla nabídka rozšířena o novou čtyřrychlostní manuální převodovku Dagenham bez synchronizace prvního stupně.

V modelovém roce 1961 došlo jen k drobným změnách na karoserii, spočívající hlavně ve vodorovném mřížování přední masky.

V roce 1961 se na trhu objevil dvoudveřový sedan označený jako Comet S-22 (S znamenalo sportovní). Měl však stejný motor jako ostatní Comety a jediná změna spočívala v tom, že měl interiér s klubovkovými předními sedadly a středovou konzoli.

1962 a 1963

V modelových rocích 1962 a 1963 sdílel Comet řadu dílů ze středně velkého sedanu Mercury Meteor, který vycházel z Fordu Fairlane. Z Cometu se v roce 1962 stal oficiálně Mercury Comet a jeho záď byla přestylizována, aby víc vypadala jako ostatní vozy Mercury. Šikmá elipsovitá zadní světla byla u verze S-22 nahrazena šesticí kruhových, vodorovně uspořádaných svítilen (foto), zatímco ostatní Comety měly jen čtyři. Šestimístné kombi nazvané Mercury Comet Villager mělo boční panely z imitace dřeva.

Šikmá elipsovitá zadní světla byla u verze S-22 nahrazena v roce 1962 šesticí kruhových, vodorovně uspořádaných svítilen.

Modely 1963 se vizuálně změnily jen nepatrně (lišty na bocích sledovaly prolis ve tvaru ležatého písmene U), ale rámový podvozek a zavěšení kol byly přepracovány tak, aby mohl být montován vidlicový osmiválec Challenger z Fordu Fairlane s objemem 4,3 litru (260 kubických palců). Tento motor dával s dvoukomorovým karburátorem 166 koní (122 kW). Novinkou roku 1963 byly dvoudveřové modely kabriolet (Convertible) a Hardtop (foto) bez středových střešních sloupků. Obě verze byly dostupné pouze v provedení Comet Custom a Comet S-22.

Dvoudveřový Comet Hardtop bez středových střešních sloupků byl nabízený v roce 1963 pouze ve verzi Custom a S-22.

Nástupcem Cometu první generace se stala druhá generace, vyráběná v letech 1964 a 1965 se stejnými rozvory náprav a podobnými rozměry. Nabídka motorů byla rozšířena o V8 s objemem 4,7 a 7 litrů. Modely 1965 měly dvojice světlometů umístěné svisle.