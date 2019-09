Nové Lamborghini Sian uniklo na veřejnost, první hybridní Lambo nabídne V12 a 800 koní

Zatímco většina světa včera řešila rekordní jízdu unikátního Bugatti Chiron, které se dokázalo dostat přes hranici 490 km/h, majitelé Lamborghini se mohli pokochat prvním snímkem připravovaného supersportu, jehož premiéra je připravená na blížící se autosalon IAA 2019 ve Frankfurtu. Automobilka sice snímek sdílela prostřednictvím mobilní aplikace Unica, určené pro majitele jejich vozů, nakonec si ale našel cestu i mezi prostý lid.

A co o novém vozu, jež by měl nést jméno Sian, dosud víme? Podle informací webu The Drive, který na uniklý snímek upozornil, by základem novinky mělo být Lamborghini Aventador SVJ, respektive jeho atmosférický vidlicový dvanáctiválec. Ten již v základní konfiguraci nabízí 566 kW (770 k), ovšem pod kapotou Sianu by měl být doplněn o 48V mild-hybridní systém s elektromotorem o výkonu dalších 30 koní. Zřejmě se tak díváme na první hybridní model v historii značky Lamborghini, který nabídne až 800 koní!

Elektrifikace Lamborghini je přitom téma, které se řeší již řadu let. Stefano Domenicali, šéf Lamborghini, v jednom z nedávných rozhovorů pro Automotive News uvedl: „Naše konečné rozhodnutí by mělo kombinovat dostupné technologie z portfolia Volkswagen Group s tím, co zákazníci Lamborghini žádají. Bude to nejtěžší rozhodnutí, jaké budeme muset v Lamborghini učinit, ale naštěstí máme stále dost času zvážit všechny možnosti.“

S pragmatičtějším a konkrétnějším pohledem se nedávno svěřil i Maurizio Reggiani, šéf technického oddělení Lamborghini, v rozhovoru pro MotorAuthority. „Domnívám se, že značka Lamborghini je založena na motorech V12. A je jasné, že do budoucna budeme elektrifikaci potřebovat kvůli snížení emisí CO 2 a… také dalšímu výkonu.“

Konkrétních informací o technice se však dočkáme až během oficiálního představení na autosalonu ve Frankfurtu. O něco známější je nám však design nového Sianu, který by měl i podle uniklého snímku vycházet z úchvatného konceptu Terzo Millennio. Za jeho návrhem stál Mitja Borkert, šéfdesignér Lamborghini, který před pár dny zveřejnil na svém Instagramu i další nákresy vozu s podobnými křivkami.

Na instagramovém profilu spg.001repost se pak objevily i nákresy, které nový Sian ukazují prakticky ze všech úhlů. Shodným prvkem jsou přitom pokaždé výrazná světa ve tvaru ležícího písmene Y, která vypadají na všech nákresech jednoduše fantasticky. Oproti původnímu Aventadoru SVJ navíc Sian působí poněkud jemnějším dojmem.

Podle některých uniklých informací bude Sian opět pouze limitovanou edicí, ačkoliv o počtu vyrobených kusů se stále vedou spekulace. Podle některých zdrojů vznikne 63 kusů, podle jiných 80. Již nyní je však téměř jisté, že Sian bude v době premiéry beznadějně vyprodaný. Každý zájemce přitom podle spekulací musel vytáhnout z peněženky minimálně 3,6 milionu dolarů (83,6 mil. Kč).

Sian tak není tradičním nástupcem Aventadoru, o kterém se spekuluje již řadu let. Mohl by však ukazovat cestu, jakou se Lamborghini při vývoji nového modelu vydá.