Nová Dacia Dokker se rýsuje. Bude se prodávat i jako Renault Kangoo

Dacia Dokker je v českém prostředí oblíbeným automobilem. Za čtyři měsíce roku je to s 595 registracemi u nás druhý nejprodávanější model značky (po SUV Duster), který zároveň drží druhou příčku v žebříku nejprodávanějších velkoprostorových aut (po Citroënu Berlingo). Na trhu je už od roku 2012 a zřejmě již letos ji čeká mezigenerační obměna. Už se totiž začíná rýsovat druhá generace Dacie Dokker.

A tento lehký užitkový automobil, dostupný rovněž v osobní variantě, čeká zásadní změna. Podle zdrojů francouzských médií bude Dokker nově přímo odvozen od Renaultu Kangoo, který se letos rovněž dočká nové, teprve třetí generace.

Respektive se počítá s tím, že od Kangoo bude odvozena levnější varianta, která se v závislosti na trhu bude prodávat s odlišnými znaky. Zatímco někde (zřejmě na domácím francouzském trhu) bude nabízena jako Renault Kangoo Express, jinde (patrně třeba na českém trhu) bude prodávána právě jako Dacia Dokker.

Výrobu bude nadále zachována v marocké továrně Tangier pro snížení výrobních nákladů, které jsou obzvlášť v případě Dacie potřeba. Design nového Kangoo pak již prozradily snímky z patentového úřadu, přičemž se dá očekávat, že nový Dokker se odliší jen jinak tvarovanou přídí.

Co se týče Kangoo, tak Renault počítá s dvěma verzemi. Pracovní doplní osobní, která se po vzoru konkurence blíže přiblíží klasickým osobním automobilům, aby vyplnila mezeru po odcházejících MPV (do budoucna už se nepočítá se Scénicem). Renault si ji má nadále vyrábět v domovském Francii (závod Maubeuge), přičemž se očekává zástavba vyspělejší techniky. To by mělo mimo jiné znamenat možnost aplikace hybridního nebo dokonce čistě elektrického pohonu a také luxusnější výbavy. Design naváže na loňský koncept Kangoo Z.E. s tím, že od této vyspělejší varianty bude nadále odvozen i sesterský Mercedes-Benz Citan. Jaký základ využije příští Nissan NV250, je v tuto chvíli nejasné.

Dacia Dokker druhé generace by se měla představit ještě letos, zřejmě na podzim, na kdy je rovněž plánovaná premiéra nového Renaultu Kangoo. To mluvíme o jeho pracovní verzi, osobní varianta bude následovat na jaře 2021.

Co se pak týče Lodgy, levného MPV, které je v dnešní generaci odvozeno právě od Dokkeru, očekává se jeho konec. Respektive velkoprostorový vůz má být nahrazen crossoverem, schopným pojmout až sedm cestujících, který by zároveň měl nahradit i kombi Logan MCV. Jaké jméno ponese, je zatím ve hvězdách, z designového hlediska ale prý nemáme čekat jen natažený Duster, jak by se mohlo nabízet.