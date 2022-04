Mitsubishi L200 Mountain Sherpa – Potěší dobrodruhy i lesáky

Mitsubishi L200 už je sice na trhu nějaký ten pátek, přesto nás nepřestává udivovat možnostmi, které nabízí. S verzí Mountain Shepra by si přitom na své měli přijít dobrodruzi i lidé využívající pick-upy k práci.

Kůží čalouněná sedadla jsou pohodlná, masivní kožený volant padne dobře do rukou a nechybí ani dostatek úložných prostor. Celá kabina je zkrátka navzdory masivnímu použití tvrdých plastů docela příjemným a jednoduše koncipovaným místem, kde nemusíte dlouze nic hledat, ani si na cokoliv zvykat. S ohledem na již zmiňovaný nájezd a stav karoserie navíc potěší, že v interiéru nic nevrzalo. Po stránce prostoru navíc L200 neurazí vpředu, ani na zadních sedadlech. Opěradlo třímístné lavice je sice poměrně kolmé a nepříliš silně polstrované, místa nad hlavou i pro nohy ovšem L200 nabízí vzadu dostatek.

Po vyskočení do kabiny, což kromě rámu se stupačkami usnadňují i madla na sloupcích, uvitá posádku vcelku příjemný, prostorný a slušně vybavený interiér. Základem přestavby se totiž stal vůz ve vrcholné výbavě Instyle, který nabídne kožené čalounění, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče nebo vyhřívání předních sedadel. Pouze verze Instyle je navíc vybavena automatickou dvouzónovou klimatizací, pádly řazení na volantu nebo systémem bezklíčového odemykání a startování tlačítkem.

Za kabinou je vidět trubkový rám, samotná korba je pak kryta dvoudílným pevným víkem s plynovými vzpěrami a zámkem. Víko korby, odemykané společně s centrálním zamykáním, nově také dostalo plynovou vzpěru, takže se s ním manipuluje o poznání příjemněji. Největší zajímavostí je ovšem výsuvná plocha na korbě, která je vybavena protiskluzovým povrchem a vázacími oky po stranách. Výsuvný systém výrazně usnadňuje manipulaci s věcmi na korbě, kde můžete pohodlně převážet jak zavazadla, tak například pracovní vybavení do lesa. Systém by přitom neměl nijak omezovat celkovou nosnost korby.

Na jistotě navíc přidávají i specifické rámy podél prahů, které nejsou jen dekorem. Jde totiž o ochranné rámy se stupačkami, které v kombinaci s ochrannými plechy ochrání podvozek a prahy i v náročném kamenitém terénu, kde by nemuselo být zas tak těžké položit 5305 mm dlouhý pick-up s rozvorem 3000 mm na břicho.

Při pohledu z boku vynikne zvýšený podvozek Oldman EMU, který k sériové světlé výšce 235 mm přidává dalších 50 mm. Standardní ovšem nejsou ani pneumatiky Nokian Rockproof M/T 245/75 R17, které mají výrazný vzorek a zesílenou bočnici, díky níž se s nimi nemusíte bát ani do náročnějších podmínek.

Na pravém blatníku je umístěn klasický šnorchl Safari, který by měl motoru pomoci s nasáváním vzduchu na prašných cestách i při brodění. Na střeše pak vidíme přídavný 32palcový LED reflektor Bushranger, který lze díky třípolohovému vypínači v kabině zcela vypnout, spustit samostatně a spustit automaticky s dálkovými světly, díky čemuž si v terénu můžete posvítit i na vzdálenější překážky.

Mitsubishi L200 Mountain Sherpa už na dálku zaujme výrazným polepem, který by měl kromě jiného ochránit karoserii například před poškrábáním větvemi a dalšími drobnými újmami, při bližším pohledu na testovaný vůz je ovšem patrné, že tenhle kousek už má za sebou podstatně náročnější souboje s přírodou. Ostatně na tachometru měl v době testu přes 40.000 kilometrů, které rozhodně nestrávil jen na silnicích. Není tedy divu, že se někde objevil menší důlek, jinde zase popraskaný plast.

Nyní nám české zastoupení svěřilo do rukou další speciál, který se ale tentokrát zrodil na Slovensku. Jeho označení Mountain Sherpa naznačuje, že se nezalekne ani toho nejtěžšího terénu, bližší pohled navíc ukazuje, že si hravě poradí s prací i zábavou.

A jaká vlastně byla spotřeba? Při opravdu pohodové jízdě, zejména po okreskách, se dalo pohybovat do 10,5 l/100 km. Jakmile jsem však se Sherpou vyrazil i do města nebo na dálnice, obvykle se spotřeba vyhoupla lehce nad 12 l/100 km. V terénu je pak lepší spotřebu asi vůbec nesledovat. Naštěstí je však Mitsubishi L200 osazeno nádrží o objemu 75 litrů, takže vás na suchu jen tak nenechá.

