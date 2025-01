Nová Škoda Enyaq naživo a na videu: Lepší světla i příjemný interiér

Čerstvě představený enyaq modelového roku 2025 přinesl coby největší novinku příď „Tech Deck Face“ v designovém jazyce Modern Solid a vůz tak vzhledově přiblížil menšímu elroqu. Nejsou to jediné změny, které v nedávné době novinku potkaly, ale jsou vizuálně nejvýraznější – a my jsme je už mohli dopodrobna prozkoumat.

Škodovka nás s předstihem pozvala si osahat celkem čtyři enyaqy – dvě kupé a dvě SUV, z nich bylo po jednom v základní, byť špičkově vybavené verzi, a po jednom v provedení Sportline. Jak ukázala fotogalerie dopoledního článku, každý se trochu lišil nejen barvou; mě osobně zaujalo nejvíce bílé kupé v provedení automobilkou označované „basis“, tedy se standardní karoserií bez černých doplňků provedení Sportline.

Nestojí za tím ani tak bílá barva exteriéru, byť myslím, že vozu kromobyčejně sluší. Také v ní opravdu vynikne možná ne prvoplánově líbivá, ale rozhodně designově zajímavá přední maska. Ta tam je imitace mřížky konvenčního modelu, střed nově tvoří panel se 131 okénky, kterými prosvítá bílé světlo.

K základní verzi světlometů, tedy třem LEDkám s reflektory na každé straně, tu dostanete černý panel a ten automobilka zatím neukázala; jak vypadá, bychom se měli spolu s cenami jednotlivých verzí dozvědět už zítra, kdy bude spuštěn internetový konfigurátor. U základních světel však v každém případě půjde zejména o funkci – o to, jak dokážou nasvítit vozovku ve tmě. Odpověď na tuto otázku však dostaneme, až když budeme mít příležitost se svézt.

Škoda Enyaq | Škoda

Bílý kousek, který zkoumám na videu, však má příplatkové „matrixy“. Ty jsou lepší než dřív díky 36 segmentům na každé straně; doufám tedy v přinejmenším stejně skvělé fungování jako u octavie. Ta už před svým faceliftem používala dálkové matrixové segmenty pro natáčení potkávacích světel do zatáček a uměla je jednotlivě tlumit, aby řidiče neoslňovaly dopravní značky.

Protože ale také tvořily odskok cut-off line potkávacích světel doprava nahoru, řidiči napravo od octavií byli nezřídka oslňováni víc, než by tomu bylo u běžného tvaru kužele potkávacích světel. Větší množství matrixových segmentů u enyaqu tohle může vyřešit, ale opět – jak světla budou fungovat na nočních silnicích, zjistíme, až se s novinkou svezeme.

Už nyní však mohu vyzdvihnout věc, která mě na předních světlech těší – hezky rozměrné blinkry jsou daleko od hlavních světlometů. To znamená, že ve tmě budou pro protijedoucí řidiče lépe vidět i z větší vzdálenosti. Že enyaq po faceliftu nabídne sekvenční směrovky jen vzadu, mě nijak neuráží, neb nejsem jejich fanouškem.

Faceliftovaná Škoda Enyaq Coupé • Škoda Auto

Vzadu zůstala světla v podstatě stejná, až na drobně odlišnou grafiku horní linky obrysovek. Ve standardu tu jsou statické blinkry, za příplatek v podobě „Top LED zadních světel“ jsou dynamické. Přinejmenším tyhle lepší zadní lampy mají taky párové couvačky a mlhovky, stejně jako dosud, což mé puntičkářské já velmi těší.

Příjemný interiér Lounge

V kabině pokračuje automobilka v systému několika verzí interiéru. Důvod, proč mě bílé auto zaujalo nejvíce, je právě kabina v provedení Lounge. Světle šedou barvou čalounění by se mohla hodit spíš do auta s černým exteriérem, aby víc vynikla, ale to jí nijak neubírá na, řekněme, haptické příjemnosti.

Na těch částech sedaček, kde člověk sedí, a také na loketních opěrkách ve dveřích i uprostřed, po stranách středového tunelu či na palubní desce je semišový materiál Suedia, který je na dotek opravdu skvělý. Sedačky mají po stranách a zezadu koženku, což znamená snazší omývání, na věnci volantu – který se drží stejně příjemně jako dosud – je hezká perforace.

Škoda Enyaq Coupé | Škoda

Inovovaný infotainment bude příležitost vyzkoušet taky až ve chvíli, kdy dostaneme možnost se s vozy řádně projet. Automobilka však slibuje možnost zapnutí vyhřívání všeho možného jediným tlačítkem, což je v zimě velmi užitečná funkce. Změnila se také struktura některých menu a přibyly zkratky pro často používané funkce, jako je aktivace předehřevu baterie pro nabíjení nebo vypnutí „eurohlásítka“ překročení rychlostního limitu.

Co zůstává beze změn, je nutnost používat hmaty a chvaty, aby auto běželo, a tedy topilo, a vy jste mohli kolem něj chodit a ometat sníh. Standardně totiž nasednutí, sešlápnutí brzdového pedálu a zapnutí bezpečnostního pásu znamená připravenost vozu k jízdě, tedy možnost zařazení D, aniž by člověk mačkal startovací tlačítko. Je to pohodlné, ale taky to znamená, že když se zařazeným P otevřete dveře a vystoupíte, auto se včetně klimatizace vypne, takže když chcete, aby běželo, topilo a vyhřívalo, je třeba šlápnout na brzdu, aniž byste usedli do sedačky.

Je to krkolomné, ale půjde na to snadno vyzrát – zapnout klimatizaci či topení, což v zimě znamená roztopení námrazy na sklech, jde předem z mobilní aplikace, i když vůz není připojený k nabíječce. Aplikace ostatně také prošla vylepšením, nově je možné na dálku vůz odemknout či zamknout a je tu i funkce dálkového parkování, která funguje na kolmá i podélná místa. Řidič se jen musí s klíčkem v kapse nacházet v blízkosti auta, protože mobil s autem v této situaci komunikuje přes bluetooth.

Škoda Enyaq Coupé | Škoda

Co do prostornosti je na tom enyaq stejně jako dosud. Nestrádám tedy na předních ani zadních sedačkách, byť bych vzadu potřeboval vysunout hlavovou opěrku o něco výš. I s prosklenou střechou – která mimochodem stále nemá roletku, nýbrž manuálně vkládanou stínící síťku, všimněte si, že po stranách skla chybí jakékoliv kolejnice – mám nad hlavou ještě pár centimetrů místa.

Stará technika? Ale kdeže

Facelift je tentokrát skutečně faceliftem – vizuální modernizací. Technika v útrobách však není stejná, s jakou enyaq v roce 2020 přišel na trh – už před víc než rokem proběhla technická modernizace, která přivála možnost předehřevu baterie pro rychlé nabíjení v zimních podmínkách, vyšší výkony motorů – i zadokolka má až 545 newtonmetrů – a spoustu dalších změn.

Po stránce dynamických parametrů čerstvý facelift tedy „jen“ o něco zlepšil dojezd díky lepší aerodynamice přídě vozu a s tím souvisejícím nižším koeficientem odporu vzduchu. Jak to bude s dojezdem, spotřebou a dalšími detaily života s kodiaqem, se dozvíme, až se s ním svezeme. Vzhledem k tomu, že už od zítra bude možno nový vůz objednávat, to bude, věříme, brzy.