Mototest Jawa 300 CL Forty Two: Jawa na kari

O exotickém původu současných motorek Jawa jsme napsali už asi stokrát. Pro připomenutí těm, co by to náhodou nevěděli, se dnes na českém trhu dají koupit stroje s oválným logem z Indie, Číny i domácí továrny v Týnci nad Sázavou.

Velkou pozornost vzbudili před třemi lety právě Indové, když představili novodobou reminiscenci na legendární kývačku z 60. let.

Není na tom nic divného, vždyť se u nich jawy montovaly od roku 1960 pod značkou Yezdi. A protože postupně práva na tamní prodej odkoupil gigant Mahindra, který vlastní legendární italské designové studio Pininfarina, vypadají novodobé jawy opravdu šik.

Se zpožděním

Po historizujících modelech 300 CL alias Kývačka a 350 CL Pérák přišla před časem na český trh „neoficiálně“ už třetí varianta.

Proč neoficiálně? Inu, s indickými jawami se to má tak, že v zemi, kde je kráva posvátná a lidská práce stojí míň než hovězí exkrement, je k mání v přepočtu asi za šedesát tisíc. A pokud jich chcete dovézt do Evropy kontejner pro první nedočkavce, sice ušetříte, ale máte pak stroje neplnící emisní homologace, bez evropských štítků na světlometech a všech vyžadovaných partiích. A přesto se daří dostat je na značky. Zákazníci ale nemohou čekat záruku od týnecké fabriky, spíš vůbec žádnou.

V továrně z toho mají hlavu v pýru, protože připravit indickou motorku pro evropský trh není za pusu a netrvá to týden. Jak říká ředitel fabriky Jiří Kraft: „Když necháte vyrobit stovku parabol s homologačním éčkem, stojí to pochopitelně násobek toho, co chrlí Indové po statisících.“

Každopádně první vlnu zájmu už oficiální dovozce propásl, a proto bojuje proti šedým dovozcům aspoň slušnější cenou, která je ale proti konkurenci i tak dost vysoká – od července stojí kývačka 139.700 Kč místo 149.900 Kč, pérák 159.700 místo 168.800 Kč a nováček Jawa 42 už „jen“ 137.700 Kč.

Nejlevnější z rodu

Dvaačtyřicítka je z trojice nejlevnější, a přitom nejuniverzálnější. Má sice jen slabší, třístovkový motor z kývačky proti 334 kubíkům péráku, zato už dostala kotoučovou brzdu vzadu a tamtéž i ABS – buben kývačky ho pochopitelně neměl.

Technické údaje i jízdní vlastnosti modelu 42 – až na funkční brzdy – se s ní jinak plně shodují. Jenže puristická novinka nehýří chromem a chybí jí historizující budík à la staré jawy.

Technicky jde přitom zjevně o stejný rychloměr, pouze s jiným designem – u palivoměru zase netušíme, který konec ručičky je ukazatelem a který ozdobou. A opět překvapuje rychloměr s protisměrným smyslem otáčení – proboha, v civilizovaném světě s pravo- i levostranným provozem je přece normální, že rychloměr začíná vlevo dole a ručička se točí nahoru směrem doprava (teda až na otočené otáčkoměry současných peugeotů, o kterých radši nemluvit). Tak indické jawy to mají opačně…

Malé srdce, ale…

Jednoválec o skrovném objemu 294,72 kubíku se srdnatě pere o místo na slunci. Dvakrát jsme se dívali do dokladů, zda má opravdu jen 17 kW. Až takhle dobře jede. V rodné Indii má přitom 20 kW a šikovní Češi se na fórech majitelů typicky baví tím, jak ho zase načipovat na původní výkon. Zlaté česko-indické ručičky!

S lehoučkou motorkou si motůrek i tak pohrává nečekaně zábavně a vlastně nám ani nevadí, že reálná maximálka kopíruje papírovou hodnotu 125 km/h. S klasickou motorkou se rychleji nejezdí a k charakteru stroje to ani nesedí. Proti kývačce chválíme širší řídítka, s nimiž máme v zatáčkách lepší pocit. Jízdní vlastnosti jsou dospělé a pocit vlnění ani nejistoty jsme neměli ani při přejezdu příčných nerovností.

Ani slovo nemůžeme říct k převodovce, rychlosti zapadají do kulisy jak po másle. Vlastně je dost překvapivé, jak dokázali Indové motorku vyladit. Zjevně se rychle učí. Zatímco první indické kývačky zdobily svary, za které by student české průmyslovky dostal záhlavec příložníkem, teď už to nevypadá zle.

Přibude čtvrtá?

Dvaačtyřicítka je zábavná a jednoduchá motorka, která nečekaně sympaticky funguje. Vzhledem k objemu ale není úplně levná. Kdo nechce zbytečné kudrlinky, tomu může dlouho sloužit. Otázkou samozřejmě je, jak dlouho na ni sežene díly – s rychlostí, jakou se představují vylepšené indické jawy, lze co nevidět očekávat nové modely s dalšími odlišnostmi. V rodné zemi – bohužel už tedy myslíme té v Asii – mají jawy i litá kola nebo vzhled rošťáckých bobberů alias jednomístných chopperů. A co nevidět očekáváme i nějaké to „trendy“ enduro.

Plusy

Podařený vzhled

Točivý motor

Solidní jízdní vlastnosti

Minusy

Vyšší cena proti konkurentům

Nelogický rychloměr

Jawa 300 CL Forty Two Motor čtyřtaktní jednoválec Zdvihový objem 294,72 cm3 Výkon 17 kW/7000 min-1 Převodovka nožní šestistupňová Startování elektricky Výška sedla 765 mm Objem nádrže 13,2 l Pohotovostní hmotnost 182 kg Maximální rychlost 125 km/h Cena 137 700 Kč

Proč 42?

Zatímco u nás se model 42 představil až teď, Indové ho mají od počátku vedle modelu 300 CL. Představil se jako univerzální odpověď na mobilitu, a proto se jménem odkazuje na sci-fi ságu Stopařův průvodce po Galaxii od Douglase Adamse. Tam chtěl hrdina – malá myška – znát odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec. Zeptala se superpočítače, kterému zabral výpočet 7,5 milionu let. A víte, co byla jeho odpověď? No přece „42“, načež otázku už prý zapomněl. Pro nás je důležité, že číslo 42 je synonymem pro „odpověď“! Geniální a vtipné…