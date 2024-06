Nová Tatra Phoenix: Osvědčená technologie a nejmodernější kabina

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Gros nákladních tatrovek je už roky centrální nosná roura, která ukrývá hnací hřídele a diferenciály, a kola nezávisle zavěšená pomocí kyvných polonáprav se vzduchovým odpružením. Kabiny však v Kopřivnici pro primárně civilní model Phoenix nestaví – a právě kabina, resp. její modernost, je to první, co člověka udeří do očí na novém phoenixu.

Ten se čerstvě představil po zhruba dvouletém vývoji a firma ho odprezentovala na svém testovacím polygonu. „Nová Tatra Phoenix využívá kabinu DAF XDC (řada Construction), která byla vyvinuta s ohledem na maximální bezpečnost, odolnost a pohodlí, poskytuje lepší výhled i přehled okolo vozu a je aerodynamicky optimalizovaná pro co nejnižší spotřebu paliva,“ uvádí firma k novince.

Nejnovější generace „dafácké“ kabiny má kompletně LEDkové osvětlení a k mání jsou také kamery místo zrcátek, jak ostatně ukazují i fotografie přiložené k tiskové zprávě. Na palubě jsou také např. Automatické stěrače, automatické zapínání světel či systém Corner View, který slouží ke zlepšení výhledu do mrtvých úhlů na obou stranách vozu. Za příplatek bude i systém pro detekci překážek, sledování jízdních pruhů nebo hlídač tlaku v pneumatikách.

„Kabina bude k dispozici jak v krátkém (denním) provedení, tak v prodloužené verzi (spací), ale i ve variantě spací se zvýšenou střechou s jedním či dvěma lůžky,“ uvedl Radomír Smolka, člen představenstva Tatra Trucks zodpovědný za vývoj a výzkum. Se svým týmem měl konstrukci a stavbu nové generace phoenixu na starosti.

„Řidič bude mít k dispozici moderní digitální přístrojovou desku s vylepšenou ergonomií a zjednodušeným ovládáním. V kabině budou i nově řešená anatomická vzduchem odpružená sedadla poskytující bezpečné a zdravé sezení,“ dodal Smolka.

Pro pohon jsou v nabídce dva řadové šestiválce Paccar. Verze MX-11 má objem 10,8 litru, turbodmychadlo s proměnnou geometrií lopatek a splňuje emisní normu Euro VI. Recirkulace výfukových plynů a selektivní katalytická redukce jsou samozřejmostí. Nabídne výkon 300 či 330 kW (408 či 449 k). Větší motor MX-13 má objem 12,9 litru a bude k mání ve verzích o 315, 355 nebo 390 kW (428, 483 nebo 530 k).

Standardní výbavou jsou automatizované převodovky ZF TraXon, druhou variantou jsou plně automatické skříně značky Allison. Za nimi následuje sestupná převodovka Tatra a pohon kol 4×4, 6×6 8×8 či 8×6. Konfigurace podvozků u osmikolek může být buď se dvěma předními natáčecími nápravami a dvěma zadními, anebo i v možnosti 1+3, tedy se třemi nápravami vzadu.

Proč se Tatra drží podvozku s centrální nosnou rourou, přiblížil Petr Buršík, výkonný ředitel a místopředseda představenstva firmy: „Jde především o výraznou redukci vibrací oproti vozidlům s tuhými nápravami, což znamená vysoký jízdní komfort řidiče, nižší riziko poškození nástavby a vyšší rychlost v terénu.“

„Podvozek díky kombinaci centrální nosné roury a svařovaného pomocného rámu usnadňuje montáž různých nástaveb bez nutných kompenzačních prvků a ve většině případů i bez mezirámu – vozidla tak mají nízké těžiště a vyšší užitečné zatížení,“ dodal Buršík.