Tento systém navíc standardně doplňuje uzávěrka zadního diferenciálu a v nejvyšší (testované) výbavě Instyle je vůz navíc vybaven i systém kontroly trakce v terénu. Jakmile tedy uzavřete všechny diferenciály, včetně pneumatického předního od ARB, stane se z L200 velmi schopný společník i do těch nejnáročnějších podmínek, který i s lehkou nohou na plynu zdolává jednu výzvu za druhou. Zvenku je navíc vidět docela působivý rozsah podvozku při křížení náprav.

Jakmile však začnete s autem trochu víc spěchat, podvozek začne působit až trochu nejistě. V zatáčkách se navíc začnou projevovat větší náklony karoserie a řízení s minimem zpětné vazby na klidu také nepřidá. V terénu však autu všechny neduhy rychle a rádi odpustíte. Zejména, pokud začne jít do tuhého.

Poměrně dost hluku navíc putovalo do kabiny také od podvozku, což lze přičítat terénním pneumatikám Nokian Rockproof, které však nižší komfort při rychlejším cestování po silnicích bohatě vykompenzují svou trakcí mimo silnice. Při českém dálničním maximu navíc pociťujete i aerodynamický hluk, na němž se výrazně podepisují přídavné reflektory na střeše. Rozhodně se ale nemusíte bát, že byste si při dálničních přesunech nemohli na palubě popovídat.

Při klidné jízdě totiž motor nabízí velmi plynulý zátah, převodovka mění rychlosti hladce a vás ani nenapadne, že byste snad potřebovali víc koní. Jakmile se ovšem rozhodnete pospíchat, dobrý dojem se začne trochu vytrácet. Auto totiž reaguje na výrazné přidání plynu s mírným zpožděním a převodovce občas chvíli trvá, než podřadí na správnou rychlost. Projev motoru ve vyšších otáčkách navíc není kdovíjak oslnivý. Hluku je přitom v kabině už tak víc než dost, což je zásluha především šnorchlu na pravém blatníku. S každou akcelerací tak zkrátka slyšíte, jako by se někde poblíž zapnul vysavač.

Lehce vylepšená pohonná jednotka, jejíž parametry (zejména délku vstřikování paliva) optimalizovala společnost Steinbauer, byla i pod kapotou testovaného vozu, pro který je vlastně naprosto dostačující. Ono 127 kW (173 koní) na 2,1 tuny těžký pick-up sice na první pohled nemusí vypadat kdovíjak úchvatně, nicméně v kombinaci s šestistupňovou měničovou převodovkou Aisin nabízí L200 Plus velmi pohodový jízdní zážitek. Zejména pokud nespěcháte.

Mitsubishi L200 je standardně osazeno 2,2litrovým vznětovým čtyřválcem DI-D s přeplňováním turbodmychadlem, který obyčejně nabízí nejvyšší výkon 110 kW a 400 Nm točivého momentu. České zastoupení ovšem nabízí tuto motorizaci také s přídomkem Plus, ten znamená zvýšení nejvyššího výkonu na 127 kW (při 3100 min -1 ) a nejvyššího točivého momentu na 502 Nm (při 1750-2250 min -1 ).

Závěr

Mitsubishi L200 je již v základu velmi schopným vozem, nabízejícím široké spektrum využití. Českému i slovenskému zastoupení značky se navíc stále daří ukazovat, jak snadno a účinně lze možnosti tohoto vozu dál vylepšit. Na rozdíl od expedičního speciálu Rock Proof přitom Mountain Sherpa necílí jen na dobrodruhy, kterým by měl rozhodně co nabídnout, ale také na pracanty, kteří by ho mohli ocenit například v lese. Ať už půjde o správce lesních parků, myslivce, atd. Možnosti tohoto vozu jsou zkrátka široké.

Se základní výbavou a motorizací přitom L200 pořídíte již od 883.250 Kč (včetně daně), zatímco testovaná vrcholná výbava Instyle s motorizací 2,2 DI-D Plus vyjde na 1.160.250 Kč – a to vlastně s přihlédnutím ke schopnostem i zcela sériového pick-upu není vůbec marné. Kompletní přestavba Mountain Sherpa nicméně cenovku vyšroubuje ještě o dalších přibližně 400.000 Kč (včetně práce), takže se ve výsledku dostáváme na cenu zhruba 1.560.250 Kč.

Málo to samozřejmě není, zastoupení značky je však schopné zprostředkovat zájemci úpravy přesně podle jeho představ, díky čemuž půjde s cenou jistě zahýbat. Automobilka navíc láká i na standardní záruku 7 let nebo 150.000 km, což vlastně také nejsou vůbec marné argumenty.

Nejlevnější verze modelu 883.250 Kč (Invite 2,2 DI-D, 110 kW, 6MT) Základ s testovaným motorem 910.850 Kč (Invite 2,2 DI-D Plus, 127 kW, 6MT) Testovaný vůz bez příplatků 1.160.250 Kč (Instyle, 2,2 DI-D, 127, 6AT) Testovaný vůz s výbavou zhruba 1.560.250 Kč (Instyle, 2,2 DI-D, 127, 6AT + Mountain Sherpa)

Plusy

Výrazný vzhled

Terénní schopnosti

Komfort

Slušná spotřeba

Univerzálnost

Vnitřní prostor

Minusy