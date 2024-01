Motorismus na Kapverdách: Škodovky jako taxíky, rizikové autopůjčovny i minimum elektromobilů

Vyrazili jsme do v Česku populární destinace na zimní dovolenou, abychom byli fascinovaní tamní realitou. V našem „průvodci“ vám navíc přibližujeme i fungování a nabídku místních autopůjčoven, kdybyste si tam chtěli půjčit auto.

Kapverdy jsou u turistů z Česka oblíbenou destinací, kam v zimních měsících cestují za teplem. První návštěva byť jednoho z deseti ostrovů nejzápadnějšího mysu Afriky vám připomene v jakém luxusu si v Evropě žijeme a současně vám ukáže i zajímavosti ze světa aut. Módní crossovery a elektromobilita tu nedávají sebemenší smysl.

Před chvilkou jsme tu přistáli a první dojem je doslova šok. Po sedmi hodinách v letadle a dvou hodinách časového posunu (v zimním čase) mám pocit, že jsem přistál v minulém století. Do Afriky jsem doposud nikdy nevstoupil a už teď začínám mít pocit, že tady ji ochutnám lépe, než kdybych vyrazil do turistických letovisek v Egyptě, Tunisku nebo Maroku. Naproti přes Atlantský oceán je Senegal a město Dakar, tedy opravdová Afrika.

Už při cestě z letiště zjišťuji, že tady motorismus vypadá jinak. Budu konkrétnější, jsem na turisticky bezpečném ostrově Sal a jsem na jediné asfaltové silnici, která spojuje hlavní město Espargos s mezinárodním letištěm s dalšími většími městy na ostrově. Naším cílem je to nejjižnější – pobřežní městečko Santa Maria, kde podle slov zdejších delegátů zažijete každodenní realitu místních.

Na Kapverdách, včetně turistických a bohatších ostrovů, už během prvních hodin poznáte africkou chudobu – děti žebrají na ulicích, prodejci suvenýrů bojují o vaše eura za každou cenu a soukromé vlastnictví auta, ideálně držícího pohromadě, je tu až extrémně drahý luxus (v roce 2022 se tu údajně prodalo jen 500 nových aut na 560 tisíc obyvatel). A když se začnete rozhlížet po ulicích, začnete si uvědomovat, že většina nejmodernějších technicky choulostivých aut by tu projížděla peklem.

Na Kapverdách vládne Toyota, elektromobily jsou tu nesmysl

Kapverdský ostrov Sal má rozlohu 29,7 na 11,8 kilometru. První myšlenka, jaká vás nepochybně napadne, je, že elektromobil by tu dával dokonalý smysl – všude je to tu jen několik kilometrů, všude jste za pár minut a vydržel by vám dlouho nabitý. Jenže opak je pravdou – elektromobil na pouštním ostrově nedává sebemenší smysl. Elektrická infrastruktura je tu natolik mizerná, že výpadky proudu nejsou výjimkou a v malých městečkách dokonce oslavují, když si zrovna mohou uvařit kávu bez ohně. Během jediného týdne jsem tu napočítal pouze dva elektrické Nissany Leaf, jednu Teslu a jeden Volkswagen ID.5.

V Africe se musíte spolehnout sami na sebe a svou techniku. Přece nechcete zůstat stát v poušti a shánět diagnostiku. Není tak překvapením, že nejčastější značkou na ostrově je Toyota, která je globálně vyhlášená pro svou spolehlivost a jednoduchou servisovatelnost. Corolly, Cariny, Land Cruisery nebo Hiluxy jsou tu nejčastějšími modely, a dokonce se tu setkáte i s malými dodávkami HiAce. Na Kapverdách plní roli malých autobusů a vozí Kapverďany po ostrově.

Sen českých vesničanů je tu na každém rohu

Velkou pozornost u českých turistů poutá i jihoamerická specialita, kterou bychom chtěli vidět i u našich prodejců. Spolu s tradiční Dacií Duster, často označovanou i Renault Duster, se tu pravidelně setkáváme s užitkovým Renaultem Oroch. „Dacia Duster pick-up“ vznikající hlavně pro Jižní Ameriku je tu jedním z nejpopulárnějších užitkových aut, a dokonce si tu jej můžete i půjčit.

