Na mosteckém polygonu učí bezpečnou jízdu s elektromobily. Školí nováčky, zkušené i nerozhodné
Polygon Most ve spolupráci s Volkswagen Financial Services spouští ucelené kurzy zaměřené výhradně na řidiče elektromobilů. Program od úvodního seznámení po pokročilé tréninky kombinuje teorii specifik EV s praktickým nácvikem krizových situací na moderním polygonu a je určený veřejnosti i firemním flotilám.
Na českých silnicích se objevuje čím dál více elektromobilů. Ty mají svá specifika, která si řada řidičů neuvědomuje a mohou je v krizových situacích zastihnout nepřipravené. Proto se Polygon Most ve spolupráci s dlouholetým partnerem Volkswagen Financial Services (VWFS) rozhodl nabídnout jako první v republice kurzy bezpečné jízdy zaměřené výhradně na elektromobily.
Tato iniciativa není náhodná. VWFS je velkým hráčem na poli poskytování firemní mobility a, jak víme, registrace nových vozů – a tedy i elektromobilů – dlouhodobě táhnou firmy. Každoročně na ně připadá 75 % registrací nových vozů. Jde tak o zajímavé lákadlo pro ty, kteří elektromobil zatím jen zvažují.
Právě jim je určený základní seznamovací balíček, v němž si mohou vyzkoušet, jak se elektromobil řídí, a to i v krizových situacích. Další programy cílí například na více či méně zkušené majitele elektromobilů nebo firemní flotily v rámci různých školení. Zavítají sem i složky IZS a jiní profesionální řidiči.
V čem se elektromobily liší od aut, na která jsme zvyklí? V souvislosti s nadcházejícím zimním obdobím je třeba počítat s nižším dojezdem. Ten je podle ADACu obecně kratší o 15 až 25 % kvůli ohřevu systémů, zejména baterie, a temperování interiéru. Výhodu mají vozy s tepelným čerpadlem. Pomalejší je také nabíjení, ovšem čím modernější elektromobil, tím se s chladem umí lépe poprat.
Na silnici je pak třeba si zvyknout na vyšší hmotnost ovlivňující průjezd zatáčkami i brzdnou dráhu. Tady záleží i na dobře zvolených pneumatikách. Sady pro elektromobily často kombinují nízký valivý odpor s vyšší nosností a mají také svá specifika.
Někomu může chvilku trvat, než se sžije s různými úrovněmi rekuperace, případně s režimem ovládání „jedním pedálem“. Výsadou elektromobilů je okamžitá dostupnost výkonu a točivého momentu. Ačkoliv automobilky mají vyladěný pozvolný nástup, u výkonnějších modelů to může nejednoho překvapit. Co se týče zimního provozu, doporučuje se teplotně připravit auto na jízdu ještě při připojení k nabíječce, nastavit rekuperaci na mírnou úroveň a nepodcenit kvalitu pneumatik.
Zdroj: ADAC, Autodrom Most, VWFS