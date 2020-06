Na motorku ural nedá dopustit: Po jedenácti letech jako nový

David Coufal vždycky toužil po ruské motorce Ural s přípojným vozíkem. A když to šlo, hned si ji koupil. Je to už jedenáct let a jeho stroj vypadá díky poctivé údržbě pořád jako nový.

Na Davida Coufala z Prahy jsme narazili náhodou. Respektive on si našel nás. Viděl nás v areálu týnecké Jawy, kde jsme fotili novou kývačku. Přišel se zeptat, jestli si může udělat pár fotek, a u toho jsme si všimli, na čem přijel.

Ve finále jsme paradoxně my okukovali jeho ruskou klasiku s lopatičkou a pátracím reflektorem, zatímco si fotil indickou jawu. U toho slovo dalo slovo a dozvěděli jsme se, že sajdkáru používá jako běžné vozidlo pro přesun z bodu A do B. Autem jede, jen když musí. Dokázal to tím, že poodhrnul krycí plachtu lodičky, kde na nás vykoukly zbrusu nové chromované výfuky na rodinné veterány. Zkrátka nadšenec každým coulem!

Netřeba přeučovat

Ruský sidecar si David koupil v roce 2009, tehdy mu bylo pouhých třiadvacet let. Chtěl ho ale už pět let a po celou dobu na to připravoval rodinu. „Říkali mi, že jsem blázen. Vždyť jsem ani na jiné motorce kromě pionýra do té doby nejel,“ směje se dnes a vzpomíná, jak dorazil na testovací jízdu do vyhlášené prodejny ruských strojů Pavla Kučery v Rozhraní. „Řekl mi, že jsem ideální případ pro sajdkáru, protože mě nemusí přeučovat. První jízda byla divná, ale dnes už v tom problém nevidím,“ ukazuje nám za chvíli David na brilantní „pilotáži“. Motorka s jezdcem váží přes čtyři metráky a vyžaduje fištrona.

Nepochybujeme o tom, že by ji David výborně ovládl i v terénu, jak se na pravověrný bojový stroj sluší. Přesto to nikdy nezkusil. „Byl jsem jednou na srazu uralů a necítil se tam dobře. Všechny motorky dobité, neudržované a bylo mi líto, jak tam s tím zacházejí,“ vyznává se David z lásky k technice.

Ajťák s uralem

Ačkoliv majitele živí IT technologie a do mechanické práce má daleko, dokáže si na své motorce všechno sám servisovat. V případě uralu to znamená vyměnit tři olejové náplně (motor, převodovka, rozvodovka). K péči přistupuje opravdu s grácií – po každé jízdě v dešti vezme vosk a vpraví ho do lemu mezi podlahou a korbičkou vozíku, který je prý citlivý na vzlínání vlhkosti a korozi. Už se ani nedivíme, že stroj vypadá po pětadvaceti tisících kilometrů pořád jako nový.

Mimochodem na ceně neztratil ani chlup. Zatímco David ho koupil v roce 2009 za 274.000 korun, dnes se prodává za 429.900 Kč.

Za celou dobu přitom majitel řešil jedinou závadu, která se prý v jeho modelovém ročníku vyskytovala – povolil se pravoúhlý převod zadního kola, protože továrna tehdy změnila způsob jeho zajišťování.

Gumařská alchymie

O zážitky z cest není s uralem nouze. Třeba proto, že na něj majitelé navlékají hned tři různé typy pneumatik. „Jednou mě zastavili policisté a divili se, že mám na každém kole jinou gumu. Vysvětlil jsem jim, že se vzadu používá tvrdší guma než vpředu a na sidecaru zase jiná. Nejvíc ale kroutili hlavou nad tím, že desetiletý ruský stroj vypadá jako nový. Tak jsem jim po pravdě odvětil, že nemám přítelkyni, tudíž mi zbývá mnoho času na údržbu. Zasmáli se a odjeli,“ krčí čtyřiatřicetiletý ajťák rameny. Vzápětí ale dodává, že nemá nouzi o zájemkyně o svezení. Každá si chce jízdu v lodičce vyzkoušet.

Ani se nedivíme, je to mocný zážitek. To se nedá vyprávět, to se musí zažít!

Ural T TWD Typ motocykl s přívěsným vozíkem Motor čtyřtaktní OHV dvouválec 745 cm3 s protiběžnými písty Výkon 30 kW při 5500 min-1 Točivý moment 57 Nm při 4300 min-1 Objem nádrže 19 l (2 l rezerva) Převodovka nožně řazená 4 vpřed + 1 vzad Hmotnost provozní/celková 337 kg/635 kg Průměrná spotřeba 7,5 l/100 km Maximální rychlost 105 km/h

Okopírované BMW?

Jak je to vlastně s mýtem, že Rusové okopírovali po válce německé válečné BMW R71? Pravda je taková, že sovětské motocykly nikdy nebyly přesnými kopiemi německých strojů. Jen z nich vycházely, a dokonce se značným zjednodušením. První prototypy sovětského motocyklu M-72 vznikly už na jaře 1941. Tím pádem to nemohlo souviset s červnovým německým tažením do Ruska, jak se často říká. Sovětský svaz se podle všeho k výborným německým motorkám dostal přes prostředníky v neutrálním Švédsku, nebo v rámci smlouvy o neútočení a dělení Polska Molotov-Ribbentrop v srpnu 1939. Takže do konce války na frontu dorazilo skoro deset tisíc strojů M-72 s motory 750 SV podobnými těm v BMW. A když po válce připadla německá fabrika okupované zóně SSSR, naložili Rusové obráběcí stroje na vlaky a odvezli domů. Ty samé stroje nakonec Irbitští ještě prodali do Číny, kde dodnes vznikají motocykly Chang Jiang. Bohužel velmi nekvalitní…

Víte, že…

… znalec spolehlivě pozná ural nebo dněpr přestavěný na válečné BMW? Rozdílů je víc než podobností. Například větší nádrže, jiný přední blatník, asi milion skrytých znáčků BMW a řada drobností.