A setkat se tu můžete i s malým crossoverem Renault Kwid, který u nás v Česku známe jako Dacii Spring. Jenže zatímco v Česku se prodává výhradně s elektrickým motorem, na Kapverdách jezdí jihoamerická verze se slaboučkým atmosférickým tříválcem. Hned několik jich stojí ve městečku Santa Maria před autopůjčovnou Caetano a jsou vám k dispozici, kdybyste chtěli objevovat taje ostrova.

Autopůjčovny navštivte, až přijmete realitu

Na Kapverdy jsem přiletěl s nadšením, že si jednu z jihoamerických specialit za pár desítek eur půjčím a přinesu vám exkluzivní dojmy. Upřímně, vzdal jsem to hned po zjištění, že zdejší autopůjčovny vám je nadšeně půjčí, akorát bez pojištění na pneumatiky, kola a podvozek. Pokud přemýšlíte, proč je to natolik zásadní, je ten nejlepší čas přiblížit další kousek kapverdské reality.

Na celém ostrově je jediná asfaltová hlavní silnice s velkými výmoly, pár asfaltových městských ulic a to je vše – zbytek ostrova pokrývají dlážděné cesty z kostek, šotolina a turistickými autobusy vyježděná pouštní roleta. A vy jste v koutě světa, kde se z vás každý snaží vyrazit byť jedno euro – s ohledem na zdejší průměrnou mzdu okolo 400 eur/měsíčně je to „spousta“ peněz. Máte zájem riskovat, že na vás lokální autopůjčovny budou zkoušet, že jste jim poškodili podvozek, ale nic vám neukáží jako důkaz?

A pokud se pro zapůjčení auta skutečně rozhodnete, nabídka je přibližně následující: Renault Kwid za 45 eur/den, Renault Duster nebo Oroch za 70 eur/den, pick-up Fiat Fullback za 80 eur/den, pick-up Peugeot KP0 za 80 eur/den, Peugeot Landtrek na 80 eur/den nebo nám známější Toyoty Yaris a Corolla Cross stojí 55 nebo 80 eur/den. K zápůjčce si pak musíte připočítat vratnou kauci od 400 do 600 eur podle modelu. Ideální podmínkou výběr je pohon 4x4.

A při počítání nákladů na vypůjčení auta nesmíte zapomenout ani na skutečnost, že jej musíte vrátit natankované a umyté. Benzinek na ostrově najdete hned několik, přičemž cena benzinu i nafty je přibližně 138 kapverdských escudo, 1,38 eur nebo 34 Kč za litr paliva. Umytí pak můžete vyřešit za pomoci brigádníků u benzinek, kteří vám během několika minut ručně umyjí vůz za 5 eur.

Čínský import je tu na vzestupu

Během týdne na kapverdském ostrově Sal si můžete všimnout i rostoucího dovozu aut a zboží z Číny. Obchody s potravinami a každodenními věcmi tu provozují Číňané a jejich produktů si můžete všimnout i v ulicích. Čínské značky můžete vidět ve flotile taxislužby i v soukromých rukách. Nejčastěji je tu zastoupena značka JAC, spadající pod čínskou státní automobilku Jianghuai Auto.

Na Kapverdách, osamostatněné bývalé portugalské kolonii, čínská auta nepodléhají evropským bezpečnostním ani emisním předpisům, díky čemuž je mnohem jednodušší je na ostrovech zlegalizovat.

Podtrženo, sečteno, Kapverdy jsou turistickou destinací, kde se i v zimě můžete koupat v oceánu, opalovat na pláži a současně zjistit, jak vypadá život v rozvojových zemích. Když se vrátím k autům, během jediného týdne tady jsem si uvědomil, jak každodenní evropský komfort umožňuje zaplavovat trh moderními elektromobily i módními crossovery, designově si hrajícími na teréňáky, s nimiž se tady nesetkáte. A to i přes skutečnost, že místní trh je významně závislý i na dovozu z Evropy.

A mimochodem, na kapverdských silnicích můžete potkat i několik českých octavií nebo legendární Land Rover Defender – africké země jsou jeho přirozeným prostředím.