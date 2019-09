Nová GT86 bude zábavnější než Supra, překvapuje Toyota. Jak toho chce dosáhnout?

Kolem Toyoty Supra bylo v posledních měsících velké haló. Letos skončilo dlouhé čekání a japonský sporťák, který vznikal po boku BMW Z4, se konečně ukázal světu. A první dojmy a testy ukazují, že jde o trefu do černého a Supra přináší přesně ty sportovní vlastnosti, které jsme tak moc očekávali.

Pokud ale chcete cenově dostupnější sportovní náčiní, určitě přijde vhod menší model GT86. Ten byl představen už v roce 2012, a jak jistě víte, vznikal ve spolupráci se Subaru, konkrétně dvojčetem BRZ. Pohon zadních kol a dvoulitrový čtyřválec s výkonem 200 koníků tvoří slušnou bránu do světa sportovního svezení a nestojí zdaleka tolik.

Nová Supra přinesla před časem spekulaci, zdali její příjezd nebude znamenat konec GT86. To ale automobilka vyloučila a potvrdila, že nová generace se připravuje a opět vznikne v kooperaci s japonským Subaru. Hovoří se dokonce o tom, že by se novinky mohly objevit už na blížícím se tokijském autosalonu, oficiálně to ale zatím nikdo nepotvrdil a my se spíše přikláníme k variantě, že se tak stane až začátkem příštího roku.

Co nás ale překvapilo, to jsou slova hlavního inženýra Tetsuye Tady. Ten v rozhovoru pro australský tisk uvedl, že novinka má být co do jízdního požitku ještě lepší než nová Supra. To je hodně odvážné tvrzení, vzhledem k tomu, jakou roli oba modely v hierarchii značky mají.

„Musíme vytvořit novou GT86, která překoná Supru. Přesně to od nás zákazníci očekávají,“ nechal se slyšet Tada a zároveň dodal, jak toho chce dosáhnout. Na pokračovateli sporťáčku totiž bude pracovat zcela nový tým lidí, který má jeden hlavní cíl: udělat řidičská co nejzajímavější auto.

Technické podrobnosti zatím zůstávají tajemstvím a ze zákulisí značek prosakují jen nepotvrzené informace. Hovoří se o tom, že GT86 i BRZ budou posazeny na nově vyvinuté platformě GA-B, kterou připravila Toyota. Pohonná jednotka by zase měla pocházet ze stáje Subaru. Údajně současný dvoulitr nahradí přeplňovaný benzinový motor s objemem 2,4 litru, který už se používá v modelu Ascent. Tam je vyladěný na nějakých 260 koní, v případě dvojčat Toybaru má být nižší, konkrétně 217 koní. Stále je to ale ve srovnání se současnou generací posílení o 17 koníků.