Na českých kruhových objezdech můžete vidět zvláštní ozdoby. Tady jsou ty nejlepší!
Sokola, medvěda, volavky, raka, kapra, sochu Svobody nebo lahev rumu. To všechno můžete potkat na českých kruhových objezdech. Podívali jsme se na ozdoby okružních křižovatek podrobněji.
Nepřejeme nikomu nic špatného, ale představte si, že vyprávíte někomu o tom, jak jste nabourali do sochy Svobody. Nebo že jste nedobrzdili na náledí a přistáli pod letadlem. To všechno se může velmi snadno stát, když nezvládnete třeba na namrzlé silnici projet kruhový objezd a projedete ho rovně. Některé kruháče totiž mají zajímavé ozdoby.
V jihomoravských Rakvicích mají na rondelu raka. Proč? Jsou to Rak-vice. V Sokolově pak nepřekvapivě najdeme sokola. Na dalším potom hunty, tedy důlní vozíky. Jeden takový vozík připomíná hornickou historii města i v Jihlavě.
Snad se vám nezatočí hlava, protože tohle je jen začátek. Čekají nás kruhové objezdy z celé republiky i z ciziny.
Špunt i kapr
Křimice jsou malá vesnička za Plzní. Široko daleko je vyhlášené křimické zelí. Ve chvíli, kdy přijíždíme od Plzně, vidíme jako první areál zdejší krouhárny zelí. Hlávku zelí mají Křimice i ve znaku a ve 3D provedení si ji křimičtí dali také na kruhový objezd. Trochu známější než zelí z Křimic je produkt ze Starého Plzence. Tam sídlí výrobce šumivého vína. Když vyjedete z Plzně na Plzenec, pojedete po kruhovém objezdu, jehož střed zdobí obří špunt od šampusu.
Když jsme v Plzni, tak vás možná napadne, že by to chtělo nějakou pivní ozdobu. Tu tady bohužel nemají, ale nezoufejte. Piva by nebylo, nebýt chmelu. Posuňme se tedy do Žatce. Tady mají hned na dvou kruháčích velké pivní sudy a na jednom miniaturní historickou chmelnici. Kdo raději rum než pivo, ten si přijde na své v Jindřichově Hradci. Tam se vyrábí tuzemák, který si u jedné benzinky můžete dokonce „natankovat“. Kousek od rumového objezdu je jeden ještě zajímavější. Snáší se na něj totiž Čmelák, tedy letadlo Z-37. Najdete ho na kruháku kousek od zahradního centra, které patří předsedovi místního aeroklubu.
Po pivu, šampaňském a rumu by to chtělo něco zakousnout. V Třeboni na průtahu městem zdobí kruhový objezd kapr. A pokud máte zase chuť na pivo, tak další ozdobu s pivní tematikou máme v Humpolci. Tady nás na příjezdu od dálnice vítá maketa rozhledny vybudované na pivovarském komíně, kterou můžete navštívit v pivovaru Bernard v centru města.
Pivní sklenici jsme nikde nenašli, ale ve městě sklářů, Novém Boru, mají hned na třech kruhových objezdech různá umělecká díla ze skla. A prosklená je i rozhledna, kterou jsme potkali uprostřed kruhového objezdu u sousedů v Polsku ve městě Gorzów Wielkopolski. Mimochodem, v Polsku mají všechny kruháče stejně jako ulice či náměstí svá jména.
Zdroj: Autorský článek